Harry Kane kembali mencetak hat-trick! Bayern Munich yang tampil gemilang menutup musim Bundesliga dengan gemilang berkat kemenangan kandang, sementara tim asuhan Vincent Kompany kini mengalihkan fokus ke final DFB-Pokal

Tim asuhan Vincent Kompany tak menunjukkan tanda-tanda melambat di hari terakhir musim liga, dengan mencetak lima gol ke gawang Koln yang sedang terpuruk. Kane memimpin dengan mencetak gol pada menit ke-10, ke-13, dan ke-69, sehingga total golnya di musim liga ini mencapai angka yang mengesankan, yakni 36 gol. Hat-trick kapten timnas Inggris itu didukung oleh gol-gol dari Tom Bischof dan pemain pengganti Nicolas Jackson.

Kemenangan ini membuat Bayern mengakhiri musim dengan rekor 122 gol yang memecahkan rekor, jauh melampaui rekor terbaik Bundesliga sebelumnya yaitu 101 gol. Meskipun ada gol penghibur dari Said El Mala pada menit ke-18, hasil akhir tidak pernah diragukan lagi saat Allianz Arena bersiap untuk mengangkat Meisterschale sekali lagi. Klub ini mengakhiri musim dengan 89 poin, menandai musim terbaik ketiga dalam sejarah mereka yang penuh prestasi.