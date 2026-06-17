Harry Kane mendapat kesempatan kedua dari titik penalti sebelum menyamai rekor Piala Dunia milik Gary Lineker saat Inggris unggul atas Kroasia

Drama itu dimulai kurang dari 10 menit setelah pertandingan dimulai ketika Noni Madueke dijatuhkan oleh tekel ceroboh dari Luka Modric di dalam kotak penalti. Wasit, Clement Turpin, tanpa ragu menunjuk titik penalti, memberikan Inggris peluang emas untuk menguasai permainan sejak awal.

Kane maju untuk mengambil tendangan penalti, namun upaya pertamanya—yang dilakukan setelah lari pendek yang khas—dapat diselamatkan dengan gemilang oleh Dominik Livakovic. Saat para pemain Kroasia merayakan keberhasilan mereka menghalau bola pantul, tinjauan VAR pun dilakukan. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Livakovic telah keluar dari garis gawangnya terlalu dini, sementara Josko Gvardiol juga dinyatakan melanggar aturan karena masuk ke area penalti.