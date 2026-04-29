Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane dikritik habis-habisan oleh Wayne Rooney karena secara aneh memuji 'pertahanan yang luar biasa' dalam laga seru berujung sembilan gol antara PSG dan Bayern Munich
- Getty Images
Kane membela para bek tengahnya yang 'luar biasa' setelah pertandingan yang diwarnai banyak gol
Kane, yang berhasil mencetak gol penalti pada babak pertama, secara mengejutkan memuji kualitas pertahanan kedua tim pada malam itu meskipun ada sembilan gol yang tercipta di Parc des Princes.
Pertandingan ini merupakan yang pertama dalam sejarah Liga Champions di mana kedua tim mencetak empat gol atau lebih dalam pertandingan semifinal. Namun, Kane tetap bersikukuh bahwa kualitas para penyerang hanya menutupi kerja para pemain bertahan. "Meskipun ada sembilan gol yang tercipta, ada beberapa pertahanan yang luar biasa di lapangan," kata kapten Inggris itu kepada Amazon Prime. "Anda memiliki pemain-pemain terbaik di dunia. Penyerang terbaik, bek terbaik. Tentu saja, terkadang penyerang akan unggul dan menunjukkan kualitas mereka. Ketika Anda melihat kembali para bek tengah yang bermain di lini tengah, terkadang di lini serang, di sayap melawan para pemain sayap, mereka layak mendapat pujian. Itu sangat sulit. Menurut saya, mereka luar biasa."
- AFP
Rooney membalas
Rooney, yang tampil sebagai komentator di Amazon Prime, sama sekali tidak setuju. "Saya menyukai Harry Kane. Tapi, mustahil dia memuji para pemain belakangnya," kata ikon Manchester United dan Timnas Inggris itu. "Mungkin karena mereka adalah rekan setimnya. Dia berusaha memberi mereka sedikit kepercayaan diri untuk pekan depan. Permainan bertahan kedua tim benar-benar buruk. Jika dia jujur."
Dia berpendapat bahwa sifat pertandingan yang menghasilkan banyak gol merupakan gejala dari tren kepelatihan modern dan kurangnya kepemimpinan di lapangan. "Anda tidak lagi mendengar para bek berkomunikasi," tambah Rooney. "Dulu Anda sering mendengar Jamie Carragher berteriak kepada para beknya di Liverpool. Dulu hal itu mengganggu saya, tapi itu membuat para bek sayapnya kembali ke posisi. Anda tidak mendapatkan tingkat komunikasi seperti itu sekarang. Itu adalah hasil dari kepelatihan."
Pendekatan yang 'belum matang' dikritik
Mantan kapten timnas Inggris itu juga mempertanyakan pendekatan taktis yang diterapkan oleh manajer Luis Enrique dan Vincent Kompany selama pertandingan yang berlangsung kacau balau itu. "Luis Enrique adalah pelatih papan atas, jadi ketika mereka unggul 5-2, menurut saya dia seharusnya mengatakan, 'Ayo kita pertahankan keunggulan dan mundur ke belakang bola.' Namun, mereka justru berusaha mencetak lebih banyak gol, dan Vincent Kompany memiliki tim yang sangat berorientasi pada serangan. Kita melihat beberapa kesalahan pertahanan yang tidak matang, yang sungguh gila," tutup Rooney.
- Getty Images Sport
Carragher & Henry membela klub-klub besar yang berani mengambil risiko
Sementara Rooney fokus pada kelemahan pertahanan, para pakar lain justru memuji kualitas permainan serangan yang luar biasa. Carragher, saat berbicara di CBS Sports, berpendapat bahwa bahkan pertahanan yang sempurna pun mungkin tidak cukup untuk menghentikan para penyerang kelas dunia yang tampil saat itu. "Saat saya mengingat gol-gol tersebut, bukan karena ada kesalahan fatal kiper atau kesalahan bodoh di lini pertahanan, tapi rasanya gol-gol itu memang luar biasa," kata mantan bek Liverpool itu. "Bukan karena para bek membuat diri mereka terlihat bodoh. Permainan serangan mereka begitu hebat sehingga hampir mustahil menghentikan gol-gol tersebut."
Legenda Arsenal Thierry Henry turut memuji nilai hiburan pertandingan tersebut: "Kita sering membicarakan tim-tim yang tidak mengambil risiko cukup. Malam ini kita melihat banyak risiko. Jika kita melihatnya dari sudut pandang pertahanan, mungkin kalian akan gila dengan apa yang dilihat malam ini. Tapi saya tidak peduli. Orang-orang sering mengeluh sepak bola membosankan. Pertandingan itu tidak membosankan. Kadang-kadang benar-benar gila."