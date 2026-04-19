Harry Kane memuji 'mentalitas' Bayern Munich setelah meraih gelar Bundesliga untuk kedua kalinya secara berturut-turut

Setelah trofi berhasil diraih, Kane langsung menekankan bahwa kekuatan mental tim menjadi faktor penentu tahun ini. Penyerang tersebut mengatakan kepada DAZN: "Ini adalah musim yang fantastis bagi kami. Menutup musim liga dengan cara seperti ini, dan dengan jumlah gol yang kami cetak, itu semua berkat mentalitas para pemain. Dari pertandingan pertama hingga yang terakhir, kami akan terus berjuang. Tentu saja, kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan di kompetisi lain. Semua kerja keras, semua hari yang kami lalui bersama, membuat semuanya ini sepadan, untuk menjadi juara lagi."