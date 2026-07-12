Harry Kane membela Thomas Tuchel sambil mengakui bahwa Inggris baru menunjukkan 'sekilas' performa terbaiknya di Piala Dunia 2026

Kane menegaskan bahwa kritik tajam Tuchel terhadap penampilan tim saat melawan Norwegia didorong oleh keinginan agar keunggulan yang ditunjukkan di lapangan latihan dapat diterjemahkan ke dalam pertandingan sesungguhnya. Meskipun Three Lions berhasil meraih kemenangan 2-1 berkat dua gol dari Jude Bellingham, Tuchel secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penampilan tersebut, dengan menyebut tim itu "beruntung" serta menyoroti kurangnya kecepatan dan ketenangan teknis.

Kane yakin sang manajer hanya berusaha mempertahankan standar tinggi menjelang laga semifinal melawan Argentina. Berbicara mengenai pendekatan sang manajer, Kane mengatakan: "Ketika dia melihat kami berlatih dan melihat kekompakan serta apa yang bisa kami lakukan, terutama dengan para pemain yang kami miliki, cara kami menyerang, duel satu lawan satu, dan keterampilan kami… dia hanya ingin melihat versi terbaik dari kami. Dia tahu sebaik siapa pun bahwa hal itu tidak sesederhana itu; kami menghadapi lawan yang tangguh dan tim-tim yang kuat. Dia berusaha menggali potensi itu dari kami, dan kami sendiri tahu bahwa kami memiliki level lain yang bisa kami capai."