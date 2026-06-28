AFP
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Harry Kane kembali menorehkan sejarah bersama Timnas Inggris dengan memecahkan rekor gol Piala Dunia milik Gary Lineker, dan kini ia mengincar rekor milik Pele, legenda Brasil yang dijuluki "GOAT"
Malam yang memecahkan rekor di Amerika Utara
Kapten Inggris itu mencatatkan sejarah pada Sabtu malam, menggandakan keunggulan Three Lions lewat sundulan akurat dari umpan silang Jude Bellingham untuk memastikan kemenangan 2-0 atas Panama. Gol tersebut merupakan gol ke-11 Kane di panggung dunia, sehingga ia berhasil melampaui legenda Lineker, yang sebelumnya memegang rekor nasional dengan 10 gol yang dicetak di turnamen 1986 dan 1990.
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Kane mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. “Tentu saja ini sesuatu yang membanggakan,” kata sang striker kepada BBC Sport. “Saya pernah mengatakan sebelum turnamen ini bahwa Piala Dunia adalah kompetisi terbesar yang kami ikuti sebagai pesepakbola profesional, jadi mencetak 11 gol adalah perasaan yang membanggakan. Rasanya selalu sulit dipercaya. Saya hanya ingin menikmati momen ini bersama tim, menikmati posisi puncak klasemen. Saya tidak pernah menganggap remeh momen-momen seperti ini. Ini adalah pencapaian penting lainnya, dan saya harap ini bukan yang terakhir di turnamen ini."
- GOAL
Mengejar Legenda Terbesar Brasil
Dengan Lineker kini tertinggal di belakang, Kane telah mengalihkan fokusnya ke papan peringkat global. Target berikutnya tak lain adalah ikon Brasil, Pelé, yang hanya unggul satu gol darinya dengan 12 gol di Piala Dunia. Pelé mencetak rekor tersebut dalam empat turnamen dan 16 penampilan — jumlah pertandingan yang persis sama dengan yang dimainkan Kane untuk mencapai angka 11 gol saat ini.
Pemain berusia 32 tahun ini juga terus merangkak naik menuju jajaran para legenda sepanjang masa. Meskipun Lionel Messi telah memperlebar keunggulannya di puncak dengan 18 gol, Kane telah melampaui total 10 gol milik Cristiano Ronaldo. Kini ia berada di belakang legenda Brasil, Ronaldo, yang terkenal mencetak 15 gol, serta Miroslav Klose dan Kylian Mbappe, yang keduanya saat ini sama-sama mengoleksi 16 gol. Mengingat laju golnya saat ini, kapten timnas Inggris ini berpeluang masuk ke lima besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa sebelum turnamen 2026 berakhir.
Tuchel tetap mendukung pemain andalannya
Penampilan memecahkan rekor melawan Panama menjadi respons sempurna terhadap para kritikus setelah pertandingan yang sulit di awal pekan ini. Thomas Tuchel terpaksa membela kaptennya setelah Kane hanya mencatatkan 19 sentuhan bola selama pertandingan imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Ghana di Foxborough. Meskipun malam itu tampil kurang menonjol, manajer asal Jerman itu menolak mengganti bintang utamanya, dengan menegaskan bahwa pemain kelas dunia layak mendapatkan tanggung jawab tersebut.
"Apakah Argentina terlalu bergantung pada Messi dan Prancis terlalu bergantung pada Mbappe? Itulah kenyataannya," kata Tuchel kepada para wartawan. "Mereka adalah pemain kelas dunia dan mereka melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Mengandalkan Harry adalah hal yang wajar karena dia menyukai tanggung jawab dan dia menerimanya... Kami mengandalkan Harry karena kami bisa, karena dia adalah penyerang kami, tetapi kami tidak terlalu bergantung padanya."
- AFP
Konsistensi di tiga turnamen
Ketahanan Kane mungkin merupakan ciri paling mengesankan darinya, karena ia menjadi pemain timnas pria Inggris kedua yang mencetak gol di tiga Piala Dunia berbeda, bergabung dengan David Beckham dalam klub eksklusif tersebut. Setelah meraih Sepatu Emas dengan enam gol di Rusia 2018 dan menambah dua gol lagi di Qatar 2022, tiga golnya di turnamen kali ini sangat krusial dalam mengantarkan Inggris ke babak 32 besar.
Lineker sendiri tak segan-segan memuji pria yang memecahkan rekornya itu, baru-baru ini menyebut Kane sebagai "penyerang Inggris terhebat yang pernah kita miliki." Dengan Inggris yang nyaman memimpin Grup L dan lolos dengan aman ke babak gugur, mereka kini akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, dengan pemenang pertandingan Meksiko melawan Ekuador menanti mereka di babak 16 besar. Panggung telah siap bagi Kane untuk terus menorehkan sejarah saat The Three Lions berupaya mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar juara di panggung dunia.