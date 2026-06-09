Getty
Diterjemahkan oleh
Harry Kane melihat ‘kesempatan terbaik’ untuk merebut gelar juara Piala Dunia - yang akan membuatnya berpeluang meraih penghargaan Ballon d’Or dan status sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) bersama timnas Inggris
Kane dalam kondisi prima untuk ajang bergengsi tingkat dunia
Menjelang turnamen yang sangat dinantikan ini, Kane tengah berada dalam performa luar biasa setelah menorehkan penampilan gemilang di kompetisi domestik. Dalam wawancara dengan ITV Football, penyerang tersebut mengakui sifat tak terduga dari olahraga ini, namun ia menunjukkan keyakinan yang sangat besar terhadap kondisi fisiknya saat ini. Ia menekankan bahwa tampil di ajang bergengsi tingkat dunia ini saat berada di puncak performa memberikan keunggulan signifikan bagi Inggris. Kane menyatakan: "Menurut saya, selalu ada kemungkinan ini bisa jadi yang terakhir, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepak bola. Kamu tahu seperti apa saya, saya ingin bermain untuk waktu yang sangat lama. Saya merasa sedang dalam performa terbaik, saya merasa sebaik yang pernah saya rasakan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya."
Menyadari sifat sepak bola yang tak terduga
Meskipun ia ingin terus bermain selama bertahun-tahun, striker berpengalaman ini tetap realistis mengenai realitas sepak bola profesional dan ancaman cedera yang selalu mengintai. Ia menjelaskan bahwa kesadaran ini justru semakin memicu keinginannya untuk sukses di panggung terbesar. Kane menambahkan: "Tapi saya rasa hasrat itu tetap ada, karena, Anda tahu, ini bisa jadi yang terakhir bagi saya. Bisa saja, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam sepak bola. Kita tidak pernah tahu cedera apa yang akan menanti di depan. Bagi saya, Piala Dunia adalah puncak dari karier apa pun. Ini adalah turnamen ketiga saya sekarang." Memenangkan trofi tersebut bisa dibilang akan menjadikannya pemain terbaik negara ini dan pesaing Ballon d'Or yang sesungguhnya.
Memanfaatkan peluang karier terbaik
Kapten tim nasional ini secara konsisten mencetak gol di level tertinggi. Golnya baru-baru ini dalam laga persahabatan Sabtu lalu melawan Selandia Baru bukanlah sekadar momen sesaat, melainkan sebuah tonggak sejarah baru. Hal itu memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 79 gol, sekaligus menjadi puncak musim yang luar biasa di mana ia mencetak 67 gol untuk klub dan negaranya.
Membawa momentum tersebut ke arena internasional sangat penting bagi aspirasi tim. Menyadari keselarasan unik antara kebugaran pribadinya dan kualitas tim secara keseluruhan, ia menyimpulkan: "Saya mungkin hanya akan mengatakan bahwa kondisi fisik saya saat ini dan juga setelah musim yang baru saja saya jalani mungkin merupakan peluang terbaik yang akan saya dapatkan dalam karier saya untuk memenangkan Piala Dunia."
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi kapten Timnas Inggris?
Inggris akan menjalani laga persahabatan terakhir melawan Kosta Rika sebelum sepenuhnya memusatkan perhatian pada pertandingan-pertandingan pembuka Grup L. Kane dan rekan-rekannya akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni, dilanjutkan dengan laga melawan Ghana pada 23 Juni dan Panama pada 27 Juni. Jika ia mampu mempertahankan performa gemilangnya, tim nasional memiliki peluang nyata untuk mencatat sejarah.