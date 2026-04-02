Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane membuat Bayern Munich cemas soal kebugarannya menjelang laga krusial Liga Champions melawan Real Madrid
Jeda internasional memunculkan kekhawatiran terkait cedera
Bayern harus menanti dengan cemas terkait ketersediaan Kane untuk laga domestik mereka akhir pekan ini. Pemain berusia 32 tahun itu terpaksa absen dalam laga persahabatan Inggris melawan Jepang baru-baru ini, yang berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi The Three Lions, dengan FA menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan pencegahan akibat "cedera ringan". Meskipun awalnya optimis, situasi menjadi lebih rumit setelah sang striker kembali ke Bavaria. Menurut Sky Sports di Jerman, Kane menunjukkan ketidaknyamanan pada pergelangan kakinya yang cukup parah sehingga memerlukan istirahat, dan diperkirakan akan absen dalam pertandingan melawan Freiburg pada Sabtu.
- Getty Images Sport
Langkah-langkah pencegahan bagi kapten tim Inggris
Pihak timnas Inggris berusaha meredam kekhawatiran terkait cedera tersebut selama jeda internasional, namun perhatian kini beralih ke ketersediaan Kane untuk bermain bersama klubnya dalam jangka panjang. Dalam pernyataan yang dirilis di X, akun resmi timnas Inggris mengklarifikasi situasi terkait sang striker: "Harry Kane diistirahatkan malam ini sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami masalah kecil saat latihan, namun ia tetap bersama skuad untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut."
Kemenangan di UCL tetap menjadi prioritas
Keputusan untuk kemungkinan menepikan Kane dalam laga melawan Freiburg merupakan langkah yang telah diperhitungkan dengan matang. Bayern sedang fokus pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid di Bernabeu, yang akan digelar hanya tiga hari setelah pertandingan domestik mereka. Pihak klub sangat ingin agar striker mereka berada dalam kondisi 100 persen saat bertandang ke Spanyol. Dengan keunggulan sembilan poin dalam perebutan gelar Bundesliga dan sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Liga Champions, petinggi klub enggan mengambil risiko cedera jangka panjang bagi pemain yang baru-baru ini disebut Uli Hoeness "bernilai 250 juta euro".
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara Kane masih dalam proses pemulihan dari cedera, Bayern akan bersiap menghadapi Freiburg pada hari Sabtu. Saat ini, Bayern memuncaki klasemen Bundesliga dengan selisih sembilan poin dari Borussia Dortmund. Setelah pertandingan tersebut, mereka akan bertolak ke Spanyol untuk menghadapi Real Madrid di Liga Champions.