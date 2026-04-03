Harry Kane dipastikan absen dalam laga melawan Bayern Munich, sementara Vincent Kompany memberikan kabar terbaru mengenai cedera di Liga Champions
Kane absen dalam laga tandang Bundesliga
Bayern harus bermain tanpa striker andalannya saat bertandang ke Freiburg pada Sabtu nanti. Kompany mengonfirmasi kabar tersebut setelah jeda internasional yang sulit, di mana pemain berusia 32 tahun itu tidak dapat tampil bersama timnas Inggris. Meskipun ikut dalam rombongan timnas, penyerang produktif ini tetap absen selama laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. Cedera tersebut terjadi saat sesi latihan bersama The Three Lions, dan meskipun Kane mencoba kembali berlatih secara individu di Bavaria pekan ini, ia belum bergabung kembali dengan kelompok utama. Ia menghabiskan hari Kamis dengan berlatih menggunakan ergometer sepeda di gym, bukan mengikuti latihan intensitas tinggi di lapangan rumput.
Kompany Optimis Kembali ke Madrid
Saat berbicara kepada media pada Jumat pagi, Kompany mengungkapkan kekecewaannya namun memberikan secercah harapan terkait lawatan mendatang ke Santiago Bernabeu.
"Harry berlatih dengan baik hingga Minggu, lalu dia merasakan ada yang tidak beres di pergelangan kakinya saat bersama tim nasional," kata Kompany dalam konferensi pers. "Hal itu akan berdampak pada pertandingan besok - dia tidak akan bisa bermain. Namun demikian, saya optimis menjelang Selasa. Ini bukan situasi yang ideal, saya ingin dia bermain melawan Freiburg, tapi dengan kondisi saat ini, itu tidak mungkin."
Namun, menatap leg pertama perempat final Liga Champions, manajer asal Belgia itu menambahkan: "Saya cukup optimis mengenai pertandingan pada Selasa di Madrid."
Memberi waktu istirahat kepada pemecah rekor
Keputusan untuk tidak memasukkan Kane ke dalam skuad pertandingan ini sebagian besar bersifat strategis. Bayern saat ini duduk nyaman di puncak klasemen Bundesliga dengan keunggulan sembilan poin, sehingga Kompany memiliki keleluasaan untuk mengistirahatkan pemain andalannya. Dengan 31 gol liga yang telah dicetaknya musim ini, staf medis memprioritaskan pemulihannya untuk ajang Eropa.
Ditanya tentang strategi tim tanpa Kane, Kompany mengatakan: "Semuanya sedikit bergantung pada apa yang terjadi dalam latihan hari ini, siapa yang menunjukkan bahwa mereka 100 persen fit untuk pertandingan ini. Interpretasi peran ini di tim kami, dua pemain yang mengambil peran nomor sepuluh, itu sangat, sangat fleksibel. Kami bisa bermain dengan dua penyerang, tidak masalah. Kami bisa memainkan dua pemain nomor sepuluh. Kami bisa memainkan seseorang dengan profil nomor sepuluh/sembilan. Itulah hal yang bagus, karena kami memiliki cukup penyerang di sekitar kotak penalti. Kita lihat apakah kami akan melakukannya - itu tergantung pada informasi dari sesi latihan terakhir. Kami akan berusaha membuat keputusan yang logis yang akan membantu kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bayern akan menghadapi Freiburg dengan target mempertahankan performa dominan mereka di liga domestik, setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir. Meskipun tanpa Kane, mereka tetap menjadi favorit kuat untuk mengantongi tiga poin sebelum mengalihkan fokus sepenuhnya ke Liga Champions. Tim medis akan terus memantau kondisi sang striker selama 48 jam ke depan. Jika ia lolos tes kebugaran, ia diperkirakan akan memimpin lini serang di Bernabeu pada Selasa malam saat Bayern mengejar gelar Eropa pertama mereka sejak 2020.