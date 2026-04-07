Harry Kane mengatakan Bayern Munich yang 'selalu berbahaya' kini 'semakin kuat' setelah striker asal Inggris itu membantu mengalahkan Real Madrid dalam kemenangan di Liga Champions

Saat berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Kane mengungkapkan rasa puas yang mendalam atas hasil yang diraih dengan susah payah di Spanyol. Bayern berhasil mengamankan keunggulan penting 2-1 pada leg pertama babak perempat final ini, dengan Luis Diaz membuka skor sebelum pemain asal Inggris itu menggandakan keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai. Tuan rumah membalas melalui Kylian Mbappe, namun raksasa Jerman itu tetap bertahan dengan kokoh.

"Semua hype seputar pertandingan ini, datang ke Madrid dan berusaha meraih hasil selalu menjadi hal yang sulit. Kami memiliki beberapa peluang bagus, dan mereka juga pantas mendapat pujian karena memiliki peluang juga," kata sang striker.