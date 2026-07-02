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England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Harry Kane memang pemain kelas dunia - namun Inggris TIDAK punya peluang meraih gelar juara Piala Dunia jika penampilan mereka tidak segera membaik: Pemenang dan pecundang saat pergantian pemain yang dilakukan Thomas Tuchel terbukti krusial dalam kebangkitan Kongo Demokratik setelah awal pertandingan yang lambat lagi

Winners & losers
England
World Cup
H. Kane
T. Tuchel
DR Congo
FEATURES
England vs DR Congo
Analysis

Harry Kane tampil gemilang bersama timnas Inggris saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada Rabu lalu, namun The Three Lions harus bermain jauh lebih baik jika ingin melaju jauh di Piala Dunia 2026. Saat ini, mereka masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk mengalahkan tim-tim terbaik.

Kane mencetak gol dengan dua cara berbeda — keduanya sangat krusial — untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 dan memastikan laga melawan tuan rumah bersama Meksiko pada hari Minggu. Namun, seharusnya hal ini tidak sesulit ini.

Inggris ingin menjuarai Piala Dunia, memiliki manajer Thomas Tuchel yang dianggap sebagai salah satu ahli taktik terbaik di dunia, serta memiliki cukup banyak pemain berbakat di posisi-posisi kunci untuk bersaing dengan siapa pun. Namun, mereka harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik dalam pertandingan-pertandingan mendatang agar dapat dianggap sebagai pesaing yang sesungguhnya.

"Kami tetap mempertahankan keyakinan, dan saya pikir bahkan di babak kedua kami terus menekan, menekan, dan menekan. Kiper mereka terus melakukan penyelamatan luar biasa, sehingga situasi tetap sulit, tetapi tim ini hari ini tidak menerima kekalahan sebagai hasil akhir," kata Tuchel.

Sangat sulit bagi stadion di Atlanta untuk menjadi sunyi karena kubah tertutupnya yang memperkuat bahkan suara bisikan sekecil apa pun. Namun, kegembiraan menjelang pertandingan jelas meredup dalam tujuh menit pertama ketika Kongo DR mencetak gol, sebuah umpan ke tiang jauh yang menemukan Brian Cipenga, yang memiliki waktu untuk mengontrol bola, mempertimbangkan sudut tembakannya, dan melepaskan tendangan keras yang melewati Jordan Pickford di tiang dekat.

Sisa babak pertama tidak luput dari drama. Inggris mulai menemukan ritme saat dua sundulan Jude Bellingham berhasil diselamatkan dengan cermat dan upaya Marcus Rashford dihalau di garis gawang. Ada juga momen kontroversial ketika Kane melewati kiper dan tampak tersandung di dalam kotak penalti. Namun, wasit mengabaikan protesnya.

Setelah jeda babak pertama, momentum Inggris yang terbangun di akhir babak pertama mulai memudar. Rashford membentur jaring samping gawang dan Bellingham memaksa kiper melakukan penyelamatan bagus lainnya, namun selain itu, tim asuhan Tuchel benar-benar kesulitan.

Kane mengubah keadaan. Gol pertamanya cukup rapi, sundulan lembut ke sudut bawah gawang dari umpan silang Anthony Gordon. Namun, gol keduanya sangat spektakuler, sebuah gerakan menggeser kaki dan tendangan keras dari tepi kotak penalti yang membuat kiper terpaku di tempatnya.

"Kapten kami adalah pemimpin kami, dan hari ini ia menentukan hasil pertandingan dengan penyelesaian akhir yang luar biasa, dua kali. Gol keduanya sungguh brilian," kata Tuchel.

Semua ini tak bisa menyembunyikan fakta bahwa Inggris sekali lagi mempersulit diri sendiri. Republik Demokratik Kongo berada di peringkat ke-46 dunia menurut peringkat FIFA; sementara Inggris, konon, berada di peringkat keempat. Perbedaan kelas yang begitu besar seharusnya terlihat jelas — tak peduli seberapa tangguh pertahanan Kongo.

