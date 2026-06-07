Mengingat Piala Dunia akan digelar dalam kondisi cuaca yang menantang, Keane khawatir bahwa intensitas permainan Kane yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dini. Ia berpendapat bahwa sang penyerang harus menahan diri untuk tidak terlalu sering turun ke wilayah pertahanannya sendiri, dan menyarankan agar ia lebih banyak bertahan di lini depan agar tetap segar saat momen-momen krusial di kotak penalti.

Keane mengatakan kepada ITV: "Dia harus memiliki pengalaman itu sekarang, dan mungkin dia telah belajar banyak saat bermain untuk Bayern dalam pertandingan-pertandingan besar Liga Champions. Jadilah cukup cerdas dengan posisi Anda. Bahkan untuk gol itu, Selandia Baru memiliki banyak pemain di belakang, tetapi dia hanya masuk ke sana begitu saja. Hanya pengalaman itu saja, tetapi sungguh luar biasa mereka memberinya begitu banyak ruang."