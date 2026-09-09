Getty/GOAL
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Harry Kane ikut bersaing untuk Ballon d'Or 2026, tetapi tidak dijamin meraih Bola Emas, saat mantan striker Inggris membahas "pemain terbaik di dunia"
Superstar Bayern, PSG & Spanyol masuk dalam persaingan
Siapa pun dari para superstar itu bisa membawa pulang hadiah utama ketika penghitungan suara akhir selesai. Paris Saint-Germain telah meraih gelar Liga Champions secara beruntun, sementara Spanyol merebut gelar dunia pada Piala Dunia 2026.
Penyerang Real Madrid Mbappe menorehkan sejarah di ajang tersebut, dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen itu, sementara sosok-sosok kunci di Allianz Arena mencatatkan angka yang menakjubkan dalam urusan gol dan assist musim lalu.
Kane mencetak gol pada 73 kesempatan dalam penampilannya untuk klub dan negara, dengan pemain berusia 33 tahun yang seolah tak menua itu dianggap banyak pihak layak menyandang predikat ‘pemain terbaik di planet ini’. Ia telah dikonfirmasi sebagai kandidat Ballon d’Or, dengan daftar pendek berisi 30 pemain telah diumumkan.
- Getty
Apakah Kane sudah berbuat cukup untuk memenangkan Ballon d'Or 2026?
Saat ditanya apakah Kane pantas menempati posisi teratas, mengingat semua yang telah ia capai dalam 12 bulan terakhir, mantan penyerang England Cole, yang berbicara bekerja sama dengan Unibet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Itu tergantung pada bagaimana pemungutan suara berlangsung dalam Ballon d'Or, apa yang dipilih orang. Hanya itu yang bisa Anda lihat.
“Maksud saya, kadang-kadang orang memenangkan Ballon d'Or, orang-orang yang sangat tidak terduga pernah memenangkan Ballon d'Or. Semua bergantung pada persepsi dan apa yang diinginkan orang. Dia masuk dalam persaingan. Dia menjalani musim yang fantastis untuk Bayern, jadi dia jelas masuk dalam persaingan. Tapi siapa yang tahu kalau sudah menyangkut Ballon d'Or.”
Apakah Mbappe pemain terbaik di planet ini?
Ballon d’Or seharusnya menjadi penghargaan yang memberi apresiasi pada kemampuan, bukan jumlah trofi. Dua legenda sepanjang masa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, telah mendominasi panggung itu selama kurang lebih 20 tahun terakhir, tetapi kini mulai melihat mahkota mereka masing-masing diwariskan kepada generasi berikutnya.
Jika yang diakui adalah talenta, bukan medali, apakah sistem penilaian itu seharusnya membuat penyerang Prancis Mbappe naik ke puncak, dengan pemain berusia 27 tahun itu memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang membedakannya dari banyak pemain seangkatannya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada pemenang Treble 1999, Cole, mantan striker Manchester United itu, yang sangat paham soal mencetak gol, mengatakan: “Pemain terbaik di dunia? Dia ada di level itu, bukan? Dia ada di level itu. Jika Anda melihat apa yang telah dia lakukan, bukan hanya untuk Prancis, tetapi untuk Real Madrid dan tim-tim seperti itu, Anda harus menempatkannya di level tersebut.
“Jika Anda bertanya kepada orang-orang siapa yang mereka yakini sebagai pemain terbaik di dunia saat ini, namanya akan terus disebut. Tetapi seperti yang saya katakan, itu tergantung pada pandangan orang-orang tentang bagaimana mereka menilai hal-hal tertentu, yang kemudian menentukan siapa yang memenangkan Ballon d'Or.”
- Getty/GOAL
Upacara Ballon d'Or 2026: Tanggal & tempat acara
Galactico Madrid Mbappe, terlepas dari semua yang telah ia capai, tidak pernah finis lebih tinggi dari peringkat ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Ia tampak ditakdirkan kembali pulang dengan tangan hampa pada 2026, dengan pemain lain yang tampaknya mengajukan klaim lebih kuat untuk meraih pengakuan Bola Emas.
Waktunya seharusnya akan tiba, bersama wonderkid Barcelona Yamal, dengan Kane, yang memasuki masa keemasan akhir dalam karier bermainnya, melakukan cukup banyak untuk membenarkan posisinya di puncak tertinggi sepak bola dunia. Penghargaan individu paling prestisius itu akan diberikan di London pada 26 Oktober.
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