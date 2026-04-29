Harry Kane dikritik habis-habisan oleh Wayne Rooney karena secara aneh memuji 'pertahanan yang luar biasa' dalam laga seru berujung sembilan gol antara PSG dan Bayern Munich

Kane, yang berhasil mencetak gol penalti pada babak pertama, secara mengejutkan memuji kualitas pertahanan kedua tim pada malam itu meskipun ada sembilan gol yang tercipta di Parc des Princes.

Pertandingan ini merupakan yang pertama dalam sejarah Liga Champions di mana kedua tim mencetak empat gol atau lebih dalam pertandingan semifinal. Namun, Kane tetap bersikukuh bahwa kualitas para penyerang hanya menutupi kerja para pemain bertahan. "Meskipun ada sembilan gol yang tercipta, ada beberapa pertahanan yang luar biasa di lapangan," kata kapten Inggris itu kepada Amazon Prime. "Anda memiliki pemain-pemain terbaik di dunia. Penyerang terbaik, bek terbaik. Tentu saja, terkadang penyerang akan unggul dan menunjukkan kualitas mereka. Ketika Anda melihat kembali para bek tengah yang bermain di lini tengah, terkadang di lini serang, di sayap melawan para pemain sayap, mereka layak mendapat pujian. Itu sangat sulit. Menurut saya, mereka luar biasa."