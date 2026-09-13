Kane kembali menampilkan performa brilian untuk mencapai torehan luar biasa 100 gol di kasta tertinggi Jerman hanya dalam 97 pertandingan. Penyerang itu awalnya memberi assist kepada Lennart Karl untuk gol pembuka pada menit ke-26, memperlihatkan kemampuan playmaking kelas elite sebelum Maurice Krattenmacher menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah.

Tampil saat Bayern Munich paling membutuhkannya, Kane melepaskan gol penentu pada menit ke-72. Menurut statistik pertandingan Sofascore, gol bersejarah itu memastikan gol Bundesliga ke-100 miliknya, sekaligus menutup penampilan individu luar biasa dalam laga tandang.