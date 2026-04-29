Harry Kane memecahkan rekor Liga Champions milik Steven Gerrard setelah mencetak gol penentu bagi Bayern Munich dalam laga seru melawan PSG
Malam yang memecahkan rekor bagi kapten timnas Inggris
Penyerang berusia 32 tahun itu membuka skor melalui tendangan penalti pada menit ke-17, menunjukkan ketenangan luar biasa setelah Luis Diaz dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dengan mencetak gol dari titik putih tersebut, Kane menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan Liga Champions berturut-turut, secara resmi mengungguli legenda Liverpool Gerrard, yang berhasil mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut selama musim 2007-08.
Ini bukan hanya satu pencapaian bagi mantan pemain Tottenham tersebut, karena ia juga mencapai 61 kontribusi gol dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya. Catatan luar biasa ini kini mencapai 54 gol dan tujuh assist, menandai rekor pribadi terbaiknya saat ia terus membuktikan nilai transfernya yang fantastis di Bavaria.
Sebuah pertandingan klasik Liga Champions yang langsung melegenda
Pertandingan di Parc des Princes akan tercatat sebagai salah satu laga paling kacau dalam sejarah kompetisi ini. Setelah gol pembuka Kane, pertandingan menjadi sangat hidup saat Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, dan Ousmane Dembele membalikkan keadaan untuk tuan rumah. Michael Olise menjaga Bayern tetap dalam perburuan gelar dengan tendangan keras dari jarak 20 yard, tetapi PSG akhirnya unggul 5-2 pada menit ke-60.
Mencerminkan sifat pertandingan yang seru ini, Kane mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya pikir Anda telah menyaksikan dua tim level tinggi di lapangan. Terutama dalam permainan menyerang, transisi, kecepatan, intensitas, dan pertarungan satu lawan satu. Dua tim papan atas saling berhadapan. Ada beberapa momen di mana kami bisa saja mengakhiri pertandingan lebih awal."
Bayern menolak untuk mundur
Meskipun tertinggal tiga gol, tim asuhan Vincent Kompany menunjukkan karakter yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Gol-gol di menit-menit akhir dari Dayot Upamecano dan Luis Diaz mengubah momentum pertandingan, sehingga skor akhir menjadi 5-4 dan memastikan leg kedua di Munich tetap berlangsung ketat. Kane langsung memuji rekan-rekan setimnya atas ketangguhan mereka di lingkungan yang tidak bersahabat.
"Kami sangat bangga karena berhasil membalikkan keadaan menjadi 5-4, karena bermain di kandang lawan dan tertinggal 5-2 bisa menjadi situasi yang sangat sulit. Namun, kami berjuang dan berjuang keras, dan kini kami kembali bersaing," tambah sang striker.
Mengejar Lewandowski dan kejayaan Eropa
Dengan total 54 gol musim ini, Kane masuk dalam jajaran pemain elit, karena angka tersebut merupakan raihan tertinggi bagi seorang pemain di lima liga top Eropa sejak Robert Lewandowski mencetak 55 gol pada musim 2019-20. Meskipun rekor Bundesliga dalam satu musim milik striker asal Polandia itu mungkin masih sulit dijangkau, fokus utama Kane tetap pada upaya membawa Piala Eropa kembali ke Munich. Dengan dukungan penonton tuan rumah, Kane optimis akan mampu membalikkan keadaan.
Menjelang pertandingan leg kedua, Kane mengatakan: "Seiring berjalannya pertandingan, kami semakin baik. Mereka mulai kelelahan, jadi kami akan pergi ke Allianz Arena dan mencoba mempertahankan intensitas yang sama. Ada banyak momen penting di lapangan dan kemungkinan besar akan sama minggu depan. Jadi, dengan bermain di kandang dan didukung oleh penonton di Allianz Arena, kami berharap hal itu dapat mendorong kami melewati garis finis."