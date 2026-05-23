Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane jadi bintang utama! Pahlawan hat-trick itu mencetak gol-gol penting saat Bayern Munich melaju ke final DFB-Pokal, sementara tim asuhan Vincent Kompany berhasil meraih gelar ganda domestik
Kane mengakhiri puasa gelar Bayern di Berlin
Di musim yang ditandai dengan dominasi, Bayern kembali ke Berlin—tempat yang telah lama mereka rindukan—untuk mengamankan trofi DFB-Pokal pertama mereka dalam enam tahun. Meskipun tanpa kapten Manuel Neuer yang absen karena cedera betis, juara Jerman itu terbukti terlalu tangguh bagi tim Stuttgart yang gigih. Kemenangan ini menandai kali ke-14 dalam sejarah gemilang klub tersebut di mana mereka berhasil meraih gelar ganda domestik.
Pertandingan ini menampilkan Harry Kane sebagai bintang utama. Kapten Inggris itu memecah kebuntuan di babak kedua sebelum mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Berbicara setelah peluit akhir, Joshua Kimmich merefleksikan arti penting kembalinya tim ke ibu kota, mengatakan kepada ARD: "Setiap dari kami senang akhirnya bisa kembali ke Berlin. Kami ingin memenangkan ini di sini dengan segala cara."
- Getty Images Sport
Stuttgart sempat mengancam sebelum gol Kane
Stuttgart, sang juara bertahan, menolak menyerah begitu saja dan mendominasi awal pertandingan di bawah sorotan para tamu ternama, termasuk Julian Nagelsmann dan Jose Mourinho. Maximilian Mittelstadt dan lini serang Stuttgart yang lincah berulang kali menguji kiper cadangan Bayern, Jonas Urbig, sementara Bayern kesulitan menemukan ritme permainan mereka di sepertiga akhir lapangan selama babak pertama yang berlangsung ketat.
Terobosan akhirnya datang pada menit ke-55 di tengah awan asap kembang api yang tebal dari tribun penonton. Michael Olise melepaskan umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti, memungkinkan Kane mencetak gol dengan sundulan dari jarak dekat untuk gol ke-59-nya di musim yang luar biasa ini.
Penyerang Stuttgart, Deniz Undav, mengakui sulitnya mengawal sang penyerang, dengan menyatakan: "Kami ingin membuat Bayern kesulitan. Namun, Anda tidak boleh melupakan Harry Kane. Meskipun demikian, kita semua bisa bangga pada diri sendiri. Ada hal-hal yang lebih buruk daripada kalah dari Bayern."
Rekor-rekor terpecahkan pada malam bersejarah
Gol kedua dan ketiga Kane pada menit ke-80 dan ke-92 – yang terakhir dicetak dari titik penalti – membuat jumlah golnya musim ini mencapai angka yang mengesankan, yakni 61 gol. Skor 3-0 ini juga memastikan Bayern menyamai rekor klub dengan meraih kemenangan ke-46 musim ini, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya dicapai pada musim legendaris 2012-13 saat mereka meraih Treble. Ini merupakan respons sempurna atas kekecewaan di ajang piala dalam beberapa tahun terakhir melawan tim-tim seperti Saarbrucken dan Freiburg.
Bahkan dari pinggir lapangan, ada sejarah pribadi bagi Neuer. Dengan merebut trofi tersebut, kiper berusia 40 tahun ini merayakan gelar DFB-Pokal ketujuhnya, menyamakan rekor Bastian Schweinsteiger sebagai pemegang rekor bersama untuk kemenangan individu di kompetisi ini. Kiper veteran ini bergabung dengan rekan-rekan setimnya di hadapan para penggemar yang datang jauh-jauh untuk mengangkat trofi, menandai akhir yang sukses dari musim domestik yang penuh tantangan.
- AFP
Kane mencatatkan sejarah di DFB-Pokal
Kane semakin mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Jerman dengan menjadi pemain keempat yang mencetak hat-trick di final DFB-Pokal, bergabung dengan jajaran elit yang terdiri dari Uwe Seeler pada 1963, Roland Wohlfarth pada 1986, dan Robert Lewandowski pada 2012. Yang tak kalah penting, striker asal Inggris ini menonjol dengan mencetak hat-trick sempurna dalam laga bergaya Wembley tersebut.
Dengan demikian, Kane juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah turnamen yang mencetak gol di setiap babak dalam satu musim piala – termasuk final – menyamai prestasi langka yang dicapai Dieter Muller untuk Koln pada musim 1976-77 dan Dirk Kurtenbach untuk Stuttgarter Kickers pada musim 1986-87. Prestasi ini membuat total golnya menjadi sembilan gol untuk musim DFB-Pokal saat ini, angka yang sangat mengesankan dan hanya berada di belakang legenda Gerd Muller, yang tetap menjadi satu-satunya pemain Bayern Munich yang mencetak lebih banyak gol dalam satu musim piala dengan 10 gol pada musim 1970-71 dan 11 gol pada musim 1976-77.