Harry Kane membuat Bayern Munich cemas soal kebugarannya menjelang laga krusial Liga Champions melawan Real Madrid

Bayern harus menanti dengan cemas terkait ketersediaan Kane untuk laga domestik mereka akhir pekan ini. Pemain berusia 32 tahun itu terpaksa absen dalam laga persahabatan Inggris melawan Jepang baru-baru ini, yang berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi The Three Lions, dengan FA menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan pencegahan akibat "cedera ringan". Meskipun awalnya optimis, situasi menjadi lebih rumit setelah sang striker kembali ke Bavaria. Menurut Sky Sports di Jerman, Kane menunjukkan ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya yang cukup parah sehingga memerlukan istirahat, dan diperkirakan akan absen dalam pertandingan melawan Freiburg pada Sabtu.