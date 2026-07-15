Saat Inggris bersiap menghadapi laga bersejarah di Amerika Utara, mereka telah mendapat pengakuan tertinggi dari seorang pria yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Hurst, satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia hingga tahun 2022, memuji Kane sebagai penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut. Prestasi Kane yang memecahkan rekor musim panas ini membuatnya melampaui Bobby Moore dalam hal jumlah penampilan terbanyak sebagai kapten Three Lions dan memperkuat statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut di turnamen-turnamen besar.

Berbicara di Wembley menjelang pertandingan semifinal melawan Argentina, Hurst sangat tegas dalam penilaiannya terhadap bintang Bayern Munich tersebut. “Akan sulit untuk mengalahkan jumlah gol yang dicetaknya, jadi menurut saya dia adalah yang terbaik di Inggris,” kata Hurst kepada situs resmi tim nasional Inggris. "Rekornya saat ini sungguh luar biasa, baik dari segi jumlah penampilan maupun gol yang dicetaknya, dan dia melakukannya dalam pertandingan-pertandingan penting seperti yang kita lihat di turnamen ini."