Inggris pun tetap bertahan, namun mereka harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik jika ingin mengalahkan tim-tim terbaik dalam dua setengah minggu ke depan.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    PEMENANG: Harry Kane

    Siapa lagi? Inggris telah mengandalkan Bellingham dan Kane untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan di turnamen ini (mungkin lebih dari yang diinginkan Tuchel), dan hal itu tak pernah terlihat lebih jelas daripada di sini.

    Kane sedang menjalani salah satu pertandingan di mana ia bermain di pinggir lapangan — terlibat di sana-sini, tetapi tak pernah benar-benar meninggalkan jejak. Lalu, tiba-tiba ia bangkit.

    Gol pertama terasa tak terelakkan begitu umpan silang itu meninggalkan kaki kanan Gordon. Kane bergerak lebih cepat, mengantisipasi laju bola seperti yang dilakukan striker hebat sejati, dan dari situ penyelesaiannya sangat mudah. Namun, gol kedua sungguh brilian.

    Kane adalah pemain istimewa, dan ini adalah penyelesaian akhir yang benar-benar istimewa, tendangan keras ke atap gawang yang membuat kiper terpaku di tempatnya. Tak diragukan lagi, ini adalah momen terbesar Kane dalam seragam Inggris, dan satu alasan lagi yang menunjukkan bahwa para bintang Three Lions bisa membawa tim ini melaju jauh di turnamen ini, meski tidak semua pemain sedang dalam performa terbaiknya.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Harapan Inggris di Piala Dunia

    Jangan meremehkan Republik Demokratik Kongo, yang telah menampilkan pertandingan-pertandingan yang sangat bagus melawan Portugal dan Kolombia di babak penyisihan grup. Sepak bola di sana sedang berkembang, begitu pula dengan bakat-bakat yang mereka miliki. Mereka pasti akan kembali.

    Namun dengan segala hormat, Inggris memiliki target yang lebih besar di turnamen ini, dan bahkan lawan yang paling tangguh pun harus disingkirkan pada tahap awal turnamen ini.

    Sulit untuk memahami apa yang menyebabkan penampilan seperti ini. Tentu saja, ada formula yang jelas untuk mengalahkan Inggris: Bertahan dalam, membuat mereka frustrasi, dan mencetak gol melalui serangan balik. Namun, ada juga masalah yang lebih besar di sini.

    Inggris bahkan setelah tertinggal 1-0, kembali tampil lesu di awal babak kedua. Baru setelah jeda hidrasi kedua, ketika saatnya untuk benar-benar panik, mereka menemukan performa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan ini.

    Tuchel menyatakan setelah pertandingan bahwa Inggris tetap tenang dan terkendali sepanjang pertandingan. Para penonton di tribun dan di rumah yang menonton di televisi — termasuk lawan-lawan potensial mereka di sisa kompetisi — tentu saja berpendapat sebaliknya.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Anthony Gordon

    Inggris membutuhkan dorongan dari bangku cadangan, dan Gordon yang memberikannya. Seorang pemain yang keunggulan utamanya terletak pada usaha kerasnya saat tidak menguasai bola berhasil menunjukkan kualitasnya di sepertiga akhir lapangan.

    Pemain baru Barcelona ini memberikan assist untuk kedua gol tersebut; pertama, ia memberikan umpan yang sempurna dan menggoda kepada Kane untuk disundul ke gawang, sebelum mempertahankan serangan tetap hidup setelah tendangan Bellingham ditepis kiper, dan kemudian menggulirkan bola ke jalur Kane sehingga ia bisa menunjukkan keahliannya.

    Ini merupakan penampilan pengganti yang penting bagi Gordon, yang telah dicadangkan demi Marcus Rashford dalam dua pertandingan terakhir. Ia mungkin akan tetap menjadi pemain pengganti yang memberikan dampak, namun dampak yang ia berikan kali ini sangat mengesankan.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Pemain sayap inti Inggris

    Sejauh ini, Tuchel telah bereksperimen dengan susunan pemain inti di sayap. Di sisi kiri, ia bergantian menurunkan Rashford dan Gordon. Pada Rabu lalu, Rashford mendapat kesempatan bermain, namun tak mampu tampil maksimal. Tendangannya sempat dihalau di garis gawang oleh mantan rekan setimnya di Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, pada babak pertama, namun selain itu, ia kurang menunjukkan ketajaman yang menurut Tuchel menjadi prioritas utama bagi seorang pemain sayap. Meskipun bukan berarti ia sama sekali tak memberikan kontribusi, Rashford gagal memanfaatkan peluang sebagaimana yang diharapkan manajernya.

