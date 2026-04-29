Harry Kane memecahkan rekor Liga Champions milik Steven Gerrard setelah mencetak gol penentu bagi Bayern Munich dalam laga seru melawan PSG

Penyerang berusia 32 tahun itu membuka skor melalui tendangan penalti pada menit ke-17, menunjukkan ketenangan luar biasa setelah Luis Diaz dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dengan mencetak gol dari titik putih tersebut, Kane menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan Liga Champions berturut-turut, secara resmi mengungguli legenda Liverpool Gerrard, yang berhasil mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut selama musim 2007-08.

Ini bukan hanya satu pencapaian bagi mantan pemain Tottenham tersebut, karena ia juga mencapai 61 kontribusi gol dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya. Catatan luar biasa ini kini mencapai 54 gol dan tujuh assist, menandai rekor pribadi terbaiknya saat ia terus membuktikan nilai transfernya yang fantastis di Bavaria.



