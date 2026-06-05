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Harry Kane mengatakan bahwa gelar juara Piala Dunia tidak akan memengaruhi upayanya meraih Ballon d’Or, karena rekor gemilangnya bersama Bayern Munich membuatnya ‘masuk dalam perbincangan’
Kane, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, memburu rekor baru bersama Timnas Inggris
Penyerang dengan jumlah gol terbanyak sepanjang masa Tottenham ini telah menambah koleksi golnya bersama Timnas Inggris menjadi 78. Ia menargetkan untuk mencapai angka tiga digit, bergabung dengan para pemain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam klub eksklusif para pencetak 100 gol, sekaligus memecahkan rekor penampilan terbanyak untuk Inggris—yang saat ini berada di angka 125 penampilan.
Ban kapten akan kembali dikenakannya saat menghiasi ajang unggulan FIFA musim panas ini, dengan banyak pihak memprediksi ia akan menorehkan sejarah baru di sana dengan meraih Sepatu Emas kedua di panggung olahraga paling bergengsi.
Jika ia berhasil memuncaki daftar tersebut, maka Inggris seharusnya bisa mendekati gelar juara - sekaligus mengakhiri 60 tahun puasa gelar dalam prosesnya. Kane telah meraih gelar Bundesliga keduanya dan gelar DFB-Pokal musim ini. Ia mencetak 61 gol untuk Bayern dalam 51 pertandingan di semua kompetisi.
Apakah Kane, bintang Bayern Munich, merupakan salah satu kandidat peraih Ballon d'Or pada tahun 2026?
Prestasi-prestasi tersebut membuatnya masuk dalam perburuan penghargaan Bola Emas. Ketika ditanya apakah Kane membutuhkan gelar juara Piala Dunia setelah gagal di ajang Liga Champions agar bisa memenangkan Ballon d’Or, mantan striker Inggris Fowler—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Tidak selalu begitu. Saya pikir dari sudut pandang individu, tentu saja, itu akan luar biasa. Menurut saya, rekor Harry Kane sudah terbukti. Dia pindah ke Jerman dan mungkin melampaui ekspektasi banyak orang tentang seberapa baik penampilannya di sana.
“Ketika membicarakan Ballon d’Or dan memikirkan para pemain hebat, dia harus disebutkan. Dia harus berada di jajaran yang terbaik berkat rekornya. Saya tidak berpikir memenangkan Piala Dunia akan memengaruhi keputusan apa pun. Secara jujur, saya pikir dia sudah membuktikan dirinya.
“Dia belum memenangkan Liga Champions tahun ini. Dia jelas telah memenangkan Bundesliga dan tampil luar biasa dalam hal gol dan penampilan. Tapi saya tidak yakin apakah memenangkan Piala Dunia akan memberinya langkah ekstra jika Anda ingin memenangkannya, karena menurut saya dia sudah membuktikan dirinya. Bagi saya, itu tidak berarti, ‘ayo berikan dia Ballon d’Or karena dia memenangkan Piala Dunia’. Rekornya sudah brilian. Dia seharusnya masuk dalam perbincangan.
“Dia mungkin menjadi pilihan utama dalam hal gol. Lihatlah pemain muda, [Lamine] Yamal, yang tampil luar biasa. Ada [Ousmane] Dembele, yang jelas-jelas baru saja meraih dua gelar Liga Champions dan dia akan disebut-sebut lagi. Tapi, mengapa Harry Kane tidak disebut-sebut karena gol-golnya sangat luar biasa.”
Kane mengakui bahwa kemenangan di Piala Dunia akan memperkuat peluangnya meraih Bola Emas
Kane tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk meniru jejak pemain sekelas Ronaldo dan Messi dengan meraih penghargaan individu paling bergengsi. Ia mengakui bahwa gelar juara Piala Dunia akan sangat membantu upayanya tersebut.
Penyerang berusia 32 tahun itu mengatakan: “Saya pasti akan menjadi salah satu favorit. Mengingat trofi yang telah saya raih musim ini dan jumlah gol yang saya cetak, saya akan menjadi salah satu kandidat. Terutama karena, jika Inggris memenangkan Piala Dunia, bisa dibayangkan trofi itu akan jatuh ke tangan pemain Inggris.”
Pemain Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d'Or: Siapa dia dan kapan?
Mantan penyerang Liverpool, Real Madrid, dan Timnas Inggris, Michael Owen, tetap menjadi pemain Inggris terakhir yang memenangkan Ballon d’Or. Ia mencatatkan prestasi gemilang tersebut seperempat abad yang lalu, pada tahun 2001.
Kane bukanlah satu-satunya kandidat yang berpotensi mengakhiri masa paceklik tersebut pada tahun 2026, dengan Declan Rice—yang baru saja membantu Arsenal meraih gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun—juga masuk dalam daftar. Jude Bellingham, yang masih menjadi ‘Galactico’ di klub raksasa La Liga, Real Madrid, adalah bintang Inggris lainnya yang dianggap mampu meraih Ballon d’Or di masa depan yang tidak terlalu jauh.