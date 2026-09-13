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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Harry Kane mencapai tonggak gol ke-100 di Bundesliga saat Bayern Munich meraih kemenangan tipis atas Elversberg

H. Kane
Bayern Munich
Elversberg vs Bayern Munich
Elversberg
Bundesliga

Harry Kane mengukir namanya dalam buku sejarah dengan mencetak gol ke-100 di Bundesliga dan gol ke-150 secara keseluruhan untuk Bayern Munich. Penyerang Inggris yang produktif itu menjebol gawang lawan pada babak kedua untuk membantu raksasa Bavaria meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Elversberg pada hari Minggu, memastikan klub tersebut naik ke posisi keempat dalam klasemen awal liga.

  • Memecahkan rekor dalam waktu singkat

    Kane kembali menampilkan performa brilian untuk mencapai torehan luar biasa 100 gol di kasta tertinggi Jerman hanya dalam 97 pertandingan. Penyerang itu awalnya memberi assist kepada Lennart Karl untuk gol pembuka pada menit ke-26, memperlihatkan kemampuan playmaking kelas elite sebelum Maurice Krattenmacher menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah.

    Tampil saat Bayern Munich paling membutuhkannya, Kane melepaskan gol penentu pada menit ke-72. Menurut statistik pertandingan Sofascore, gol bersejarah itu memastikan gol Bundesliga ke-100 miliknya, sekaligus menutup penampilan individu luar biasa dalam laga tandang.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Tonggak bersejarah bagi striker Inggris

    Gol ke gawang Elversberg bukan hanya mengamankan sebuah pencapaian domestik; itu juga menandai gol ke-150 secara keseluruhan untuk FC Bayern dalam hanya 153 penampilan di semua kompetisi. Striker legendaris Inggris itu telah sepenuhnya mengubah lini serang raksasa Bavaria sejak kedatangannya.

    Dengan rata-rata nyaris satu gol per pertandingan, Kane terus melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah modern klub. Bayern sangat bergantung pada jimat mereka itu, dan angka-angka dasarnya mencerminkan penampilan menyerang yang dominan secara menyeluruh, yang membuat para bek lawan terus-menerus kelabakan mencari jawaban.


  • Performa tak terbendung sepanjang tahun kalender

    Konsistensi fenomenalnya tergambar jelas lewat catatan luar biasanya sepanjang tahun kalender 2026. Kane sudah mengoleksi 77 gol dan mencatatkan sembilan assist, sehingga total keterlibatannya dalam gol menjadi 86 dalam sembilan bulan terakhir.

    Performa tanpa henti itu berlanjut mulus ke musim ini. Hanya dalam empat penampilan musim ini, penyerang tajam tersebut membukukan empat gol dan dua assist. Statistik yang begitu mencengangkan itu menegaskan mengapa raksasa Jerman tersebut memiliki salah satu lini serang paling mematikan di sepakbola Eropa saat ini.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Menatap tantangan berikutnya

    Setelah kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah ini, Bayern akan segera mengalihkan fokus ke tantangan domestik berikutnya. Raksasa Bavaria itu dijadwalkan menghadapi Union Berlin pada Jumat depan sebelum jeda internasional mendatang. Kane tentu akan berusaha menambah torehan luar biasa 150 golnya dalam pertandingan tersebut, saat klub itu berupaya mempertahankan momentum kuat mereka di awal musim menjelang jeda.

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