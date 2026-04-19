AFP
Diterjemahkan oleh
Harry Kane memuji 'mentalitas' Bayern Munich setelah meraih gelar Bundesliga untuk kedua kalinya secara berturut-turut
Juara memastikan gelar di Allianz Arena
Bayern secara resmi dinobatkan sebagai juara Bundesliga musim 2025-26 setelah menang 4-2 atas Stuttgart. Meskipun Chris Führich membuka skor untuk tim tamu, tuan rumah membalas dengan tiga gol beruntun dari Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, dan Alphonso Davies dalam rentang waktu enam menit yang mematikan. Harry Kane, yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan Jamal Musiala, menambah gol keempat pada menit ke-52 sebelum Chema Andrés mencetak gol penghibur di akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Bayern mengumpulkan 79 poin, unggul 15 poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua dengan empat pertandingan tersisa, mengukuhkan pertahanan gelar yang luar biasa.
- Getty Images
Mentalitas elit yang mendorong Bayern maju
Setelah trofi berhasil diraih, Kane langsung menekankan bahwa kekuatan mental tim menjadi faktor penentu tahun ini. Penyerang tersebut mengatakan kepada DAZN: "Ini adalah musim yang fantastis bagi kami. Menutup musim liga dengan cara seperti ini, dan dengan jumlah gol yang kami cetak, itu semua berkat mentalitas para pemain. Dari pertandingan pertama hingga yang terakhir, kami akan terus berjuang. Tentu saja, kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan di kompetisi lain. Semua kerja keras, semua hari yang kami lalui bersama, membuat semuanya ini sepadan, untuk menjadi juara lagi."
- Getty Images Sport
Angka-angka bersejarah bagi Kane
Penyerang asal Inggris ini kembali tampil fenomenal bersama Bayern musim ini, dengan golnya ke gawang Stuttgart yang membuat total golnya di liga menjadi 32 gol hanya dalam 27 penampilan. Di semua kompetisi musim ini, Kane telah mencetak 51 gol dalam 43 pertandingan. Penampilannya secara individu saat melawan Stuttgart, termasuk akurasi umpan 95% selama 45 menit penampilannya, menggambarkan dampak besar yang ia berikan. Sejak tiba di Jerman pada 2023, rekor luar biasanya mencapai 136 gol dan 32 assist dalam 139 pertandingan. Konsistensi mematikan Kane telah menggerakkan kampanye liga yang dominan di mana Bayern telah mengumpulkan 109 gol dan selisih gol yang menakjubkan sebesar +80.
- AFP
Berjuang meraih treble dan kejayaan baru
Bayern tak punya banyak waktu untuk merayakan keberhasilan mereka dalam mengejar treble bersejarah. Mereka akan bertandang ke markas Bayer Leverkusen untuk menjalani laga semifinal DFB-Pokal yang krusial pada Rabu, sebelum kembali beraksi di liga melawan Mainz. Di depan mata, menanti laga semifinal Liga Champions dua leg yang sangat krusial melawan juara bertahan Paris Saint-Germain.