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Harry Kane mendapat kesempatan kedua dari titik penalti sebelum menyamai rekor Piala Dunia milik Gary Lineker saat Inggris unggul atas Kroasia
Gol penalti Kane
Drama itu dimulai kurang dari 10 menit setelah pertandingan dimulai ketika Noni Madueke dijatuhkan oleh tekel ceroboh dari Luka Modric di dalam kotak penalti. Wasit, Clement Turpin, tanpa ragu menunjuk titik penalti, memberikan Inggris peluang emas untuk menguasai permainan sejak awal.
Kane maju untuk mengambil tendangan penalti, namun upaya pertamanya—yang dilakukan setelah lari pendek yang khas—dapat diselamatkan dengan gemilang oleh Dominik Livakovic. Saat para pemain Kroasia merayakan keberhasilan mereka menghalau bola pantul, tinjauan VAR pun dilakukan. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Livakovic telah keluar dari garis gawangnya terlalu dini, sementara Josko Gvardiol juga dinyatakan melanggar aturan karena masuk ke area penalti.
Kane menunjukkan ketenangan yang luar biasa sebelum Baturina membalas
Setelah penantian yang menegangkan selama lebih dari tiga menit, Turpin memerintahkan tendangan penalti itu diulang. Berhadapan dengan kiper yang sama, Kane menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mencetak gol ke sudut yang persis sama dengan yang ia bidik beberapa saat sebelumnya.
Gol tersebut memberikan awal yang sempurna bagi Thomas Tuchel dalam masa jabatannya di turnamen ini, meskipun keunggulan tersebut ternyata rapuh. Kroasia merespons dengan baik atas kemunduran tersebut, dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina, yang melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa melewati Jordan Pickford dari tepi kotak penalti, sehingga mengejutkan para pendukung tim tamu.
Kane menyamai rekor Lineker
Inggris menolak membiarkan gol penyama kedudukan itu mengganggu momentum mereka terlalu lama, dan sekali lagi Kane-lah yang menjadi penentu. Membuktikan bahwa ia jauh lebih dari sekadar spesialis tendangan penalti, striker Bayern Munich itu melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang dengan sundulan keras yang mengembalikan keunggulan Inggris sebelum jeda babak pertama. Gol tersebut bukan sekadar gol yang krusial; Kane pun menyamai rekor lama Gary Lineker dengan 10 gol, yang merupakan rekor gol terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain Inggris di Piala Dunia.
Namun, kegembiraan Kane tak berlangsung lama. Di menit terakhir babak pertama, Kroasia kembali membalas saat Petar Musa mencetak gol penyama kedudukan, sehingga skor imbang 2-
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Bellingham mencetak gol pada babak kedua
Inggris mengawali babak kedua dengan sempurna ketika Jude Bellingham mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2. The Three Lions tampil dominan di awal babak ini, berupaya memperlebar keunggulan mereka melawan lawan yang tangguh.