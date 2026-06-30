Harry Kane mengakui bahwa keputusannya untuk pindah ke Bayern Munich daripada tetap di Liga Premier adalah sebuah kesalahan, sementara Michael Owen menyebut striker tersebut sebagai 'yang terbaik sepanjang masa di Inggris'

Dalam kolomnya di Daily Mail, Owen mengungkapkan bahwa ia telah sepenuhnya mengubah pandangannya mengenai Kane, secara resmi menyebutnya sebagai penyerang terbaik yang pernah dihasilkan Inggris. Saat merenungkan kariernya sendiri, pemenang Ballon d'Or ini mengakui bahwa sebelumnya ia meyakini kemampuan mencetak gol adalah bakat bawaan, namun kini ia melihat bintang Bayern Munich itu sebagai teladan keunggulan yang diraih melalui kerja keras tanpa henti dan latihan berulang.

"Semakin tua usia saya, semakin saya menyadari bahwa saya salah mengenai para penyerang - dan Harry Kane adalah contoh mengapa saya berubah pikiran," tulis Owen. "Mungkin ini terdengar konyol mengingat segala pencapaian Harry, tetapi saya tidak berpikir ia terlahir untuk menjadi pemain seperti sekarang ini. Hal itulah, lebih dari apa pun, yang membuat saya mengaguminya. Itulah sebabnya, tanpa ragu, saya menyebutnya sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris."