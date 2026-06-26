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Harry Kane diyakini mampu mencetak prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemain Inggris mana pun, sementara mantan kapten Three Lions itu menjelaskan mengapa kapten saat ini memiliki gaya bermain yang mirip Cristiano Ronaldo
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Kane bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh Beckham, Rooney, dan kawan-kawan
Belum pernah ada pemain timnas Inggris yang mewakili negaranya di ajang unggulan FIFA sebanyak itu — bahkan ‘Generasi Emas’ yang terdiri dari David Beckham, Steven Gerrard, dan Wayne Rooney pun belum mencapai angka tersebut. Kemungkinan besar Kane akan menjadi yang pertama.
Setelah sebelumnya tampil di panggung tersebut pada tahun 2018 dan 2022, serta meraih penghargaan Sepatu Emas saat timnya melaju hingga semifinal pada turnamen pertama tersebut, Kane kembali menjadi sorotan utama pada tahun 2026. Ia berharap dapat mengakhiri 60 tahun penantian yang menyakitkan untuk meraih trofi - yang akan memungkinkannya mengukuhkan statusnya sebagai GOAT.
Akankah Kane mewakili Inggris di Piala Dunia 2030?
Kane telah mencetak 81 gol untuk Inggris — sambil terus menaikkan standar tersebut menuju angka tiga digit — dan diperkirakan akan melampaui rekor 125 penampilan Peter Shilton pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh. Tidak ada tanda-tanda penyerang Bayern Munich ini akan melambat setelah mencetak 61 gol di level klub pada musim 2025-26.
Ia akan segera menginjak usia 33 tahun, namun dianggap masih memiliki banyak potensi di dunia sepak bola. Legenda sepanjang masa seperti Lionel Messi dan Ronaldo telah terus bermain hingga mendekati dan memasuki usia 40-an, dan Kane diperkirakan akan melakukan hal yang sama. Timnas Inggris kemungkinan besar masih akan mengandalkannya pada tahun 2030.
- Domino's
Kane diunggulkan untuk menjadi bintang Inggris pertama yang tampil di empat Piala Dunia
Ketika ditanya apakah Kane masih mampu menjalani satu siklus Piala Dunia lagi, mantan bek Timnas Inggris Butcher—yang berbicara dalam rangka kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s—mengatakan kepada GOAL: “Belum ada yang pernah bermain di empat putaran final Piala Dunia, bukan, untuk Inggris?
“Ini adalah Piala Dunia keenam bagi Ronaldo. Saya tahu ini juga yang keenam bagi Lionel Messi. Saya tidak tahu soal enam, tapi saya yakin dia masih bisa bermain satu kali lagi. Dan melihat penampilannya di Bayern Munich, saya tahu liga di sana tidak sekuat Liga Premier, tapi dia mencetak gol dengan gemilang, menciptakan peluang, dan jelas melakukan tugas yang diperlukan.
“Dia memang sosok yang disukai. Semua orang menyukainya karena dia orang yang lugas. Dia jujur, dan langsung bertindak. Jika dia berhasil memenangkan Piala Dunia untuk Inggris atau bermain di tim yang menjuarai Piala Dunia, maka dia bisa pensiun kapan pun dia mau.
“Kamu tahu kan bagaimana dengan Ronaldo dan para pemain yang seolah-olah bisa bermain selamanya; mereka hanya ingin terus bermain. Saya berharap bisa terus bermain, tapi tubuh saya tidak mendukung. Itulah yang terjadi pada pemain-pemain top atau banyak pemain di masa lalu, dan akan terjadi di masa depan. Tapi jika melihat cara dia menghadapi pertandingan, cara dia bermain, cara dia mempersiapkan diri untuk pertandingan—termasuk memiliki koki pribadi dan segala hal semacam itu—dia benar-benar seorang profesional yang sempurna.
“Dan seperti Ronaldo, dia bisa bermain di Piala Dunia keempatnya—kemungkinan besar memang akan begitu. Sangat menyenangkan memiliki dia. Saya hanya khawatir siapa yang bisa menggantikannya. Itulah masalahnya, dan apakah ada yang bisa mencapai level itu. Namun, dengan karakternya yang seperti itu, dia telah menetapkan standar yang sangat tinggi bagi para pemain untuk bisa menggantikannya. Saya pikir itu bagus untuk sepak bola Inggris.”
Apakah rekor gol Will Kane untuk timnas Inggris akan pernah terpecahkan?
Kane telah menjadi bagian penting dari skuad Inggris sejak Maret 2015. Ia mencetak gol pada debutnya, dan sejak saat itu terus mempertahankan performa individu yang luar biasa. Rekor 53 gol internasional milik Wayne Rooney berhasil ia lampaui pada Maret 2023.
Messi dan Ronaldo mungkin akan bergabung dalam klub eksklusif para pencetak 100 gol, dengan Butcher menambahkan setelah ditanya apakah rekor gol Kane bersama The Three Lions bisa bertahan selamanya: “Ya, saya pikir begitu. Saya rasa saat ini kami sedang membina para penyerang tengah yang benar-benar berbeda dari Harry.
“Kita ingin mereka menjadi penyelesai peluang yang hebat, tapi kita juga ingin mereka ikut terlibat dalam permainan sesekali, seperti saat Harry turun ke lini tengah. Kita harus memiliki pemain-pemain istimewa yang bisa melakukan itu. Saat ini, kita belum memiliki siapa pun yang benar-benar bisa menandingi Harry Kane. Kita benar-benar berharap bisa melahirkan pemain-pemain yang mampu melakukan hal itu demi masa depan sepak bola internasional Inggris.
“Dia jauh di depan semua orang. Ini adalah permainan yang berbeda. Dan menurut saya, cara dia beradaptasi dengan permainan baru ini, gaya bermainnya, menunjukkan bahwa dia memiliki mentalitas untuk menghadapi apa pun yang dilemparkan kepadanya; dia akan menghadapinya dengan tenang dan memprosesnya. Dia akan memastikan dirinya menjadi yang terbaik dan keluar dari situasi tersebut dengan adaptasi yang sangat baik. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu.”
Kane dan timnas Inggris, yang berharap bisa memberikan banyak hal untuk dirayakan kepada para pendukung setia yang sudah lama merindukan kesuksesan dalam beberapa pekan mendatang, akan kembali beraksi pada Sabtu saat menghadapi Panama di MetLife Stadium, New Jersey — dengan posisi teratas di Grup L yang diperebutkan saat tim asuhan Thomas Tuchel melaju ke babak 32 besar Piala Dunia.
Para pendukung Inggris sangat ingin merayakan kemenangan di Piala Dunia 2026
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