Harry Kane diberi tahu apa yang ia butuhkan untuk bergabung dengan Oliver Kahn, Franz Beckenbauer & Robert Lewandowski dalam daftar legenda Bayern Munich, dengan prediksi perpanjangan kontrak dibuat

Kane telah menjadi idola suporter di Bayern dan, pada usia 33 tahun, seharusnya masih memiliki banyak sisa karier di level tertinggi. Jika ia memang berkomitmen untuk setidaknya bertahan beberapa musim lagi di Munich, maka statusnya di hati dan pikiran basis suporter yang penuh gairah akan semakin meningkat.

Saat ditanya apakah Kane perlu menghabiskan lebih banyak waktu di Jerman sebelum bisa menikmati status ikon, mantan gelandang Bayern Hamann menambahkan: “Mereka mencintainya di sini. Jelas, ini hal besar bagi liga Jerman, ini hal besar bagi Bayern Munich karena memiliki seorang kapten Inggris di sini.

“Sekarang, jika Anda ingin tercatat dalam sejarah bersama Bayern Munich, Anda mungkin harus menjuarai Liga Champions. Beberapa pemain terbesar adalah pemenang Liga Champions. Jadi, jika dia benar-benar ingin masuk ke dalam cerita rakyat dan sejarah, dia mungkin harus menjuarai Liga Champions.

“Mereka mencintainya di sini karena dia adalah duta besar yang hebat. Anda tidak pernah mendengar cerita buruk apa pun tentang dia, apa pun di luar lapangan. Dia berperilaku baik, dia adalah panutan, dia memimpin dengan memberi teladan. Anda tahu, tidak ada yang tidak disukai.

“Tetapi untuk benar-benar tercatat dalam sejarah di sebuah klub tempat Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, sebut saja, [Arjen] Robben, Ribery, mereka semua menjuarai Liga Champions di sini. Dan saya pikir dia mungkin juga harus melakukan hal yang sama. Lewandowski, jangan lupa juga.”