Harry Kane disebut berada di level yang sama dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sementara Alan Shearer meyakini striker Bayern Munich itu mampu mencetak ENAM PULUH gol sebelum akhir musim
Shearer yakin Kane bisa mencetak 60 gol musim ini
Shearer berpendapat bahwa rekor gol Kane musim ini menempatkannya sejajar dengan Messi dan Ronaldo di jajaran penyerang elit dunia. Penyerang Bayern Munich ini telah mencetak 50 gol di semua kompetisi dan masih memiliki beberapa pertandingan tersisa, termasuk semifinal Liga Champions. Performa gemilangnya membuat Shearer meyakini bahwa Kane bisa mengakhiri musim ini dengan lebih dari 60 gol.
Shearer membandingkan Kane dengan Messi dan Ronaldo
Dalam wawancara dengan Betfair, mantan striker Newcastle United itu mengatakan bahwa jumlah gol yang dicetak Kane mencerminkan bagaimana para penyerang modern telah menaikkan standar jauh melampaui generasi-generasi sebelumnya.
"Mencetak 50 gol dalam satu musim adalah hal yang tak pernah terdengar di masa saya," jelas Shearer. "Ketika saya memulai karier di tahun 80-an, jika Anda mencetak 20 gol, Anda dianggap sebagai pemain yang sangat, sangat bagus. Saya pikir itulah tolok ukurnya, bagi penyerang mana pun, yaitu mencetak 20 gol. Jelas tidak lagi. Maksud saya, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane, para pemain ini telah membawa permainan ke level yang berbeda. Jelas, segalanya telah berubah sekarang, tetapi mencetak 50 gol dalam satu musim adalah hal yang luar biasa."
"Saya ingat Clive Allen pernah mencetak 49 gol di Tottenham bertahun-tahun lalu, dan itu gila. Harry sepertinya semakin baik seiring bertambahnya usia, bukan? Itu luar biasa dan pencapaian yang hebat. Masih banyak yang akan datang. Dia bahkan mungkin bisa mencetak lebih dari 60 gol dengan sisa pertandingan yang ada."
Kane terus mencetak gol secara konsisten selama masa baktinya di Bayern
Kane bergabung dengan Bayern Munich dari Tottenham pada tahun 2023 dan tetap mempertahankan performa mencetak gol yang menjadikannya salah satu penyerang paling andal di Liga Premier. Dampaknya di Jerman langsung terasa, dengan mencetak gol-gol di liga domestik serta penampilan gemilang di Liga Champions. Bayern masih berpeluang meraih kesuksesan di kompetisi Eropa, sehingga Kane memiliki lebih banyak kesempatan untuk menambah jumlah golnya.
Shearer menambahkan: "Dia pasti akan mencetak lebih banyak gol di Liga Champions setelah mencapai semifinal, dan kemudian, berapa pun sisa waktu yang kita miliki di Bundesliga. Saya tidak akan terkejut jika dia melewati angka 60. Saya pikir di dalam dunia sepak bola dia sangat dihormati; saya tidak bisa bicara soal para penggemar, tapi menurut saya, di dalam dunia sepak bola, dia dihormati dengan luar biasa."
“Saya pikir dia pemain yang luar biasa, dia sudah seperti itu sejak lama dan dia membuat langkah berani dengan pindah ke Jerman. Maksud saya, dia sudah memenangkan satu gelar Bundesliga, dan dia mungkin benar-benar memenangkan Liga Champions, jadi Anda tidak pernah tahu.”
Pertandingan-pertandingan penutup Liga Champions dan Bundesliga menanti
Laga semifinal Liga Champions Bayern menjadi panggung yang sempurna bagi Kane untuk memperpanjang rekor golnya. Musim Bundesliga juga kembali bergulir, sehingga kapten timnas Inggris itu memiliki kesempatan lain untuk mendekati angka 60 gol yang disebutkan oleh Shearer. Tim asuhan Vincent Kompany juga masih berpeluang meraih treble musim ini, setelah melaju ke semifinal DFB-Pokal dan memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 12 poin atas Borussia Dortmund.