Harry Kane mengakui bahwa mantan rekan setimnya di Tottenham, Christian Eriksen, harus menghadapi ‘beberapa keputusan’ setelah pingsan untuk kedua kalinya di lapangan

Dunia sepak bola dikejutkan saat Eriksen, yang terkenal kembali ke dunia sepak bola profesional dengan alat Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) setelah mengalami serangan jantung pada 2021, kembali terjatuh di lapangan. Laporan awal menunjukkan bahwa alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya selama insiden pada hari Minggu itu.

Kane menyoroti pentingnya respons medis yang cepat dan teknologi yang sekali lagi menyelamatkan nyawa gelandang tersebut. Merenungkan kejadian mengerikan pada akhir pekan itu, kapten timnas Inggris itu berkata: “Yang terpenting adalah defibrillator itu ada di sana dan berfungsi.”

Dia menambahkan: “Saya belum mendapat kabar apa pun dari Christian, tapi jelas dia telah mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga sekarang, yang menurut saya penting.”