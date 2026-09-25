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England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Harry Kane memberi isyarat akan bertahan di Bayern Munich dengan kontrak baru yang diperkirakan rampung dalam sebulan, saat Barcelona terus memantau kapten Inggris

H. Kane
Bayern Munich
Augsburg
Bundesliga
England
Spain
UEFA Nations League A

Harry Kane memberikan pembaruan penting soal masa depannya di Bayern Munich, dengan mengisyaratkan bahwa kesepakatan kontrak baru hampir rampung. Terlepas dari ketertarikan lama dari Barcelona, kapten Inggris itu tetap betah di Bavaria setelah menjalani awal karier yang produktif di Jerman.

  • Kemajuan positif dalam negosiasi kontrak

    Kane mengungkapkan bahwa ia memperkirakan akan mengikat masa depan jangka panjangnya dengan Bayern Munich dengan menandatangani kontrak baru dalam sebulan ke depan. Berbicara saat menjalani tugas internasional bersama timnas Inggris, Kane menegaskan bahwa prosesnya berjalan transparan dan baik. Ia mengatakan kepada para reporter: "Pembicaraan berjalan baik. Saya sudah cukup terbuka dan jujur soal itu. Kami masih terus berdiskusi sekarang dan saya pikir itu bergerak ke arah yang tepat. Kedua belah pihak sangat santai menyikapinya."

    Ia menambahkan: "Semua orang bisa melihat saya bahagia di sana, dari cara saya tampil, cara saya berbicara di luar lapangan. Saya pikir ini hanya soal keterbukaan dan kejujuran. Saya berharap sesuatu bisa segera diselesaikan. Dalam sebulan ke depan atau sekitar itu, seharusnya akan ada semacam keputusan dan saya pikir itu akan menjadi keputusan yang positif."


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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Ketertarikan Barcelona dan performa pemecah rekor

    Situasi kontrak Kane tidak luput dari perhatian klub-klub elite Eropa, dengan pemuncak klasemen La Liga Barcelona dilaporkan memantau ketersediaannya saat kontraknya saat ini memasuki sembilan bulan terakhir. Striker Inggris itu tiba di Munich setelah pindah senilai €120 juta dari Tottenham Hotspur dan sejak itu memantapkan dirinya sebagai salah satu penyelesai akhir paling klinis dalam sejarah kasta tertinggi Jerman.

    Dampaknya kembali terlihat pekan lalu ketika ia memecahkan sebuah pencapaian yang telah lama bertahan dalam sepak bola Jerman. Dalam kemenangan dominan 7-0 atas Union Berlin, Kane menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencapai 100 gol di Bundesliga, dengan menorehkan pencapaian itu hanya dalam 49 tahun setelah rekor sebelumnya ditetapkan. Dengan catatan luar biasa 152 gol dalam 154 pertandingan untuk klub, pentingnya dirinya bagi tim tetap tak terbantahkan.


  • Membahas identitas taktik England

    Meski masa depannya di level klub mendominasi tajuk utama, Kane juga memanfaatkan posisinya di tim nasional untuk membela pendekatan taktis Inggris. Kritik terhadap gaya bermain Inggris terus meningkat dibandingkan dengan dominasi berbasis penguasaan bola dari tim seperti Spanyol.

    Namun, Kane meyakini bahwa Inggris patut bangga dengan catatan mereka di turnamen-turnamen terbaru. "Kenyataannya adalah kami punya salah satu catatan terbaik dalam sejarah terbaru di level tim nasional. Kami memang punya identitas bersama Gareth dan Thomas, dan banyak dari itu adalah kebersamaan, kekuatan, daya tahan, dan fisik. Saya hanya merasa pada momen-momen terbesar kami tidak menunjukkannya, kami tidak menunjukkan jati diri kami yang sebenarnya."


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  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Apa langkah selanjutnya untuk Harry Kane?

    Dengan masa depannya di Bayern Munich yang masih belum diputuskan, fokus terdekat Kane kini tertuju pada England, dengan timnas itu menghadapi jadwal Nations League yang berat melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia.

    Setelah jeda internasional berakhir, Kane akan kembali ke Bayern dan menjalani periode sibuk di level klub, dimulai dengan duel Bundesliga melawan Augsburg sebelum pertemuan besar di Liga Champions dengan runner-up musim lalu, Arsenal.