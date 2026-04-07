Harry Kane mengatakan Bayern Munich yang 'selalu berbahaya' kini 'semakin kuat' setelah striker asal Inggris itu membantu mengalahkan Real Madrid dalam kemenangan di Liga Champions
Kemenangan penting di Bernabeu
Saat berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Kane mengungkapkan rasa puas yang mendalam atas hasil yang diraih dengan susah payah di Spanyol. Bayern berhasil mengamankan keunggulan penting 2-1 pada leg pertama babak perempat final ini, dengan Luis Diaz membuka skor sebelum pemain asal Inggris itu menggandakan keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai. Tuan rumah membalas melalui Kylian Mbappe, namun raksasa Jerman itu tetap bertahan dengan kokoh.
"Semua hype seputar pertandingan ini, datang ke Madrid dan berusaha meraih hasil selalu menjadi hal yang sulit. Kami memiliki beberapa peluang bagus, dan mereka juga pantas mendapat pujian karena memiliki peluang juga," kata sang striker.
Bayern semakin kuat bersama-sama
Penyerang produktif ini menyoroti ikatan yang semakin erat di antara rekan-rekan setimnya sebagai alasan utama kesuksesan mereka. Kerukunan tim terlihat semakin membaik, dan ia yakin mereka sedang berada di puncak performa pada saat yang tepat.
"Kami bisa sangat senang dengan kemenangan ini dan membawanya ke pekan depan," katanya. Saat merefleksikan ancaman serangan mereka, ia menjelaskan konteks mengenai sifat mematikan tim: "Kami telah menikmati beberapa momen yang sangat bagus bersama-sama. Kami kini berada di fase krusial musim ini. Semakin sering kami bermain dan berlatih bersama, ikatan itu semakin kuat. Kami selalu merasa berbahaya dan selalu yakin bisa mencetak gol."
Statistik musim yang mengesankan dari Kane & Co
Dampak yang ditimbulkan sang penyerang jauh melampaui 34 sentuhan bola dan 17 umpan suksesnya saat menghadapi tim asal Spanyol tersebut. Meskipun hanya melepaskan sedikit tembakan yang berkualitas, ia dengan tanpa ampun memanfaatkan peluangnya, berkat assist dari Michael Olise. Ketajaman ini sejalan dengan catatan musimnya yang fenomenal. Ia telah mengoleksi 49 gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Angka ini mencakup 31 gol dalam 26 pertandingan Bundesliga dan 11 gol yang luar biasa dalam hanya 10 laga di kompetisi Eropa. Di lini pertahanan, ia juga turut berkontribusi dengan dua sapuan, membuktikan bahwa klub Bavaria ini memiliki paket yang benar-benar lengkap di lini depan.
Menjelang leg kedua
Perhatian langsung beralih ke laga leg kedua di Jerman. Dengan keunggulan tipis, klub ini sama sekali tidak boleh lengah. "Kami berada dalam posisi yang bagus, kami harus tetap fokus. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan diri, dan minggu depan saatnya untuk mencoba mengulanginya lagi," pungkasnya.