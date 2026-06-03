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Harry Kane konon 'agak ingin kembali' ke Liga Premier, sementara legenda Inggris Peter Reid mengungkapkan harapan transfer yang berani dan menjelaskan apa yang membuat striker bintang itu istimewa
Kane yang memecahkan rekor mencatatkan angka-angka mengesankan baik untuk klub maupun tim nasional
Kane, yang juga merupakan pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki Tottenham, melangkah keluar dari zona nyamannya sebagai pesepakbola profesional saat bersiap berangkat ke Jerman pada musim panas 2023. Langkah tersebut diambil dalam upaya untuk mengakhiri kutukan trofi yang sering dibicarakan—di mana gelar-gelar besar selalu luput dari striker bintang tersebut di level domestik, kontinental, maupun internasional.
Kutukan tersebut telah terpecahkan di Allianz Arena, dengan penyerang berusia 32 tahun ini kini menjadi peraih dua gelar juara berkat kesuksesannya di Super Cup dan DFB-Pokal yang tercantum dalam CV-nya yang terus berkembang - bersama dengan tiga Sepatu Emas Bundesliga.
Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di Bayern, dengan 146 gol dicetak dalam 147 penampilan - termasuk rekor karier terbaik 61 gol pada musim 2025-26. Pertanyaan kini muncul, sementara ia masih terikat kontrak hingga 2027, seberapa lama lagi Kane akan bertahan di Bavaria.
Berbagai opsi telah dibicarakan untuk penyerang nomor 9 yang menakutkan ini - mulai dari perpanjangan kontrak di Munich hingga pindah ke MLS yang akan memungkinkannya menjajaki karier di NFL di masa depan - sementara pembicaraan tentang kembalinya ke sepak bola Inggris tampaknya tidak pernah jauh dari perbincangan.
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Akankah mantan bintang Tottenham, Kane, kembali berlaga di Liga Premier?
Saat berbicara di acara lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia—yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mantan bintang Timnas Inggris Reid menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah ia melihat Kane akan kembali bersinar di Liga Premier: “Saya rasa dia agak ingin kembali.
“Saya pikir dia akan terlihat hebat dengan seragam biru - Everton, tentu saja! Bayangkan dia berlari di Hill Dickinson. Pemain top. Saya pikir dia akan kembali dan bermain di Liga Premier, ya.”
Reid melanjutkan pembicaraannya tentang kualitas yang menempatkan Kane dalam kategori talenta elit dan mengapa dia akan memainkan peran krusial dalam upaya Inggris meraih gelar Piala Dunia musim panas ini: “Saya akan memberitahu Anda keindahan tentang Harry Kane, selain mencetak gol, dia juga menciptakan gol. Cerdas, masuk ke celah, sulit dijaga, dia turun ke belakang, dia akan melampaui batas. Dia berada di level terbaik sebagai penuntas, benar-benar luar biasa.
“Saya berharap kita bisa memenangkannya. Kita punya kekuatan serangan. Saya tidak yakin bagaimana pertahanan kita. Saya pikir Prancis bisa jadi favorit. Jika melihat skuad Prancis secara keseluruhan, saya pikir mereka favorit. Tapi dengan pemain seperti Harry Kane di tim, Declan Rice, saya pikir kita punya peluang. Tapi dia [Kane] kelas atas.”
Apakah Inggris memiliki cukup pemain penentu kemenangan dalam skuad Piala Dunia 2026 mereka?
Sudah sekitar 60 tahun berlalu sejak Inggris terakhir kali merasakan kejayaan Piala Dunia—atau mengangkat trofi internasional apa pun—dengan para legenda tahun 1966 yang tetap menjadi satu-satunya catatan dalam buku rekor.
Salah satu jersey dari hari bersejarah di Wembley itu akan dilelang, dengan jersey cadangan Martin Peters - yang terkenal mencetak gol kedua The Three Lions dalam kemenangan ikonik 4-2 atas Jerman Barat - diperkirakan akan terjual antara £30.000 dan £50.000 saat dilelang.
Mungkin akan tiba saatnya ketika suvenir terkait Kane dihargai dengan angka serupa, dengan generasi 2026 yang harus membuktikan bahwa mereka mampu bergabung dengan para legenda olahraga dan merebut trofi terbesar di dunia sepak bola.
Ketika ditanya apakah Thomas Tuchel memiliki cukup pemain penentu kemenangan di skuadnya untuk mewujudkan hal itu - setelah mengabaikan pemain seperti Morgan Gibbs-White, Cole Palmer, dan Phil Foden - Reid, yang telah tampil 13 kali untuk negaranya, mengatakan: “Saya akan memilih Foden. Tapi ini soal pendapat. Saya pikir dari segi kreativitas kami akan baik-baik saja - [Bukayo] Saka. Saya penggemar [Marcus] Rashford, saya pikir dia punya sesuatu, dia harus menunjukkannya sekarang. Kami memiliki kualitas di lini depan dan saya yakin kami akan mencetak gol. Saya yakin.”
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Bisakah Kane dan kawan-kawan menciptakan kenangan yang tak terlupakan & mengakhiri 60 tahun penderitaan?
Reid terkenal karena mewakili Inggris di Piala Dunia 1986 dan turun dalam laga perempat final melawan Argentina yang menjadi saksi momen ‘Tangan Tuhan’ Diego Maradona yang kontroversial serta terciptanya salah satu gol solo terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
Kenangan istimewa lainnya akan tercipta di panggung terbesar musim panas ini, oleh para pemain seperti Kane dan kawan-kawan, dengan para penggemar di seluruh penjuru dunia menanti munculnya pahlawan yang membuat mereka ingin ikut merasakan kesuksesan tersebut.
Lelang Piala Dunia BUDDS akan digelar pada 25 Juni 2026, dengan lelang online berwaktu dimulai pada 2 Juni. Informasi lebih lanjut tersedia di sini, dan untuk penilaian online gratis atas memorabilia olahraga apa pun, klik di sini.