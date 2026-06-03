Harry Kane konon 'agak ingin kembali' ke Liga Premier, sementara legenda Inggris Peter Reid mengungkapkan harapan transfer yang berani dan menjelaskan apa yang membuat striker bintang itu istimewa

Kane, yang juga merupakan pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki Tottenham, melangkah keluar dari zona nyamannya sebagai pesepakbola profesional saat bersiap berangkat ke Jerman pada musim panas 2023. Langkah tersebut diambil dalam upaya untuk mengakhiri kutukan trofi yang sering dibicarakan—di mana gelar-gelar besar selalu luput dari striker bintang tersebut di level domestik, kontinental, maupun internasional.

Kutukan tersebut telah terpecahkan di Allianz Arena, dengan penyerang berusia 32 tahun ini kini menjadi peraih dua gelar juara berkat kesuksesannya di Super Cup dan DFB-Pokal yang tercantum dalam CV-nya yang terus berkembang - bersama dengan tiga Sepatu Emas Bundesliga.

Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di Bayern, dengan 146 gol dicetak dalam 147 penampilan - termasuk rekor karier terbaik 61 gol pada musim 2025-26. Pertanyaan kini muncul, sementara ia masih terikat kontrak hingga 2027, seberapa lama lagi Kane akan bertahan di Bavaria.

Berbagai opsi telah dibicarakan untuk penyerang nomor 9 yang menakutkan ini - mulai dari perpanjangan kontrak di Munich hingga pindah ke MLS yang akan memungkinkannya menjajaki karier di NFL di masa depan - sementara pembicaraan tentang kembalinya ke sepak bola Inggris tampaknya tidak pernah jauh dari perbincangan.