    Di sayap lainnya, Noni Madueke bekerja keras. Ia menjalankan tugasnya untuk Tuchel, dengan senang hati tetap berada di sayap dan meregangkan pertahanan lawan, tetapi di sini ia terlihat kurang dalam dua hal.

    Yang pertama adalah dalam tugas utamanya, di mana umpan terakhirnya terus-menerus melenceng. Sementara itu, dari sudut pandang pertahanan, kegagalannya untuk mundur membantu Djed Spence harus mengawasi dua pemain sekaligus dan memberi Cipenga ruang yang sangat luas untuk memecah kebuntuan. Inilah selisih tipis yang menentukan di Piala Dunia, dan Madueke tidak mampu memanfaatkan momen tersebut.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Dalam konferensi pers pasca-pertandingannya, Tuchel menolak untuk mengklaim pujian apa pun atas apa yang terjadi selama 90 menit pertandingan.

    "Kami tidak perlu menemukan terobosan taktis, atau kami tidak membutuhkan pendekatan baru, atau perlu memberikan solusi baru," katanya. "Saya merasakan komitmen mereka setiap kali mereka datang, setiap kali mereka berbicara kepada saya; mereka sangat bersemangat, pola pikir mereka jelas, dan mereka melakukan apa yang diperlukan."

    Dia terlalu rendah hati. Pertandingan seperti ini, ketika tim sedang kesulitan, membutuhkan sedikit intervensi manajerial agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dan Tuchel melakukan dua hal yang benar-benar tepat di sini.

    Yang pertama adalah pergantian pemainnya. Madueke dan Rashford ditarik keluar pada waktu yang tepat, sementara Eberechi Eze memberikan dampak signifikan dalam peran gelandang serang — dan pergeseran Declan Rice ke posisi bek kanan dapat menjadi solusi potensial untuk posisi yang sulit di masa mendatang.

    Yang kedua adalah apa pun yang dikatakan Tuchel dalam rapat tim selama jeda minum di babak kedua. Dari kejauhan, dia tampak bersemangat, bergerak lincah dan berteriak-teriak. Tuchel menegaskan setelah pertandingan bahwa dia tidak ingat apa yang dia katakan, dan hanya berusaha menanamkan ketenangan kepada para pemainnya. Jika memang demikian, maka itu adalah pelajaran berharga dalam menjaga ketenangan.

    “Pesannya selalu sama: Teruslah memukul batu itu. Teruslah mengetuk, mengetuk, mengetuk. Tetap percaya, terus lakukan apa yang kita lakukan. Jangan menyerah,” katanya ketika diminta mengingat kembali instruksinya selama pertandingan.

  • Jordan PickfordGetty

    PEMENANG: Jordan Pickford

    Musim panas ini berjalan cukup tenang bagi Jordan Pickford sejauh ini. Hal ini berkat kemampuan timnas Inggris dalam memotong serangan balik—sesuatu yang sering disinggung oleh Tuchel—sehingga kiper Everton tersebut relatif tidak banyak mendapat tekanan. Namun, dalam situasi ini, ia harus melakukan satu penyelamatan—dan ia benar-benar gagal melakukannya.

    Cipenga melepaskan tendangan yang bagus, dan mungkin saja bisa mengecoh kiper Everton itu dengan mengarahkan bola tepat ke tiang dekat. Namun, Pickford memang tak bisa dikalahkan dalam situasi seperti itu — terutama mengingat Inggris sedang kesulitan menciptakan peluang di lini serang.

    Untungnya, The Three Lions tidak harus membayar mahal atas hal ini. Namun, akan ada tim-tim lain yang menciptakan lebih banyak peluang, lebih mengancam, dan menyerang dengan semangat yang lebih besar. Pickford harus mulai melakukan beberapa penyelamatan.