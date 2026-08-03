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Harry Kane didesak mewujudkan kepulangan emosional ke Tottenham saat fans Spurs menyampaikan permintaan maaf yang sangat memohon kepada superstar Bayern Munich
Didesak untuk kembali ke London
Masa depan Kane kembali mencuat sebagai topik pembicaraan utama di tengah minat yang masih ada dari Barcelona seiring kontraknya bersama Bayern memasuki fase akhir menuju 2027. Presenter dan fan Spurs, Majestic, menyampaikan permohonan terbuka di talkSPORTagar kapten Inggris itu kembali ke klub masa kecilnya dan melampaui rekor 260 gol Shearer di Premier League. Namun, Bayern tetap yakin bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham itu akan menandatangani perpanjangan kontrak, dengan sang penyerang sudah sangat betah di Jerman setelah tiga tahun di Munich.
- Getty Images Sport
Permintaan maaf dan permohonan transfer
Berbicara di talkSPORT, Majestic memulai pesan terbukanya dengan permintaan maaf sebelum memaparkan proposal sensasional untuk membawa Kane kembali ke London Utara.
Ia membuka pesannya dengan nada penuh penyesalan: "Tuan Harry Kane. Saya sudah meminta maaf kepada Anda sebelumnya, karena saat Anda pertama kali pergi, Anda menghancurkan hati saya dan saya tidak ingin Anda memenangkan apa pun. Tapi Harry sudah menang, dia striker kelas dunia. Anda sudah melakukannya di Jerman, Anda sudah menang. Saya pribadi tidak melihat Bayern akan memenangkan Liga Champions dalam waktu dekat, Arsenal lebih mungkin memenangkannya."
Majestic kemudian menatap langsung ke kamera studio untuk menyampaikan pesan kepada Bayern dan Kane: "Bayern, Anda sudah menikmati masa yang hebat bersama Harry, dia sudah memenangkan liga untuk Anda. Kami akan mengembalikan uangnya kepada Anda, jadi Anda akan mendapatkan kembali £81 juta, klausul rilisnya, langsung, saat itu juga, kami akan mengaktifkannya. Harry, pulanglah. Kami akan memberi Anda £400.000 per pekan, angka yang besar, tapi dia pantas mendapatkannya, seorang superstar dunia."
Mengejar rekor gol Shearer
Kane saat ini mengoleksi 213 gol di Premier League, hanya terpaut 47 gol dari rekor sepanjang masa milik Shearer. Dalam 14 tahun berkarier di tim senior Tottenham, ia mencetak 280 gol dalam 435 penampilan di semua kompetisi dan menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol tandang dalam sejarah Premier League.
Majestic menjelaskan lebih lanjut bagaimana kepulangan itu bisa mengukuhkan warisan sang striker: "Roberto De Zerbi berkata kepadanya: 'Lihat, ini satu musim tanpa sepakbola Eropa, yang memungkinkan Anda mendapat sedikit lebih banyak istirahat setelah musim yang panjang dan Piala Dunia... ini memberi Anda fokus untuk mencetak gol di Premier League, Anda tidak perlu bermain di League Cup."
Ia menambahkan: "Anda tinggal sedikit lagi dari rekor Alan Shearer. Jika Anda menjalani musim yang bagus tahun ini, mencetak 20 gol atau lebih, yang sangat mungkin dilakukan, Anda bisa menjadi juara Bundesliga, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, dan mungkin pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League.
"Inilah warisan Harry Kane yang tertulis permanen. Orang-orang tidak bisa mengatakan dia belum pernah memenangkan apa pun, dia sudah pergi dan melakukannya. Sekarang dia bisa pulang dan mendorong Spurs maju. Ayo Harry, sudah waktunya pulang, ini bagus untuk Anda, ini bagus untuk kami, ini bagus untuk Bayern, mari lakukan."
- Getty Images
Ujian besar menanti keputusan karier
Kane menghadapi persimpangan penentu dalam kariernya antara memperpanjang masa baktinya di Bundesliga bersama Bayern atau membuat kepulangan yang menyita perhatian ke sepakbola Inggris. Prioritas utama sang penyerang saat ini tetap menjaga ketajamannya dalam mencetak gol untuk bersaing meraih trofi domestik dan Eropa bersama raksasa Bavaria itu. Namun, godaan untuk mengukuhkan tempatnya dalam sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League akan terus membayangi bursa transfer berikutnya.
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