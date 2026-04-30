Harry Kane memiliki 'kebiasaan buruk' saat masih di Tottenham, seperti yang diungkapkan Mauricio Pochettino saat membagikan detail percakapan jujurnya dengan striker Bayern Munich tersebut
Dari pilihan keempat menjadi kelas dunia
Ketika Pochettino tiba di White Hart Lane pada tahun 2014, Kane sedang kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dan berada di urutan bawah dalam hierarki penyerang. Manajer asal Argentina itu menyadari bahwa meskipun penyerang muda tersebut memiliki mentalitas yang gigih, disiplin di luar lapangan dan rutinitas latihannya menghalanginya untuk mencapai potensi penuhnya. Dengan menerapkan jadwal latihan baru yang ketat dan memperbaiki gaya hidupnya, staf pelatih membantu memfasilitasi transisi Kane menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham.
Memperbaiki kekurangan
Pochettino menjelaskan bahwa kemajuan Kane tidak terjadi secara instan dan membutuhkan perubahan signifikan dalam pendekatan harian sang pemain terhadap permainannya. Manajer tersebut menyoroti pentingnya kecerdasan sang striker dalam menerima masukan yang sulit serta melakukan perubahan yang diperlukan pada pola makan dan persiapan fisiknya.
Saat mengenang masa-masa awal tersebut dalam sebuah penampilan di podcastStick to Football, Pochettino berkata: "Ketika Tim Sherwood meninggalkan klub dan kami datang, saya rasa Harry Kane adalah penyerang ketiga atau keempat. Saat kami mulai bekerja dengan Harry, kami melihat bahwa pola pikirnya sangat bertekad untuk sukses.
"Memang benar dia tidak memiliki kebiasaan terbaik, tetapi setelah kami berbicara dengannya, dia sangat cerdas dan cepat mengubah kebiasaan-kebiasaan itu (latihan, makanan, dll). Kami merasa bangga, tetapi dia dan orang-orang di sekitarnya lah yang membuatnya sukses."
Cinta yang abadi untuk London Utara
Selain membahas perkembangan Kane, Pochettino mengungkapkan ikatan emosional yang mendalam dengan Liga Premier dan klub lamanya. Kini sedang bersiap untuk memimpin timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026, sang pelatih menyatakan bahwa filosofinya tetap selaras dengan budaya sepak bola Inggris.
Membahas rasa sayangnya terhadap proyek Spurs dan kemungkinan kembalinya ke divisi tersebut suatu hari nanti, ia menambahkan: "Suatu hari nanti, ya, karena saya benar-benar menyukai Inggris. Saya pikir profil pribadi dan profil pelatih saya sangat cocok dengan Liga Premier serta budayanya, ide-idenya, keunikannya, dan filosofinya.
"Saya benar-benar mencintai Tottenham. Itu adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup saya sebagai pelatih dan juga dalam kehidupan pribadi saya. Saya bisa berbicara berdasarkan pengalaman saya di Tottenham - dan yang bisa saya katakan, bagi saya itu adalah salah satu klub terbesar di dunia. Saya pikir saat kami bersaing di sana, kami bersaing dengan klub-klub besar."
Sorotan Piala Dunia dan Dominasi Jerman
Saat ini, Pochettino tengah fokus pada tugas berat memimpin tim tuan rumah di Piala Dunia musim panas ini, sebuah turnamen yang berpotensi menentukan warisan kepelatihannya di level internasional. Sementara itu, mantan anak didiknya, Kane, terus bersinar di Jerman, setelah baru-baru ini meraih gelar Bundesliga dua kali berturut-turut bersama Bayern sambil mempertahankan catatan gol yang mengesankan. Meskipun kembalinya sang manajer ke Liga Premier tetap menjadi ambisi di masa depan, keduanya saat ini lebih fokus mengejar gelar-gelar bergengsi di panggung global dan Eropa.