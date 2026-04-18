Harry Kane disebut berada di level yang sama dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sementara Alan Shearer meyakini striker Bayern Munich itu mampu mencetak ENAM PULUH gol sebelum akhir musim

Dalam wawancara dengan Betfair, mantan striker Newcastle United itu mengatakan bahwa jumlah gol yang dicetak Kane mencerminkan bagaimana para penyerang modern telah menaikkan standar jauh melampaui generasi-generasi sebelumnya.

"Mencetak 50 gol dalam satu musim adalah hal yang tak pernah terdengar di masa saya," jelas Shearer. "Ketika saya memulai karier di tahun 80-an, jika Anda mencetak 20 gol, Anda dianggap sebagai pemain yang sangat, sangat bagus. Saya pikir itulah tolok ukurnya, bagi penyerang mana pun, yaitu mencetak 20 gol. Jelas tidak lagi. Maksud saya, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane, para pemain ini telah membawa permainan ke level yang berbeda. Jelas, segalanya telah berubah sekarang, tetapi mencetak 50 gol dalam satu musim adalah hal yang luar biasa."

"Saya ingat Clive Allen pernah mencetak 49 gol di Tottenham bertahun-tahun lalu, dan itu gila. Harry sepertinya semakin baik seiring bertambahnya usia, bukan? Itu luar biasa dan pencapaian yang hebat. Masih banyak yang akan datang. Dia bahkan mungkin bisa mencetak lebih dari 60 gol dengan sisa pertandingan yang ada."