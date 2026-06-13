Hurst tetap menjadi satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick dalam pertandingan final Piala Dunia yang dimenangkan timnya, dengan mencatatkan prestasi tersebut saat Inggris mengalahkan Jerman Barat 4-2 pada tahun 1966 untuk mengamankan gelar Piala Dunia satu-satunya yang pernah diraih negara tersebut hingga saat ini. Pahlawan kemenangan bersejarah itu kini siap berbagi sorotan dengan ikon timnas Inggris saat ini. Sebagai satu-satunya anggota starting XI yang masih hidup dari tim yang mengangkat trofi enam dekade lalu, Hurst yakin Kane memiliki kualitas untuk menampilkan performa bersejarah serupa di panggung terbesar dunia.

Saat berbicara kepada Daily Mail mengenai prospek striker Bayern Munich itu meniru hat-trick ikoniknya, Hurst sangat tegas dalam dukungannya. "Saya tidak akan terkejut jika kami memenangkannya," katanya. "Dan saya tidak akan terkejut jika Kane mencetak tiga gol di final. Saya tidak iri dengan itu. Tidak ada yang akan lebih bahagia daripada saya jika hal itu terjadi lagi."