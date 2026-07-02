Harry Kane memang pemain kelas dunia - namun Inggris TIDAK punya peluang meraih gelar juara Piala Dunia jika penampilan mereka tidak segera membaik: Pemenang dan pecundang saat pergantian pemain yang dilakukan Thomas Tuchel terbukti krusial dalam kebangkitan Kongo Demokratik setelah awal pertandingan yang lambat lagi

Kane mencetak gol dengan dua cara berbeda — keduanya sangat krusial — untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 dan memastikan laga melawan tuan rumah bersama Meksiko pada hari Minggu. Namun, seharusnya hal ini tidak sesulit ini.

Inggris ingin menjuarai Piala Dunia, memiliki manajer Thomas Tuchel yang dianggap sebagai salah satu ahli taktik terbaik di dunia, serta memiliki cukup banyak pemain berbakat di posisi-posisi kunci untuk bersaing dengan siapa pun. Namun, mereka harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik dalam pertandingan-pertandingan mendatang agar dapat dianggap sebagai pesaing yang sesungguhnya.

"Kami tetap mempertahankan keyakinan, dan saya pikir bahkan di babak kedua kami terus menekan, menekan, dan menekan. Kiper mereka terus melakukan penyelamatan luar biasa, sehingga situasi tetap sulit, tetapi tim ini hari ini tidak menerima kekalahan sebagai hasil akhir," kata Tuchel.

Sangat sulit bagi stadion di Atlanta untuk menjadi sunyi karena kubah tertutupnya yang memperkuat bahkan suara bisikan sekecil apa pun. Namun, kegembiraan menjelang pertandingan jelas meredup dalam tujuh menit pertama ketika Kongo DR mencetak gol, sebuah umpan ke tiang jauh yang menemukan Brian Cipenga, yang memiliki waktu untuk mengontrol bola, mempertimbangkan sudut tembakannya, dan melepaskan tendangan keras yang melewati Jordan Pickford di tiang dekat.

Sisa babak pertama tidak luput dari drama. Inggris mulai menemukan ritme saat dua sundulan Jude Bellingham berhasil diselamatkan dengan cermat dan upaya Marcus Rashford dihalau di garis gawang. Ada juga momen kontroversial ketika Kane melewati kiper dan tampak tersandung di dalam kotak penalti. Namun, wasit mengabaikan protesnya.

Setelah jeda babak pertama, momentum Inggris yang terbangun di akhir babak pertama mulai memudar. Rashford membentur jaring samping gawang dan Bellingham memaksa kiper melakukan penyelamatan bagus lainnya, namun selain itu, tim asuhan Tuchel benar-benar kesulitan.

Kane mengubah keadaan. Gol pertamanya cukup rapi, sundulan lembut ke sudut bawah gawang dari umpan silang Anthony Gordon. Namun, gol keduanya sangat spektakuler, sebuah gerakan menggeser kaki dan tendangan keras dari tepi kotak penalti yang membuat kiper terpaku di tempatnya.

"Kapten kami adalah pemimpin kami, dan hari ini ia menentukan hasil pertandingan dengan penyelesaian akhir yang luar biasa, dua kali. Gol keduanya sungguh brilian," kata Tuchel.

Semua ini tak bisa menyembunyikan fakta bahwa Inggris sekali lagi mempersulit diri sendiri. Republik Demokratik Kongo berada di peringkat ke-46 dunia menurut peringkat FIFA; sementara Inggris, konon, berada di peringkat keempat. Perbedaan kelas yang begitu besar seharusnya terlihat jelas — tak peduli seberapa tangguh pertahanan Kongo.

Inggris pun tetap bertahan, namun mereka harus menunjukkan performa yang jauh lebih baik jika ingin mengalahkan tim-tim terbaik dalam dua setengah minggu ke depan.

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