Harry Kane kembali mencetak hat-trick! Bayern Munich yang tampil gemilang menutup musim Bundesliga dengan gemilang berkat kemenangan kandang, sementara tim asuhan Vincent Kompany kini mengalihkan fokus ke final DFB-Pokal
Kane tampil gemilang saat musim yang memecahkan rekor ini berakhir
Tim asuhan Vincent Kompany tak menunjukkan tanda-tanda melambat di hari terakhir musim liga, dengan mencetak lima gol ke gawang Koln yang sedang terpuruk. Kane memimpin dengan mencetak gol pada menit ke-10, ke-13, dan ke-69, sehingga total golnya di musim liga ini mencapai angka yang mengesankan, yakni 36 gol. Hat-trick kapten timnas Inggris itu didukung oleh gol-gol dari Tom Bischof dan pemain pengganti Nicolas Jackson.
Kemenangan ini membuat Bayern mengakhiri musim dengan rekor 122 gol yang memecahkan rekor, jauh melampaui rekor terbaik Bundesliga sebelumnya yaitu 101 gol. Meskipun ada gol penghibur dari Said El Mala pada menit ke-18, hasil akhir tidak pernah diragukan lagi saat Allianz Arena bersiap untuk mengangkat Meisterschale sekali lagi. Klub ini mengakhiri musim dengan 89 poin, menandai musim terbaik ketiga dalam sejarah mereka yang penuh prestasi.
Perpisahan yang penuh haru di Allianz Arena
Sebelum perayaan benar-benar dimulai, sore itu diwarnai oleh beberapa momen perpisahan yang mengharukan. Bayern secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, dan Jackson, dengan ketiganya menerima penghormatan sebelum pertandingan dimulai. Goretzka, yang telah menghabiskan delapan tahun di Munich, diturunkan sebagai starter oleh Kompany dan mendapat tepuk tangan meriah serta sorakan dari para penggemar saat ia diganti pada menit ke-82.
Suasana semakin memanas dengan kehadiran para pemenang Liga Champions 2001, termasuk legenda Oliver Kahn dan Stefan Effenberg, yang merayakan ulang tahun ke-25 kemenangan mereka di Eropa. Di tribun, para penggemar menunjukkan harapan mereka untuk minggu depan dengan spanduk bertuliskan: "Terima kasih atas musim yang luar biasa! Bersama-sama kita akan memenangkan piala!"
Penampilan dominan memupus perlawanan Koln
Pertandingan ini praktis sudah berakhir dalam 15 menit pertama berkat ketajaman Kane. Ia pertama kali menyambut umpan silang dengan tendangan pertama yang luar biasa, sebelum menggandakan keunggulan tiga menit kemudian lewat tendangan bebas khasnya. Meskipun El Mala sempat memberi harapan bagi tim tamu setelah merebut bola dari Jamal Musiala dan menerobos pertahanan, gol Bischof pada menit ke-22 dengan cepat mengembalikan keunggulan dua gol.
Bayern sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol, karena baik Musiala maupun Karl membentur tiang gawang di kedua sisi babak pertama. Sementara Manuel Neuer hampir tidak diuji di bawah mistar gawang, tuan rumah mengendalikan tempo sepanjang babak kedua. Kane akhirnya melengkapi hat-trick-nya di pertengahan babak kedua, sebelum Jackson menambahkan gol kelima sebagai penutup di akhir pertandingan.
Sorotan tertuju pada final DFB-Pokal di Berlin
Perayaan gelar juara internal di Nockherberg dan pawai umum di Marienplatz akan mengisi jadwal para pemain dalam waktu dekat, namun fokus utama tetap tertuju pada Olympiastadion. Setelah memastikan gelar Bundesliga, pasukan Kompany kini membidik gelar ganda domestik pada laga penutup musim melawan Stuttgart pada 23 Mei.