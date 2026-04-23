Upaya Bayern Munich untuk meraih gelar ganda domestik tetap berjalan lancar setelah menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di semifinal DFB-Pokal. Tim asuhan Vincent Kompany akan bertandang ke Berlin untuk bertanding di final untuk pertama kalinya sejak 2020, berkat penampilan di mana mereka mengendalikan tempo permainan sejak peluit pembuka dibunyikan.
Harry Kane mencetak gol ke-52! Striker Inggris itu kembali mencetak gol untuk membawa Bayern mengalahkan Bayer Leverkusen dan menjaga impian treble tetap hidup
Bayern melaju ke final DFB-Pokal
- AFP
Kane memecah kebuntuan dalam penampilan yang dominan
Tekanan tanpa henti dari tim Bavaria itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22. Jamal Musiala mengirimkan umpan silang dengan bobot yang sempurna dari sisi kanan, yang dengan cerdik dibiarkan oleh Diaz, sehingga memungkinkan Kane untuk melesakkan bola ke sudut atas gawang. Itu adalah gol ke-52 kapten Inggris tersebut di musim ini, yang semakin mengukuhkan musim luar biasa yang dijalani di Jerman.
Hasil pertandingan dipastikan tak terbantahkan pada menit-menit akhir injury time ketika Leon Goretzka memberikan umpan kepada Diaz dalam serangan balik. Winger tersebut tetap tenang untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-0, memicu perayaan di antara para pendukung yang datang jauh-jauh. Bayern kini menanti pemenang dari semifinal kedua antara Stuttgart dan Freiburg untuk mengetahui lawan mereka di Berlin.
"Kami yang mengendalikan"
Kemenangan ini menjaga harapan Bayern untuk merebut semua gelar yang tersisa musim ini tetap hidup, sekaligus membawa Kane menuju gelar-gelar lainnya. Usai pertandingan, ia mengatakan kepada situswebresmi klub: "Itu adalah penampilan yang sangat solid dari awal hingga akhir. Cara kami bermain dan bagaimana kami merebut kembali bola di area pertahanan lawan menghasilkan peluang-peluang bagus bagi kami di babak pertama dan kedua. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan lebih baik adalah mencetak lebih banyak gol. Kami membiarkan mereka tetap dalam permainan. Sepuluh menit terakhir tentu saja selalu sedikit menegangkan, tapi secara keseluruhan kami menguasai permainan. Mereka tidak menciptakan banyak peluang."
- AFP
Perjalanan menuju treble
Dengan Kane yang terus mencetak rekor gol dan tim yang menunjukkan pertahanan yang sangat kokoh di bawah asuhan Kompany, peluang untuk meraih treble tetap terbuka lebar. Meskipun Kompany mungkin akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Mainz di Bundesliga—di mana mereka telah memastikan gelar juara—Bayern akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions pekan depan.