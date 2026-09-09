Ballon d’Or seharusnya menjadi penghargaan yang memberi apresiasi pada kemampuan, bukan jumlah trofi. Dua legenda sepanjang masa, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, telah mendominasi panggung itu selama kurang lebih 20 tahun terakhir, tetapi kini mulai melihat mahkota mereka masing-masing diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jika yang diakui adalah talenta, bukan medali, apakah sistem penilaian itu seharusnya membuat penyerang Prancis Mbappe naik ke puncak, dengan pemain berusia 27 tahun itu memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang membedakannya dari banyak pemain seangkatannya?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada pemenang Treble 1999, Cole, mantan striker Manchester United itu, yang sangat paham soal mencetak gol, mengatakan: “Pemain terbaik di dunia? Dia ada di level itu, bukan? Dia ada di level itu. Jika Anda melihat apa yang telah dia lakukan, bukan hanya untuk Prancis, tetapi untuk Real Madrid dan tim-tim seperti itu, Anda harus menempatkannya di level tersebut.

“Jika Anda bertanya kepada orang-orang siapa yang mereka yakini sebagai pemain terbaik di dunia saat ini, namanya akan terus disebut. Tetapi seperti yang saya katakan, itu tergantung pada pandangan orang-orang tentang bagaimana mereka menilai hal-hal tertentu, yang kemudian menentukan siapa yang memenangkan Ballon d'Or.”