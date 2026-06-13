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Harry Kane mencetak hat-trick di final Piala Dunia! Pahlawan Inggris tahun 1966, Geoff Hurst, membuat prediksi berani saat pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini bertekad mengakhiri 60 tahun kekecewaan
Prediksi berani dari seorang legenda untuk Kane
Hurst tetap menjadi satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick dalam pertandingan final Piala Dunia yang dimenangkan timnya, dengan mencatatkan prestasi tersebut saat Inggris mengalahkan Jerman Barat 4-2 pada tahun 1966 untuk mengamankan gelar Piala Dunia satu-satunya yang pernah diraih negara tersebut hingga saat ini. Pahlawan kemenangan bersejarah itu kini siap berbagi sorotan dengan ikon timnas Inggris saat ini. Sebagai satu-satunya anggota starting XI yang masih hidup dari tim yang mengangkat trofi enam dekade lalu, Hurst yakin Kane memiliki kualitas untuk menampilkan performa bersejarah serupa di panggung terbesar dunia.
Saat berbicara kepada Daily Mail mengenai prospek striker Bayern Munich itu meniru hat-trick ikoniknya, Hurst sangat tegas dalam dukungannya. "Saya tidak akan terkejut jika kami memenangkannya," katanya. "Dan saya tidak akan terkejut jika Kane mencetak tiga gol di final. Saya tidak iri dengan itu. Tidak ada yang akan lebih bahagia daripada saya jika hal itu terjadi lagi."
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Beban harapan bangsa
Kane akan tampil di turnamen mendatang sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 79 gol, setelah menjalani musim yang gemilang di Jerman di mana ia mencetak 61 gol untuk Bayern Munich. Meskipun Hurst mengakui kemampuan kelas dunia sang striker, ia tetap waspada terhadap tekanan besar yang dibebankan pada pundak pemain berusia 32 tahun itu untuk membawa pulang trofi sendirian.
Hurst memperingatkan bahwa beban tersebut harus dibagi di antara seluruh skuad asuhan Thomas Tuchel, bukan hanya ditanggung oleh sang kapten. "Saya hanya berpikir bahwa hal itu memberikan tekanan yang terlalu besar pada Harry," tambah Hurst. "Ini bukan tentang satu pemain. Ia akan menjadi bagian yang sangat penting dari tim, tetapi yang memenangkan pertandingan adalah tim, bukan individu."
Naik ke status legendaris
Terlepas dari prestasi-prestasi memecahkan rekornya di level klub—di mana ia gagal meraih gelar bersama Tottenham namun mengakhiri puasa gelarnya di Bayern dengan memenangkan dua gelar Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup—Hurst yakin bahwa kemenangan di Piala Dunia akan mengubah cara Kane dipandang di seluruh dunia. Mantan striker West Ham ini tahu betul bagaimana trofi internasional dapat menciptakan ikatan yang tak terpatahkan antara seorang pemain dan para pendukungnya, yang akan bertahan seumur hidup.
Merenungkan dampak dari kejayaan internasional, Hurst berkata: "Saya yakin Kane sudah dihormati oleh para penggemar Spurs dan Bayern Munich, terlepas dari apakah kami memenangkan Piala Dunia atau tidak, tetapi memenangkan Piala Dunia akan memberinya suatu kelegaan atas apa yang telah ia capai di level klub. Mereka akan langsung dihormati selama sisa hidup mereka."
- Getty Images Sport
Menikmati cuaca panas di Meksiko
Inggris menghadapi jalan yang penuh tantangan yang bisa membawa mereka kembali ke Meksiko, sebuah lokasi yang masih diingat dengan baik oleh Hurst dari turnamen tahun 1970. The Three Lions tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dan akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni. Hurst mengingatkan bahwa iklim dan kondisi di sana akan menguji kemampuan teknis skuad saat ini, sambil mencatat bahwa penguasaan bola akan menjadi faktor penentu apakah Inggris dapat berhasil melewati turnamen ini.
"Ini akan sangat sulit, terutama di Meksiko. Saya pernah bermain di sana. Teknik yang dibutuhkan untuk mempertahankan bola, bukan malah kehilangan bola. Mengejar bola di hari yang panas di Meksiko menjadi cukup sulit dan bisa memakan waktu lebih lama untuk merebut kembali bola. Itu adalah masalah terbesar, menurut saya, bagi para pemain Inggris yang bermain di sana seperti yang kami alami pada tahun 1970," jelas Hurst, mengutip pengalamannya saat tersingkir di perempat final melawan Jerman Barat lebih dari 50 tahun yang lalu.