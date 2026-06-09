Harry Kane melihat ‘kesempatan terbaik’ untuk merebut gelar juara Piala Dunia - yang akan membuatnya berpeluang meraih penghargaan Ballon d’Or dan status sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) bersama timnas Inggris

Kapten tim nasional ini secara konsisten mencetak gol di level tertinggi. Golnya baru-baru ini dalam laga persahabatan Sabtu lalu melawan Selandia Baru bukanlah sekadar momen sesaat, melainkan sebuah tonggak sejarah baru. Hal itu memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 79 gol, sekaligus menjadi puncak musim yang luar biasa di mana ia mencetak 67 gol untuk klub dan negaranya.

Membawa momentum tersebut ke arena internasional sangat penting bagi aspirasi tim. Menyadari keselarasan unik antara kebugaran pribadinya dan kualitas tim secara keseluruhan, ia menyimpulkan: "Saya mungkin hanya akan mengatakan bahwa kondisi fisik saya saat ini dan juga setelah musim yang baru saja saya jalani mungkin merupakan peluang terbaik yang akan saya dapatkan dalam karier saya untuk memenangkan Piala Dunia."



