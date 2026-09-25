Kane mengungkapkan bahwa ia memperkirakan akan mengikat masa depan jangka panjangnya dengan Bayern Munich dengan menandatangani kontrak baru dalam sebulan ke depan. Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama timnas Inggris, Kane menegaskan bahwa prosesnya berjalan transparan dan baik. Ia mengatakan kepada para reporter: "Pembicaraan berjalan baik. Saya sudah cukup terbuka dan jujur soal itu. Kami masih terus berdiskusi sekarang dan saya pikir itu bergerak ke arah yang tepat. Kedua belah pihak sangat santai menyikapinya."

Ia menambahkan: "Semua orang bisa melihat saya bahagia di sana, dari cara saya tampil, cara saya berbicara di luar lapangan. Saya pikir ini hanya soal keterbukaan dan kejujuran. Saya berharap sesuatu bisa segera diselesaikan. Dalam sebulan ke depan atau sekitar itu, seharusnya akan ada semacam keputusan dan saya pikir itu akan menjadi keputusan yang positif."



