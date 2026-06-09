Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane mengakui bahwa mantan rekan setimnya di Tottenham, Christian Eriksen, harus menghadapi ‘beberapa keputusan’ setelah pingsan untuk kedua kalinya di lapangan
Kane menghubungi mantan rekan setimnya
Kapten Inggris telah mengonfirmasi bahwa ia telah berkomunikasi dengan Eriksen setelah gelandang Denmark itu pingsan secara mendadak pada hari Minggu. Insiden tersebut terjadi saat pertandingan persahabatan prakualifikasi Denmark melawan Ukraina, yang langsung memicu kekhawatiran akan kesehatan dan masa depan pemain berusia 34 tahun itu di dunia sepak bola.
Berbicara menjelang persiapan Piala Dunia Inggris, Kane mengungkapkan rasa lega karena tindakan medis berhasil. Dalam wawancara yang emosional, striker Bayern Munich itu mengatakan kepada ITV Football: “Saya telah menghubunginya [Eriksen] hari ini”, saat ia berusaha memberikan dukungan kepada pemain yang pernah menjadi rekan setimnya selama enam setengah tahun di London utara.
- Getty Images Sport
Defibrillator menyelamatkan nyawa bintang Denmark
Dunia sepak bola dikejutkan saat Eriksen, yang terkenal kembali ke dunia sepak bola profesional dengan alat Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) setelah mengalami serangan jantung pada 2021, kembali terjatuh di lapangan. Laporan awal menunjukkan bahwa alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya selama insiden pada hari Minggu itu.
Kane menyoroti pentingnya respons medis yang cepat dan teknologi yang sekali lagi menyelamatkan nyawa gelandang tersebut. Merenungkan kejadian mengerikan pada akhir pekan itu, kapten timnas Inggris itu berkata: “Yang terpenting adalah defibrillator itu ada di sana dan berfungsi.”
Dia menambahkan: “Saya belum mendapat kabar apa pun dari Christian, tapi jelas dia telah mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga sekarang, yang menurut saya penting.”
Masa depan yang tak pasti bagi mantan bintang Spurs
Meskipun bahaya medis yang mendesak tampaknya telah berlalu, insiden ini tak terhindarkan memunculkan pertanyaan apakah Eriksen dapat melanjutkan kariernya di level tertinggi. Setelah membela Ajax, Tottenham, Inter, Brentford, dan Manchester United, pemain veteran ini tetap menjadi sosok ikonik bagi negaranya.
Kane mengakui bahwa temannya kini menghadapi masa sulit untuk merenungkan kondisi kesehatannya dan masa depannya sebagai pemain. Ia menyatakan bahwa Eriksen “harus mengambil beberapa keputusan” saat pemain asal Denmark itu menyeimbangkan kecintaannya pada olahraga dengan kenyataan bahwa ia mengalami insiden jantung besar kedua dalam lima tahun.
Dunia sepak bola bersatu mendukung Eriksen
Kejadian medis yang mengkhawatirkan ini telah memicu gelombang dukungan dari seluruh dunia, dengan mantan klub dan rekan setimnya mengirimkan ucapan doa dan harapan terbaik kepada gelandang serang asal Denmark tersebut. Ketangguhan Eriksen sebelumnya telah menjadi sumber inspirasi, namun sifat "mengerikan" dari insiden pingsan kali ini telah mengalihkan perhatian ke kesejahteraannya dalam jangka panjang.
Bagi Kane dan skuad Inggris, berita ini menjadi pengingat yang menyadarkan akan tekanan di panggung internasional. Saat Denmark bersiap untuk turnamen mendatang, status pemain ikonik modern mereka tetap menjadi perhatian utama bagi para penggemar dan rekan setimnya.