Harry Kane memiliki 'kebiasaan buruk' saat masih di Tottenham, seperti yang diungkapkan Mauricio Pochettino saat membagikan detail percakapan jujurnya dengan striker Bayern Munich tersebut

Pochettino menjelaskan bahwa kemajuan Kane tidak terjadi secara instan dan membutuhkan perubahan signifikan dalam pendekatan harian sang pemain terhadap permainannya. Manajer tersebut menyoroti pentingnya kecerdasan sang striker dalam menerima masukan yang sulit serta melakukan perubahan yang diperlukan pada pola makan dan persiapan fisiknya.

Saat mengenang masa-masa awal tersebut dalam sebuah penampilan di podcastStick to Football, Pochettino berkata: "Ketika Tim Sherwood meninggalkan klub dan kami datang, saya rasa Harry Kane adalah penyerang ketiga atau keempat. Saat kami mulai bekerja dengan Harry, kami melihat bahwa pola pikirnya sangat bertekad untuk sukses.

"Memang benar dia tidak memiliki kebiasaan terbaik, tetapi setelah kami berbicara dengannya, dia sangat cerdas dan cepat mengubah kebiasaan-kebiasaan itu (latihan, makanan, dll). Kami merasa bangga, tetapi dia dan orang-orang di sekitarnya lah yang membuatnya sukses."