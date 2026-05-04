Harry Kane mendapat perlakuan istimewa dalam skuad Inggris yang tak akan pernah dinikmati Jude Bellingham, sementara Joe Cole menanggapi pertanyaan soal 'terlalu bergantung'

Cole, yang telah mencatatkan 56 penampilan untuk timnas, mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai peran penting Kane bagi timnas Inggris: “Saya tidak akan menyebutnya sebagai ketergantungan yang berlebihan. Dia adalah satu-satunya pemain yang tak tergantikan di skuad ini.

“Jika Bellingham cedera, ada Cole Palmer, Morgan Rodgers, dan Phil Foden yang bisa menggantikannya. Tidak ada pemain lain yang bisa Anda sebutkan, bahkan [Jordan] Pickford di gawang saat ini, Anda bisa menyebut [James] Trafford — saya sudah melihat Trafford dan menurut saya penampilannya tidak akan menurun jika dia masuk.

“Dengan Harry, hormat untuk striker lain, mereka berbeda dengannya. Saya pikir apa yang Thomas Tuchel lihat di Bayern adalah jika Harry bermain sebagai No. 9 dan dia ditemani mungkin [Anthony] Gordon atau [Marcus] Rashford di satu sisi, [Bukayo] Saka, [Noni] Madueke di sisi lain, mereka adalah pemain yang bergerak. Lalu Bellingham bergabung dari lini tengah.

“Semua pemain lain bisa diganti, tapi Harry tidak bisa. [Ollie] Watkins tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Harry — turun ke ruang kosong dan segala hal lainnya, serta seakurat Harry.”