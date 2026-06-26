Harry Kane diyakini mampu mencetak prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemain Inggris mana pun, sementara mantan kapten Three Lions itu menjelaskan mengapa kapten saat ini memiliki gaya bermain yang mirip Cristiano Ronaldo

Ketika ditanya apakah Kane masih mampu menjalani satu siklus Piala Dunia lagi, mantan bek Timnas Inggris Butcher—yang berbicara dalam rangka kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s—mengatakan kepada GOAL: “Belum ada yang pernah bermain di empat putaran final Piala Dunia, bukan, untuk Inggris?

“Ini adalah Piala Dunia keenam bagi Ronaldo. Saya tahu ini juga yang keenam bagi Lionel Messi. Saya tidak tahu soal enam, tapi saya yakin dia masih bisa bermain satu kali lagi. Dan melihat penampilannya di Bayern Munich, saya tahu liga di sana tidak sekuat Liga Premier, tapi dia mencetak gol dengan gemilang, menciptakan peluang, dan jelas melakukan tugas yang diperlukan.

“Dia memang sosok yang disukai. Semua orang menyukainya karena dia orang yang lugas. Dia jujur, dan langsung bertindak. Jika dia berhasil memenangkan Piala Dunia untuk Inggris atau bermain di tim yang menjuarai Piala Dunia, maka dia bisa pensiun kapan pun dia mau.

“Kamu tahu kan bagaimana dengan Ronaldo dan para pemain yang seolah-olah bisa bermain selamanya; mereka hanya ingin terus bermain. Saya berharap bisa terus bermain, tapi tubuh saya tidak mendukung. Itulah yang terjadi pada pemain-pemain top atau banyak pemain di masa lalu, dan akan terjadi di masa depan. Tapi jika melihat cara dia menghadapi pertandingan, cara dia bermain, cara dia mempersiapkan diri untuk pertandingan—termasuk memiliki koki pribadi dan segala hal semacam itu—dia benar-benar seorang profesional yang sempurna.

“Dan seperti Ronaldo, dia bisa bermain di Piala Dunia keempatnya—kemungkinan besar memang akan begitu. Sangat menyenangkan memiliki dia. Saya hanya khawatir siapa yang bisa menggantikannya. Itulah masalahnya, dan apakah ada yang bisa mencapai level itu. Namun, dengan karakternya yang seperti itu, dia telah menetapkan standar yang sangat tinggi bagi para pemain untuk bisa menggantikannya. Saya pikir itu bagus untuk sepak bola Inggris.”