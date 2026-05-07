Harry Kane mengkritik Bayern karena penyelesaian akhir yang 'boros' setelah tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions melawan PSG

Tim raksasa asal Bavaria itu harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi Eropa secara mengecewakan setelah bermain imbang 1-1 di Allianz Arena pada Rabu malam. Saat menanggapi kekecewaan tersebut di zona wawancara, striker berusia 32 tahun itu mengakui bahwa hasil tersebut "sulit diterima" begitu peluit akhir dibunyikan. Gol awal Ousmane Dembele untuk tim tamu membuat Bayern harus berjuang keras, dan meskipun Kane menyamakan kedudukan di waktu tambahan, itu sudah terlambat.

“Saya pikir dalam dua pertandingan ini kami memiliki cukup peluang untuk meraih hasil yang berbeda, tetapi itu tidak berhasil,” kata Kane, menyoroti kegagalan timnya mengubah dominasi menjadi gol. "Dari sudut pandang kami, kami sedikit boros di sepertiga akhir lapangan, meskipun kami menunjukkan permainan yang bagus di lini tengah. Namun, umpan silang terakhir, umpan terakhir, dan tendangan terakhir, semuanya tidak berhasil hari ini."