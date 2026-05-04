Harry Kane memamerkan seragam kandang baru Bayern Munich menjelang laga penentuan Liga Champions melawan PSG
Bayern memperkenalkan seragam kandang baru menjelang laga penting di kompetisi Eropa
Bayern telah memperkenalkan seragam kandang barunya, dengan Kane sebagai bintang utama dalam kampanye promosinya. Seragam ini tetap mempertahankan palet warna merah-putih yang ikonik milik klub, sekaligus menghadirkan desain modern yang elegan yang bertujuan untuk memadukan tradisi dengan performa. Diproduksi oleh adidas, seragam ini menampilkan garis-garis halus dan potongan yang ramping yang dirancang khusus untuk kompetisi tingkat elit. Peluncuran ini berlangsung pada momen krusial bagi raksasa Bavaria tersebut, yang tengah bersiap menghadapi leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG yang akan menentukan.
Penampilan perdana Jersey di panggung besar
Dengan gelar juara Eropa kini menjadi target utama tim asuhan Vincent Kompany setelah keberhasilan mereka meraih gelar Bundesliga, Kane diharapkan dapat memimpin lini depan dan memberikan ketajaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan juara Prancis tersebut, yang memegang keunggulan agregat 5-4 dari leg pertama. Jersey baru mereka akan dikenakan untuk pertama kalinya dalam pertandingan melawan PSG di Allianz Arena.
"Panggungnya tak bisa lebih besar lagi: saat FC Bayern menghadapi Paris Saint-Germain dalam leg kedua semifinal Liga Champions yang menentukan di Allianz Arena pada 6 Mei, jersey kandang adidas 2026/27 akan melakukan debutnya," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Di bawah sorotan lampu stadion, di hadapan para pendukungnya sendiri, dan dengan tiket ke final kompetisi klub terkemuka Eropa sudah di depan mata, juara Jerman ini akan turun ke lapangan dengan penampilan baru – siap untuk salah satu malam yang tak terlupakan."
Wajah era baru di Munich
Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan ke Allianz Arena pada tahun 2023, Kane telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci yang tak terbantahkan dalam skuad tersebut. Di musim ini saja, kapten timnas Inggris itu telah mencetak 54 gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi. Namun, Kane bukanlah satu-satunya wajah dalam kampanye promosi ini. Bintang-bintang Bayern lainnya seperti Michael Olise dan Luis Diaz juga siap memimpin era baru Die Roten.
"Dalam pertandingan istimewa ini, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane, dan seluruh tim akan mengenakan jersey yang mewakili segala hal yang diusung klub: kepercayaan diri, aura, dan mentalitas pemenang yang mutlak," tambah pernyataan klub. "Dengan warna merah dan putih yang cerah, jersey kandang baru ini memadukan tradisi dengan desain modern dan mencolok – dibuat untuk momen-momen hebat."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Perhatian kini kembali tertuju sepenuhnya ke lapangan saat Bayern bersiap menghadapi laga penentu Liga Champions melawan PSG. Tim asuhan Kompany juga telah melaju ke final DFB-Pokal, dengan Kane yang berambisi meraih treble trofi sebelum memimpin Inggris di Piala Dunia 2026.