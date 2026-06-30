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Harry Kane mengakui bahwa keputusannya untuk pindah ke Bayern Munich daripada tetap di Liga Premier adalah sebuah kesalahan, sementara Michael Owen menyebut striker tersebut sebagai 'yang terbaik sepanjang masa di Inggris'
Yang terbaik sepanjang masa
Dalam kolomnya di Daily Mail, Owen mengungkapkan bahwa ia telah sepenuhnya mengubah pandangannya mengenai Kane, secara resmi menyebutnya sebagai penyerang terbaik yang pernah dihasilkan Inggris. Saat merenungkan kariernya sendiri, pemenang Ballon d'Or ini mengakui bahwa sebelumnya ia meyakini kemampuan mencetak gol adalah bakat bawaan, namun kini ia melihat bintang Bayern Munich itu sebagai teladan keunggulan yang diraih melalui kerja keras tanpa henti dan latihan berulang.
"Semakin tua usia saya, semakin saya menyadari bahwa saya salah mengenai para penyerang - dan Harry Kane adalah contoh mengapa saya berubah pikiran," tulis Owen. "Mungkin ini terdengar konyol mengingat segala pencapaian Harry, tetapi saya tidak berpikir ia terlahir untuk menjadi pemain seperti sekarang ini. Hal itulah, lebih dari apa pun, yang membuat saya mengaguminya. Itulah sebabnya, tanpa ragu, saya menyebutnya sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris."
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Kesalahan di Bundesliga
Meskipun mengagumi sang pemain, Owen tetap teguh pada keyakinannya bahwa kepindahan ke Jerman merupakan langkah mundur bagi pemain sekelas Kane. Ia berpendapat bahwa dominasi Bayern Munich di liga yang "sangat biasa-biasa saja" tidak memberikan tantangan atau prestise yang sama seperti yang akan didapat jika ia memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier.
Owen mengungkapkan kekecewaannya terhadap transfer tersebut, sambil mencatat bahwa sang penyerang memutuskan untuk menolak tawaran dari Barcelona dan klub-klub raksasa lainnya demi tetap bertahan di Bavaria. "Satu-satunya keluhan saya terhadap Harry adalah kepindahannya ke Bayern Munich," tambahnya. "Saya sudah mengatakannya saat itu dan saya tidak berubah pikiran. Saya memahami manfaatnya, dan semoga Inggris akan melihatnya dalam beberapa minggu ke depan... Namun dalam hal kariernya, dia lebih layak bermain di liga yang lebih tinggi daripada Bundesliga."
Pola pikir elit dan umur panjang
Owen memuji ketangguhan mental dan daya tahan Kane, sambil menyoroti bagaimana pemain berusia 32 tahun itu terus menyesuaikan gaya permainannya. Ia mencatat bahwa kemampuan Kane untuk turun ke lini belakang dan menghubungkan serangan telah berkembang pesat, namun tetap menegaskan bahwa nilai terbesarnya tetaplah ketenangan luar biasa di depan gawang, terutama saat membela tim nasional di panggung dunia.
"Saya tahu dia gagal mengeksekusi penalti saat melawan Kroasia di pertandingan pembuka, tetapi jika kami mendapat penalti di final Piala Dunia, saya tidak ingin ada orang lain yang mengeksekusinya selain Harry Kane," tegas Owen. "Dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Saya menyukai tekadnya yang kuat. Saya menyukai daya tahannya. Saya menyukai fakta bahwa dia tidak pernah cedera. Dan saya menyukai bahwa permainannya semakin baik dari waktu ke waktu."
- Getty Images Sport
Warisan yang melampaui medali
Meskipun Kane telah meraih kesuksesan bersama timnya di Jerman, Owen berpendapat bahwa gelar-gelar yang diraih bersama Bayern hampir bisa dipastikan dan tidak menentukan kehebatannya. Sebaliknya, ia memandang Kane sebagai sosok yang menginspirasi bagi para pemain muda, yang membuktikan bahwa dedikasi yang tak kenal lelah dapat mengatasi kurangnya keunggulan fisik "karunia Tuhan" seperti kecepatan alami atau bakat alami.
"Memenangkan gelar Bundesliga bersama Bayern tidak akan pernah mendefinisikan kehebatannya karena Bayern hampir selalu memenangkannya," tutup Owen. "Semua ini tidak mengubah pandangan saya terhadap Kane. Ia adalah pesepakbola yang luar biasa, kapten yang luar biasa, dan manusia yang brilian. Yang lebih penting lagi, ia adalah teladan. Teladan bahwa Anda tidak selalu harus terlahir sebagai Lionel Messi, Pele, atau Diego Maradona."