Harry Kane diberi tahu bahwa ia hanya akan memecahkan rekor Bundesliga milik Robert Lewandowski jika Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid

Kane tampil luar biasa musim ini, dengan mencetak 31 gol yang mengesankan sejauh ini. Ia masih membutuhkan 11 gol lagi, dari tujuh pertandingan tersisa, jika ingin melampaui rekor Lewandowski yang mencetak 41 gol pada musim 2020/21. Namun, Hamann berpendapat bahwa Liga Champions menjadi tantangan besar bagi ambisi Kane, dengan Bayern yang akan menghadapi Real Madrid dalam pertandingan sistem gugur yang sangat dinanti, karena ia yakin menit bermain sang striker harus diatur dengan baik. Terakhir kali kedua raksasa ini bertanding, Kane diganti 10 menit sebelum pertandingan berakhir saat Bayern sedang mengejar ketertinggalan, dalam pertandingan yang akhirnya mereka kalah, dan Hamann yakin hal serupa akan menjadi bencana.

Dia mengatakan kepada Sky: "Dua tahun lalu dia memiliki rekor di depannya dan ingin memecahkannya. Di Madrid dia diganti dengan sisa 10 menit - saat mereka tertinggal lebih jauh."

Ia menambahkan: "Saya pikir Bayern dan Kane sebaiknya menyimpan rekor ini di lemari arsip. Karena yang terpenting adalah mereka lolos ke babak berikutnya di Liga Champions - dan idealnya satu babak lagi, serta memenangkan Liga Champions."