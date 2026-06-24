Harry Kane menanggapi peluang emas yang terlewatkan saat melawan Ghana, sementara kapten Inggris itu mengakui bahwa ia dijaga ketat hingga tak bisa berbuat banyak dalam pertandingan imbang di Piala Dunia tersebut

Pertandingan itu bisa saja berakhir berbeda seandainya Kane berhasil memanfaatkan peluang di menit-menit akhir di dalam kotak penalti setelah sundulan Nico O'Reilly membentur mistar gawang.

Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Kane menjelaskan pandangannya mengenai peluang yang terlewatkan itu. Ia berkata: "Kamu pasti pernah mengalami pertandingan seperti itu. Saya hanya menunggu peluang seperti itu datang kepada saya. Itu adalah jenis pertandingan di mana sebagai penyerang, kamu hanya menunggu bola memantul, dan itu memang terjadi. Saya hanya tidak bisa menjangkau bola itu, tapi saya yakin bisa mencetak gol dari situasi seperti itu lebih sering daripada tidak. Begitulah adanya. Saya sudah cukup lama menjadi penyerang untuk tahu bahwa bola tidak selalu masuk, jadi saya harus menerimanya."