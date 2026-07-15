Getty Images Sport
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Harry Kane dinobatkan sebagai “GOAT” oleh pahlawan tahun 1966, Geoff Hurst, saat kapten Inggris yang memecahkan rekor ini membidik gelar juara Piala Dunia
Yang terbaik sepanjang masa
Saat Inggris bersiap menghadapi laga bersejarah di Amerika Utara, mereka telah mendapat pengakuan tertinggi dari seorang pria yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Hurst, satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia hingga tahun 2022, memuji Kane sebagai penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut. Prestasi Kane yang memecahkan rekor musim panas ini membuatnya melampaui Bobby Moore dalam hal jumlah penampilan terbanyak sebagai kapten Three Lions dan memperkuat statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut di turnamen-turnamen besar.
Berbicara di Wembley menjelang pertandingan semifinal melawan Argentina, Hurst sangat tegas dalam penilaiannya terhadap bintang Bayern Munich tersebut. “Akan sulit untuk mengalahkan jumlah gol yang dicetaknya, jadi menurut saya dia adalah yang terbaik di Inggris,” kata Hurst kepada situs resmi tim nasional Inggris. "Rekornya saat ini sungguh luar biasa, baik dari segi jumlah penampilan maupun gol yang dicetaknya, dan dia melakukannya dalam pertandingan-pertandingan penting seperti yang kita lihat di turnamen ini."
- Getty Images Sport
Kepemimpinan ala Moore
Di luar gol-golnya, Hurst sangat terkesan dengan kontribusi tak terukur yang dibawa Kane ke skuad asuhan Thomas Tuchel. Legenda West Ham ini menarik paralel langsung antara kapten saat ini dan kapten legendarisnya sendiri pada tahun 1966, Bobby Moore. Hurst mengenang bagaimana Moore sudah menjadi pemimpin alami sejak masa sekolahnya dan melihat otoritas karismatik yang sama dalam kehadiran Kane, baik di dalam maupun di luar lapangan, selama perjalanan jauh tim ini di kompetisi tersebut.
"Kepemimpinannya sangat jelas, dan itu penting," jelas Hurst. "Dia berbicara kepada para pemain setelah pertandingan, saat mereka berkumpul, dan sebagainya. Tentu saja dia juga menjadi teladan yang hebat melalui sikap, perilakunya, dan cara dia bermain.
"Dia adalah teladan yang luar biasa, tidak hanya dalam sepak bola tetapi juga dalam kehidupannya, sebagai seorang individu, dan itu juga penting... Saya pikir Harry Kane benar-benar memiliki karakter yang sama, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan dengan segala hal yang mereka lakukan bersama."
Mendukung revolusi Tuchel
Hurst juga memberikan dukungannya kepada manajer Tuchel. Dalam wawancara terpisah, striker veteran ini menyinggung fakta bahwa belum ada tim nasional yang pernah menjuarai Piala Dunia di bawah asuhan manajer asing, namun ia menyatakan keyakinannya bahwa persiapan yang cermat dari Tuchel serta semangat tim yang telah ia bangun dapat mematahkan kutukan yang telah berlangsung lama itu.
Ia bahkan menganggap momen-momen santai di tengah ketegangan kamp pelatihan sebagai hal yang menggembirakan. Menyusul penolakan blak-blakan Jude Bellingham terhadap kritik Tuchel setelah kemenangan di perempat final atas Norwegia, Hurst merasa terhibur oleh kepercayaan diri bintang Real Madrid tersebut. “Saya senang mendengar Tuchel mengatakan bahwa kami belum bermain dalam performa terbaik, dan itu sangat menggembirakan. Tanggapan Bellingham yang hanya berkata ‘terserah’ memang membuat saya tertawa, itu sangat lucu. Saya suka sikap seperti itu, itu respons yang fantastis," kata Hurst.
- (C)Getty images
Pertandingan balas dendam yang tak terlupakan
Pertandingan semifinal yang akan datang akan mempertemukan Inggris dan Argentina dalam laga yang sarat dengan drama sejarah. Meskipun para penggemar masa kini mungkin langsung teringat pada gol kontroversial “Tangan Tuhan” karya Diego Maradona pada tahun 1986, persaingan sengit di Piala Dunia ini sebenarnya sudah memanas dua dekade sebelumnya. Hurst adalah pemain yang mencetak gol penentu kemenangan melawan tim Amerika Selatan itu pada tahun 1966 dalam pertandingan yang terkenal karena pengusiran Antonio Rattin. Menyusul kabar meninggalnya Rattin baru-baru ini, Hurst menyempatkan diri untuk memberikan penghormatan kepada mantan lawannya itu.
"Tentu saja ini sangat menyedihkan, karena hal ini terjadi enam puluh tahun kemudian," katanya. "Dia adalah pemimpin tim mereka, dan mereka memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Tentu saja, dia diusir dari lapangan, yang berdampak pada hasil pertandingan karena mereka kehilangan pemain yang sangat penting saat itu."
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