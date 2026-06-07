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Harry Kane diminta untuk 'bertindak bijak' setelah Roy Keane memberikan nasihat taktis yang tegas kepada striker Inggris itu pasca penampilannya yang menentukan kemenangan menjelang Piala Dunia
Keane menuntut perubahan taktik dari kapten Inggris
Legenda Inggris itu menegaskan bahwa Kane harus menyesuaikan gaya permainannya dan bertindak "bijaksana" dalam pergerakannya selama Piala Dunia mendatang. Meskipun bintang Bayern Munich itu mendapat pujian atas kemampuannya untuk turun ke lini belakang dan menghubungkan serangan, Keane meyakini kebiasaan semacam itu bisa berakibat buruk di tengah tekanan turnamen besar musim panas ini.
Keane berpendapat bahwa tanggung jawab utama Kane haruslah sebagai pencetak gol, bukan sebagai pengatur serangan. Setelah Kane memastikan kemenangan 1-0 bagi tim asuhan Thomas Tuchel, Keane menekankan bahwa pemain berusia 32 tahun itu perlu mempercayai kualitas kreatif pemain lain dalam skuad dan fokus untuk tetap menjadi titik fokus serangan.
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Penghematan energi dalam kondisi ekstrem
Mengingat Piala Dunia akan digelar dalam kondisi cuaca yang menantang, Keane khawatir bahwa intensitas permainan Kane yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dini. Ia berpendapat bahwa sang penyerang harus menahan diri untuk tidak terlalu sering turun ke wilayah pertahanannya sendiri, dan menyarankan agar ia lebih banyak bertahan di lini depan agar tetap segar saat momen-momen krusial di kotak penalti.
Keane mengatakan kepada ITV: "Dia harus memiliki pengalaman itu sekarang, dan mungkin dia telah belajar banyak saat bermain untuk Bayern dalam pertandingan-pertandingan besar Liga Champions. Jadilah cukup cerdas dengan posisi Anda. Bahkan untuk gol itu, Selandia Baru memiliki banyak pemain di belakang, tetapi dia hanya masuk ke sana begitu saja. Hanya pengalaman itu saja, tetapi sungguh luar biasa mereka memberinya begitu banyak ruang."
Tetaplah di dalam kotak untuk memenangkan trofi
Pakar tersebut bersikukuh bahwa kemampuan penyelesaian akhir kelas dunia Kane adalah aset terbesar Inggris, dan hal itu tidak boleh disia-siakan untuk tugas-tugas yang bisa dilakukan pemain lain. Keane mendesak sang kapten untuk tetap sabar dan menunggu peluang datang kepadanya, alih-alih mencari bola di area lini tengah.
"Namun dengan pengalaman yang dimilikinya, ia harus bersikap bijaksana, kita sedang membicarakan tentang kondisi lapangan," tambah Keane. "Ia tidak perlu mundur ke belakang garis tengah lapangan untuk mencoba mengoper bola, ada cukup banyak pemain yang bisa melakukan itu dan memiliki kualitas yang memadai. Masuklah ke area tersebut, Anda adalah yang terbaik di dunia saat ini. Jika Inggris ingin memenangkan trofi besar, ia akan menjadi andalan Anda."
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Kane menepis kekhawatiran terkait cuaca panas selama turnamen
Sementara itu, meski ada peringatan dari mantan kapten Manchester United tersebut, Kane tetap yakin dengan kondisi fisiknya dan kemampuannya menghadapi cuaca. Setelah mencatatkan rekor musim di Jerman dengan mencetak 61 gol, sang penyerang yakin skuadnya sudah siap menghadapi segala tantangan cuaca yang mungkin mereka hadapi selama turnamen.
Menanggapi pertanyaan tentang suhu dan kelelahan, Kane mengatakan: "Istirahat minum membantu. Banyak orang membicarakan soal panas, tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi faktor sebesar yang dikatakan beberapa orang. Saya pribadi dan beberapa rekan yang sudah berlatih dalam kondisi seperti ini merasa baik-baik saja hari ini. Kami semua atlet, kami semua profesional, dan sudah pernah bermain dalam kondisi cuaca panas sebelumnya."