Harry Kane menegaskan bahwa Thomas Tuchel adalah orang yang tepat untuk memimpin barisan penyerang Inggris yang 'sedang berduka' setelah finis di peringkat ketiga pada Piala Dunia 2026

Tuchel mendapat sorotan tajam atas keputusan taktisnya selama tiga puluh menit terakhir pertandingan semifinal melawan Argentina. Setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55, pelatih asal Jerman itu memilih melakukan pergantian pemain yang berorientasi bertahan—langkah yang menurut banyak pihak justru memicu tekanan lawan. Namun, Kane tetap teguh pada keyakinannya bahwa Tuchel adalah pemimpin yang tepat bagi generasi talenta ini, di mana Inggris berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. "Ini adalah pencapaian tertinggi kami dalam 60 tahun," kata Kane. "Antusiasme yang dimilikinya, emosi yang ia bawa, serta pengalaman taktis yang dimilikinya. Itu tidak berarti Anda akan selalu mengambil keputusan yang tepat setiap saat.

"Dia tidak hanya menanamkan keyakinan pada para pemain, tetapi juga pada seluruh negara bahwa ini adalah tahun kami. Itulah mengapa kekecewaan ini terasa lebih menyakitkan daripada tahun-tahun sebelumnya, karena semua orang yakin kami akan melaju hingga akhir."