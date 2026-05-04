Getty
Diterjemahkan oleh
Harry Kane mendapat perlakuan istimewa dalam skuad Inggris yang tak akan pernah dinikmati Jude Bellingham, sementara Joe Cole menanggapi pertanyaan soal 'terlalu bergantung'
- Getty
Kane, pencetak gol bersejarah, semakin mendekati rekor penampilan
Setelah melakukan debut seniornya pada tahun 2015—di mana ia mencetak gol hanya dalam waktu 80 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Wayne Rooney dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa melawan Lithuania—Kane kini telah mengoleksi 78 gol di level internasional.
Ada yang berpendapat bahwa ia bisa meniru prestasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dengan menjadi pemain yang mencetak 100 gol di level internasional. Ia telah melampaui angka tersebut dalam hal jumlah penampilan dan hanya membutuhkan 13 penampilan lagi untuk menyamai rekor Peter Shilton untuk Inggris.
Akankah Kane menjadi pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah sepak bola Inggris?
Standar tersebut diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat, mengingat Kane kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) dalam sepak bola Inggris. Untuk mencapai hal itu, ia perlu meraih gelar-gelar besar, setelah sebelumnya dua kali menjuarai Bundesliga bersama Bayern Munich.
Dia telah mencetak gol sebanyak 139 kali untuk mereka dalam 143 pertandingan, dengan rekor terbaik sepanjang kariernya yaitu 54 gol yang dicetak musim ini. Pemain berusia 32 tahun ini terus meningkat seiring bertambahnya usia dan dianggap sangat penting bagi harapan Inggris untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan di Piala Dunia 2026.
- Specsavers
Apakah Inggris terancam menjadi terlalu bergantung pada kapten Kane?
Mengingat kesulitan yang mereka alami di sepertiga akhir lapangan selama laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang pada bulan Maret, banyak yang berpendapat bahwa The Three Lions berisiko menjadi terlalu bergantung pada Kane — tanpa adanya kandidat yang jelas untuk menggantikannya dan mengisi posisi penting tersebut jika sang ikon tidak bisa bermain.
Mantan bintang Inggris Cole - yang telah keluar dari masa pensiunnya untuk tampil mencetak gol bagi Warley FC, Tim Terburuk Terbaik Specsavers, selama kesepakatan pinjaman satu hari - tidak yakin bahwa Kane harus bermain agar Inggris bisa menang, tetapi mengakui bahwa penyerang nomor 9 paling ditakuti di planet ini telah mengambil peran khusus.
Peran unik yang diemban Kane dalam skuad Inggris tahun 2026
Cole, yang telah mencatatkan 56 penampilan untuk timnas, mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai peran penting Kane bagi timnas Inggris: “Saya tidak akan menyebutnya sebagai ketergantungan yang berlebihan. Dia adalah satu-satunya pemain yang tak tergantikan di skuad ini.
“Jika Bellingham cedera, ada Cole Palmer, Morgan Rodgers, dan Phil Foden yang bisa menggantikannya. Tidak ada pemain lain yang bisa Anda sebutkan, bahkan [Jordan] Pickford di gawang saat ini, Anda bisa menyebut [James] Trafford — saya sudah melihat Trafford dan menurut saya penampilannya tidak akan menurun jika dia masuk.
“Dengan Harry, hormat untuk striker lain, mereka berbeda dengannya. Saya pikir apa yang Thomas Tuchel lihat di Bayern adalah jika Harry bermain sebagai No. 9 dan dia ditemani mungkin [Anthony] Gordon atau [Marcus] Rashford di satu sisi, [Bukayo] Saka, [Noni] Madueke di sisi lain, mereka adalah pemain yang bergerak. Lalu Bellingham bergabung dari lini tengah.
“Semua pemain lain bisa diganti, tapi Harry tidak bisa. [Ollie] Watkins tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Harry — turun ke ruang kosong dan segala hal lainnya, serta seakurat Harry.”
Lebih Baik dari Rooney: Bisakah Kane Memimpin Pemungutan Suara Ballon d'Or?
Cole menyebut Kane sebagai “penyerang nomor 9 terbaik” yang pernah dimiliki Inggris, dengan pemain seperti Wayne Rooney dan Alan Shearer dianggap telah tersingkir dalam kategori tersebut. Sulit untuk membantah hal itu, mengingat semua yang telah diraih mantan striker Tottenham itu dan potensi prestasi yang lebih besar di masa depan.
Kane masuk dalam nominasi Ballon d’Or 2026, saat Bayern bersiap untuk leg kedua pertandingan semifinal Liga Champions yang epik melawan raja-raja Eropa, Paris Saint-Germain, dan telah menempuh perjalanan panjang dari awal yang sederhana saat ia menjadi inspirasi bagi para pemain muda yang menjanjikan dan bintang-bintang sepak bola akar rumput.
Transformasi Warley FC didokumentasikan oleh Specsavers dalam seri YouTube ‘Best Worst Team’. Saksikan Joe Cole di episode 9 dan berlangganan saluran YouTube Best Worst Team dari Specsavers untuk mengikuti perjalanan tim ini.