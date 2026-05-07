Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane mengkritik Bayern karena penyelesaian akhir yang 'boros' setelah tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions melawan PSG
Kane menyesali peluang yang terlewatkan
Tim raksasa asal Bavaria itu harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi Eropa secara mengecewakan setelah bermain imbang 1-1 di Allianz Arena pada Rabu malam. Saat menanggapi kekecewaan tersebut di zona wawancara, striker berusia 32 tahun itu mengakui bahwa hasil tersebut "sulit diterima" begitu peluit akhir dibunyikan. Gol awal Ousmane Dembele untuk tim tamu membuat Bayern harus berjuang keras, dan meskipun Kane menyamakan kedudukan di waktu tambahan, itu sudah terlambat.
“Saya pikir dalam dua pertandingan ini kami memiliki cukup peluang untuk meraih hasil yang berbeda, tetapi itu tidak berhasil,” kata Kane, menyoroti kegagalan timnya mengubah dominasi menjadi gol. "Dari sudut pandang kami, kami sedikit boros di sepertiga akhir lapangan, meskipun kami menunjukkan permainan yang bagus di lini tengah. Namun, umpan silang terakhir, umpan terakhir, dan tendangan terakhir, semuanya tidak berhasil hari ini."
- Getty/GOAL
Menyamai rekor legendaris Ronaldo
Dalam sebuah pencapaian pribadi yang penuh campuran rasa manis dan pahit, gol penyama kedudukan Kane di menit-menit akhir memastikan namanya terukir dalam buku sejarah bersama salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dengan mencetak gol pada menit keempat waktu tambahan, ia menjadi pemain pertama sejak bintang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol dalam enam pertandingan sistem gugur berturut-turut di Liga Champions. Rekor ini membawanya mencetak gol di kedua leg melawan Atalanta, Real Madrid, dan kini PSG.
Namun, penghargaan pribadi tersebut tidak memberikan banyak penghiburan bagi sang penyerang, yang masih terus mencari trofi Eropa pertamanya. Meskipun menjalani musim yang produktif di Munich dengan mencetak 55 gol dan tujuh assist di semua kompetisi, trofi tertinggi dalam sepak bola klub sekali lagi luput darinya. Ia dengan cepat memberikan pujian kepada lawan, sambil menambahkan: "Selamat kepada PSG. Mereka memanfaatkan peluang mereka di kedua pertandingan. Dan itulah mengapa kami tidak lagi berada di kompetisi ini."
Kontroversi seputar wasit memicu kemarahan
Meskipun Kane mengkritik ketajaman timnya dalam mencetak gol, ia juga merasa frustrasi dengan keputusan wasit. Seperti banyak rekan setimnya, striker tersebut merasa bahwa bek PSG, Nuno Mendes, seharusnya diusir pada babak pertama karena melakukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning kedua.
“Mereka jelas seharusnya mendapat kartu kuning kedua,” kata Kane, menyoroti momen kunci yang mungkin mengubah jalannya pertandingan jika juara Ligue 1 itu bermain dengan 10 orang.
Perasaan ketidakadilan ini juga dirasakan oleh manajer Vincent Kompany, yang menyarankan bahwa wasit kurang memiliki akal sehat setelah insiden handball kontroversial lainnya yang melibatkan Joao Neves juga diabaikan. “Kita harus melihat beberapa fase yang diputuskan oleh wasit di kedua pertandingan ini yang… ini bukan alasan untuk segalanya, tapi hal ini penting,” tambah Kompany dalam penilaian pasca-pertandingannya.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke gelar ganda domestik
Kekalahan ini menandai akhir yang menyakitkan bagi ambisi treble Bayern, namun Kane menegaskan bahwa musim ini tidak boleh dinilai hanya berdasarkan satu hasil pertandingan, dengan menyatakan: "Kami bermimpi memenangkan semua gelar, dan kami cukup kuat untuk mencapainya. Itulah mengapa saat ini rasanya sangat menyakitkan. Kami tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu pertandingan. Sejauh ini, kami telah menjalani musim yang fantastis. Kami masih memiliki peluang untuk meraih gelar ganda."
Dengan gelar Bundesliga yang tampaknya sudah aman, fokus kini sepenuhnya beralih ke final DFB-Pokal melawan Stuttgart, di mana Bayern masih bisa menyelamatkan musim yang sukses.