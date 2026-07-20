Getty Images Sport
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Harry Kane menegaskan bahwa Thomas Tuchel adalah orang yang tepat untuk memimpin barisan penyerang Inggris yang 'sedang berduka' setelah finis di peringkat ketiga pada Piala Dunia 2026
Membela Tuchel dari para pengkritik
Tuchel mendapat sorotan tajam atas keputusan taktisnya selama tiga puluh menit terakhir pertandingan semifinal melawan Argentina. Setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55, pelatih asal Jerman itu memilih melakukan pergantian pemain yang berorientasi bertahan—langkah yang menurut banyak pihak justru memicu tekanan lawan. Namun, Kane tetap teguh pada keyakinannya bahwa Tuchel adalah pemimpin yang tepat bagi generasi talenta ini, di mana Inggris berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. "Ini adalah pencapaian tertinggi kami dalam 60 tahun," kata Kane. "Antusiasme yang dimilikinya, emosi yang ia bawa, serta pengalaman taktis yang dimilikinya. Itu tidak berarti Anda akan selalu mengambil keputusan yang tepat setiap saat.
"Dia tidak hanya menanamkan keyakinan pada para pemain, tetapi juga pada seluruh negara bahwa ini adalah tahun kami. Itulah mengapa kekecewaan ini terasa lebih menyakitkan daripada tahun-tahun sebelumnya, karena semua orang yakin kami akan melaju hingga akhir."
- Getty Images Sport
Pencarian potongan terakhir dari teka-teki gambar
Penyerang berusia 32 tahun itu secara terbuka menyatakan bahwa Inggris perlu menemukan "potongan terakhir dari teka-teki" untuk mengubah pencapaian jauh di turnamen menjadi trofi nyata. Kane secara khusus menyoroti sifat permainan Inggris yang pasif saat memimpin melawan lawan-lawan elit sebagai area utama yang memerlukan perhatian segera sebelum siklus besar berikutnya dimulai.
"Semua orang harus memprosesnya. Dia sendiri juga harus memprosesnya. Baru pada pemusatan latihan berikutnya kita akan memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan dan apa target selanjutnya," tambah Kane. "Kami akan berdiskusi sebagai kapten dan manajer, serta dengan rekan setim dan staf lainnya, untuk melihat di mana kami bisa menjadi lebih baik. Penampilan 30 menit terakhir saat melawan Argentina bukanlah tim yang kami inginkan. Kami telah menghabiskan banyak waktu selama dua tahun terakhir membahas situasi tersebut, untuk mengatasi momen-momen seperti itu. Intinya, kami tetap kalah."
Belajar dari perjalanan Amerika
Saat Inggris menatap masa depan, sang kapten sangat yakin bahwa pelajaran yang dipetik di tanah Amerika harus diterapkan pada saat-saat penuh tekanan di lapangan, bukan sekadar dibahas di ruang ganti.
"Mudah saja untuk pergi dan membicarakannya. Kita perlu lebih baik dalam menghadapi situasi-situasi tersebut secara langsung," tutup Kane. "Kita bisa berlatih, bermain di kualifikasi... Saya pikir Nations League akan menjadi ajang penting bagi kami, melawan Spanyol dan Kroasia, tim-tim besar.
"Terbiasa dengan atmosfer pertandingan besar dan menemukan performa terbaik kami saat menghadapi tim-tim tersebut, seperti yang kami lakukan saat melawan Prancis—meski bukan dalam pertandingan yang paling kompetitif. Kami harus belajar dan berkembang. Pelatih pasti juga akan berkembang dari pembelajaran ini. Saya bisa berbicara sebanyak yang saya mau, tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah menunjukkannya saat kami berada dalam situasi seperti itu lagi."
- Getty Images
Kane mengakui kekecewaannya terkait Piala Dunia
Kane dan rekan-rekan setimnya di timnas Inggris hanya berjarak lima menit dari lolos ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, namun kebangkitan Argentina di menit-menit akhir di Atlanta justru membuat tim asuhan Tuchel terguncang. Penyerang Bayern Munich itu memberikan penilaian jujur mengenai kondisi mental skuad saat ini, sambil menyiratkan bahwa posisi ketiga tak banyak memberikan penghiburan.
"Tentu saja kami masih merasakan dampaknya dari pertandingan malam itu, emosi dan berbagai 'bagaimana jika'," kata kapten Inggris itu. "Itu akan terus menemani kami untuk sementara waktu. Kami masih berada dalam tahap berduka, tahap emosional, dan kami akan berada di situ selama beberapa minggu ke depan."
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