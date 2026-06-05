Harry Kane mengatakan bahwa gelar juara Piala Dunia tidak akan memengaruhi upayanya meraih Ballon d’Or, karena rekor gemilangnya bersama Bayern Munich membuatnya ‘masuk dalam perbincangan’

Prestasi-prestasi tersebut membuatnya masuk dalam perburuan penghargaan Bola Emas. Ketika ditanya apakah Kane membutuhkan gelar juara Piala Dunia setelah gagal di ajang Liga Champions agar bisa memenangkan Ballon d’Or, mantan striker Inggris Fowler—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Tidak selalu begitu. Saya pikir dari sudut pandang individu, tentu saja, itu akan luar biasa. Menurut saya, rekor Harry Kane sudah terbukti. Dia pindah ke Jerman dan mungkin melampaui ekspektasi banyak orang tentang seberapa baik penampilannya di sana.

“Ketika membicarakan Ballon d’Or dan memikirkan para pemain hebat, dia harus disebutkan. Dia harus berada di jajaran yang terbaik berkat rekornya. Saya tidak berpikir memenangkan Piala Dunia akan memengaruhi keputusan apa pun. Secara jujur, saya pikir dia sudah membuktikan dirinya.

“Dia belum memenangkan Liga Champions tahun ini. Dia jelas telah memenangkan Bundesliga dan tampil luar biasa dalam hal gol dan penampilan. Tapi saya tidak yakin apakah memenangkan Piala Dunia akan memberinya langkah ekstra jika Anda ingin memenangkannya, karena menurut saya dia sudah membuktikan dirinya. Bagi saya, itu tidak berarti, ‘ayo berikan dia Ballon d’Or karena dia memenangkan Piala Dunia’. Rekornya sudah brilian. Dia seharusnya masuk dalam perbincangan.

“Dia mungkin menjadi pilihan utama dalam hal gol. Lihatlah pemain muda, [Lamine] Yamal, yang tampil luar biasa. Ada [Ousmane] Dembele, yang jelas-jelas baru saja meraih dua gelar Liga Champions dan dia akan disebut-sebut lagi. Tapi, mengapa Harry Kane tidak disebut-sebut karena gol-golnya sangat luar biasa.”