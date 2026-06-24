Getty Images Sport
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Harry Kane menanggapi peluang emas yang terlewatkan saat melawan Ghana, sementara kapten Inggris itu mengakui bahwa ia dijaga ketat hingga tak bisa berbuat banyak dalam pertandingan imbang di Piala Dunia tersebut
Inggris kesulitan menghadapi Ghana yang bermain kompak
Kane nyaris tak berbuat apa-apa saat Inggris ditahan imbang 0-0 oleh Ghana dalam laga kedua mereka di Piala Dunia. Harapan melambung tinggi setelah kemenangan menegangkan 4-2 atas Kroasia pekan lalu, pertandingan di mana Kane mencetak dua gol, sementara Jude Bellingham dan Marcus Rashford juga turut mencetak gol. Namun, pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menerapkan formasi pertahanan yang kompak yang benar-benar membungkam perlawanan lawan.
Kane hanya mampu melakukan tiga sentuhan di dalam kotak penalti lawan sepanjang pertandingan. Ia sangat dibatasi gerakannya dan kesulitan menemukan ritme permainan melawan lawan yang bermain sangat dalam. Meskipun hasilnya mengecewakan, Inggris tetap mempertahankan posisi yang kokoh di turnamen ini.
- Getty Images Sport
Gagal memanfaatkan peluang penting di menit-menit akhir
Pertandingan itu bisa saja berakhir berbeda seandainya Kane berhasil memanfaatkan peluang di menit-menit akhir di dalam kotak penalti setelah sundulan Nico O'Reilly membentur mistar gawang.
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Kane menjelaskan pandangannya mengenai peluang yang terlewatkan itu. Ia berkata: "Kamu pasti pernah mengalami pertandingan seperti itu. Saya hanya menunggu peluang seperti itu datang kepada saya. Itu adalah jenis pertandingan di mana sebagai penyerang, kamu hanya menunggu bola memantul, dan itu memang terjadi. Saya hanya tidak bisa menjangkau bola itu, tapi saya yakin bisa mencetak gol dari situasi seperti itu lebih sering daripada tidak. Begitulah adanya. Saya sudah cukup lama menjadi penyerang untuk tahu bahwa bola tidak selalu masuk, jadi saya harus menerimanya."
Tugas Partey dalam melakukan penjagaan ketat
Kane sepenuhnya memahami mengapa peluang sangat langka, sambil menyoroti sistem penjagaan ketat yang diterapkan Ghana untuk menetralisir pergerakannya. Thomas Partey ditugaskan untuk mengawalnya dengan ketat, yang secara drastis mengurangi ruang gerak di area tengah. Kane menjelaskan kesulitan taktis yang dihadapinya selama pertandingan tersebut, sambil mengakui kokohnya pertahanan lawan.
"Saya hampir selalu dijaga ketat oleh [Thomas] Partey sepanjang sebagian besar pertandingan. Saya tidak benar-benar memiliki ruang untuk turun ke belakang dan kemudian masuk terlambat ke kotak penalti, dan mereka juga mempertahankan kotak penalti dengan baik," tambah Kane. "Kami memiliki banyak umpan silang, tetapi kami tidak bisa mendapatkan sentuhan pertama. Bola-bola yang melewati tengah sulit untuk dimainkan karena area di sana sangat padat."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Meskipun pertandingan ini berakhir imbang tanpa gol, Inggris saat ini memuncaki Grup L dengan empat poin, unggul atas Ghana berkat selisih gol. Kroasia berada tepat di belakangnya dengan tiga poin, sementara Panama tetap di posisi terbawah dengan nol poin. The Three Lions kini mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan terakhir fase grup yang menentukan melawan Panama, di mana mereka akan bertekad penuh untuk meraih kemenangan guna memastikan posisi teratas dan lolos ke babak selanjutnya.