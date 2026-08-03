Berbicara di talkSPORT, Majestic memulai pesan terbukanya dengan permintaan maaf sebelum memaparkan proposal sensasional untuk membawa Kane kembali ke London Utara.

Ia membuka pesannya dengan nada penuh penyesalan: "Tuan Harry Kane. Saya sudah meminta maaf kepada Anda sebelumnya, karena saat Anda pertama kali pergi, Anda menghancurkan hati saya dan saya tidak ingin Anda memenangkan apa pun. Tapi Harry sudah menang, dia striker kelas dunia. Anda sudah melakukannya di Jerman, Anda sudah menang. Saya pribadi tidak melihat Bayern akan memenangkan Liga Champions dalam waktu dekat, Arsenal lebih mungkin memenangkannya."

Majestic kemudian menatap langsung ke kamera studio untuk menyampaikan pesan kepada Bayern dan Kane: "Bayern, Anda sudah menikmati masa yang hebat bersama Harry, dia sudah memenangkan liga untuk Anda. Kami akan mengembalikan uangnya kepada Anda, jadi Anda akan mendapatkan kembali £81 juta, klausul rilisnya, langsung, saat itu juga, kami akan mengaktifkannya. Harry, pulanglah. Kami akan memberi Anda £400.000 per pekan, angka yang besar, tapi dia pantas mendapatkannya, seorang superstar dunia."