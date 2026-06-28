Kapten Inggris itu mencatatkan sejarah pada Sabtu malam, menggandakan keunggulan Three Lions lewat sundulan akurat dari umpan silang Jude Bellingham untuk memastikan kemenangan 2-0 atas Panama. Gol tersebut merupakan gol ke-11 Kane di panggung dunia, sehingga ia berhasil melampaui legenda Lineker, yang sebelumnya memegang rekor nasional dengan 10 gol yang dicetak di turnamen 1986 dan 1990.

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Kane mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. “Tentu saja ini sesuatu yang membanggakan,” kata sang striker kepada BBC Sport. “Saya pernah mengatakan sebelum turnamen ini bahwa Piala Dunia adalah kompetisi terbesar yang kami ikuti sebagai pesepakbola profesional, jadi mencetak 11 gol adalah perasaan yang membanggakan. Rasanya selalu sulit dipercaya. Saya hanya ingin menikmati momen ini bersama tim, menikmati posisi puncak klasemen. Saya tidak pernah menganggap remeh momen-momen seperti ini. Ini adalah pencapaian penting lainnya, dan saya harap ini bukan yang terakhir di turnamen ini."