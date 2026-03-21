Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane diberi tahu bahwa ia hanya akan memecahkan rekor Bundesliga milik Robert Lewandowski jika Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid
Kane dalam performa terbaiknya bersama Bayern
Kane tampil luar biasa musim ini, dengan mencetak 31 gol yang mengesankan sejauh ini. Ia masih membutuhkan 11 gol lagi, dari tujuh pertandingan tersisa, jika ingin melampaui rekor Lewandowski yang mencetak 41 gol pada musim 2020/21. Namun, Hamann berpendapat bahwa Liga Champions menjadi tantangan besar bagi ambisi Kane, dengan Bayern yang akan menghadapi Real Madrid dalam pertandingan sistem gugur yang sangat dinanti, karena ia yakin menit bermain sang striker harus diatur dengan baik. Terakhir kali kedua raksasa ini bertanding, Kane diganti 10 menit sebelum pertandingan berakhir saat Bayern sedang mengejar ketertinggalan, dalam pertandingan yang akhirnya mereka kalah, dan Hamann yakin hal serupa akan menjadi bencana.
Dia mengatakan kepada Sky: "Dua tahun lalu dia memiliki rekor di depannya dan ingin memecahkannya. Di Madrid dia diganti dengan sisa 10 menit - saat mereka tertinggal lebih jauh."
Ia menambahkan: "Saya pikir Bayern dan Kane sebaiknya menyimpan rekor ini di lemari arsip. Karena yang terpenting adalah mereka lolos ke babak berikutnya di Liga Champions - dan idealnya satu babak lagi, serta memenangkan Liga Champions."
- Getty
Hamann memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama
Hamann telah meminta Kane untuk mengutamakan tim, bukan mengejar penghargaan pribadi.
Dia melanjutkan: "Rekor-rekor pribadi ini—yang mungkin penting baginya—tetapi sebenarnya tidak seharusnya menjadi prioritas. Kesuksesan timlah yang menjadi fokus. Dan seperti yang saya katakan: Dia kembali, lalu melawan Stuttgart. Dia bermain dalam suhu 35 derajat selama 90 menit, lalu keluar di Madrid pada menit ke-80 tiga hari kemudian. Situasi seperti itu tidak boleh terulang lagi."
Meskipun Hamann tampak pesimis, Lothar Matthaus, ikon Bayern lainnya, percaya bahwa mereka memiliki bakat untuk meraih treble bersejarah, dengan Kane sebagai ujung tombak.
Dia berkata: "Bayern adalah tim yang saat ini tampil terbaik di Eropa. Bukan hanya karena dua pertandingan, tapi sebenarnya sepanjang tahun. Itulah mengapa Bayern juga menjadi favorit melawan Real Madrid bagi saya.
"Saya yakin Bayern tidak hanya bisa memenangkan gelar, tetapi bahkan treble tahun ini. Peluangnya pasti ada, dan kualitas tim sangat bagus di kedua ujung lapangan."
Apakah Ballon d'Or akan segera diumumkan?
Mantan striker Liverpool dan timnas Inggris, Emile Heskey, memberikan pandangannya mengenai performa Kane dan memasukkan nama mantan pemain Tottenham itu ke dalam bursa perburuan penghargaan individu tertinggi dalam olahraga ini.
Dia mengatakan kepada GOAL: "Dia memang berada di level atas, bukan? Dia pasti masuk dalam perbincangan - terutama jika melihat apa yang telah dia lakukan, semua golnya, rekor-rekor gol yang dia pecahkan, dan dia jelas berada di level atas. Hal yang menarik adalah kita membicarakan Harry Kane sebagai pemenang Ballon d'Or, apakah situasinya akan sama jika dia tetap di Inggris? Mungkin tidak."
Kane sendiri sangat menyadari bahwa dia harus memenangkan salah satu trofi terbesar dalam sepak bola untuk meraih penghargaan tersebut, namun, dia menerima bahwa dia harus memenangkan Liga Champions bersama Bayern, atau Piala Dunia bersama Inggris.
Dia mengatakan tentang mengejar penghargaan tersebut: “Tentu saja, saya ingin sekali memenangkan Ballon d’Or. Pada dasarnya, ini adalah trofi tim yang dimenangkan oleh individu terbaik dari tim tersebut, jadi tidak peduli seberapa baik penampilan Anda dalam satu musim, kecuali Anda memenangkan kompetisi terbesar, pemenangnya kali ini akan berasal dari pemenang Liga Champions atau Piala Dunia.”
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bayern akan menghadapi Freiburg pada 4 April, sebelum kemudian bertanding melawan Real Madrid. Masih harus dilihat apakah ia akan tampil di kedua pertandingan tersebut, atau apakah ia akan diistirahatkan dalam laga Bundesliga itu. Sebelumnya, ia akan membela Inggris selama jeda internasional.
