Di musim yang ditandai dengan dominasi, Bayern kembali ke Berlin—tempat yang telah lama mereka rindukan—untuk mengamankan trofi DFB-Pokal pertama mereka dalam enam tahun. Meskipun tanpa kapten Manuel Neuer yang absen karena cedera betis, juara Jerman itu terbukti terlalu tangguh bagi tim Stuttgart yang gigih. Kemenangan ini menandai kali ke-14 dalam sejarah gemilang klub tersebut di mana mereka berhasil meraih gelar ganda domestik.

Pertandingan ini menampilkan Harry Kane sebagai bintang utama. Kapten Inggris itu memecah kebuntuan di babak kedua sebelum mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan. Berbicara setelah peluit akhir, Joshua Kimmich merefleksikan arti penting kembalinya tim ke ibu kota, mengatakan kepada ARD: "Setiap dari kami senang akhirnya bisa kembali ke Berlin. Kami ingin memenangkan ini di sini dengan segala cara."