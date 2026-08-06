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Harry Kane diberi tahu apa yang ia butuhkan untuk bergabung dengan Oliver Kahn, Franz Beckenbauer & Robert Lewandowski dalam daftar legenda Bayern Munich, dengan prediksi perpanjangan kontrak dibuat
Berapa banyak gol yang telah dicetak Kane untuk Bayern Munich?
Kane mengucapkan salam perpisahan kepada Tottenham sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub itu pada musim panas 2023. Ia cepat beradaptasi di Jerman, meski harus menunggu keluarga mudanya menyusul dalam petualangan baru, dan kini telah mengoleksi tiga Sepatu Emas Bundesliga. Dalam 147 penampilan untuk Bayern, Kane telah membukukan 146 gol.
Kutukan trofi yang melegenda itu kini telah terangkat, dengan dua gelar domestik dan sepasang trofi piala berhasil diraih, sementara buku sejarah terus ditulis ulang secara reguler bersama klub dan tim nasional.
Penyerang paling tajam yang pernah dimiliki tim nasional putra Inggris itu, dengan 85 gol untuk Inggris, bertekad membuat CV-nya semakin gemilang. Namun, kontraknya saat ini di Bavaria hanya tersisa 12 bulan lagi.
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Kane diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan juara Bundesliga
Syarat baru tengah diwacanakan, setelah menepis kaitan dengan Barcelona dan tim-tim di Premier League, dengan Hamann, berbicara dalam kerja sama dengan MrQ, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah bertahan lebih lama di Bayern adalah opsi terbaik untuk semua pihak: “Tentu saja klub sangat senang, dia mencetak banyak gol untuk mereka. Saya rasa 50 atau 60 di semua kompetisi musim lalu, mencetak hat-trick di final piala.
“Dia tampaknya sangat betah di sini, saya rasa istrinya dan anak-anaknya bahagia di sini. Kontraknya masih tersisa satu tahun, tetapi jika dia ingin bertahan, jika dia menunjukkan tanda-tanda ingin bertahan, saya pikir klub mungkin akan melakukan apa pun agar dia tetap di sini.
“Saya pikir itu akan terjadi. Saya rasa dia tidak punya niat untuk kembali ke Premier League, karena jika dia ingin memecahkan rekor [Alan] Shearer, dia mungkin tidak akan datang ke Munich sejak awal. Jadi, ya, saya pikir itu akan terjadi.”
Apa yang dibutuhkan Kane untuk menjadi ikon Bayern
Kane telah menjadi idola suporter di Bayern dan, pada usia 33 tahun, seharusnya masih memiliki banyak sisa karier di level tertinggi. Jika ia memang berkomitmen untuk setidaknya bertahan beberapa musim lagi di Munich, maka statusnya di hati dan pikiran basis suporter yang penuh gairah akan semakin meningkat.
Saat ditanya apakah Kane perlu menghabiskan lebih banyak waktu di Jerman sebelum bisa menikmati status ikon, mantan gelandang Bayern Hamann menambahkan: “Mereka mencintainya di sini. Jelas, ini hal besar bagi liga Jerman, ini hal besar bagi Bayern Munich karena memiliki seorang kapten Inggris di sini.
“Sekarang, jika Anda ingin tercatat dalam sejarah bersama Bayern Munich, Anda mungkin harus menjuarai Liga Champions. Beberapa pemain terbesar adalah pemenang Liga Champions. Jadi, jika dia benar-benar ingin masuk ke dalam cerita rakyat dan sejarah, dia mungkin harus menjuarai Liga Champions.
“Mereka mencintainya di sini karena dia adalah duta besar yang hebat. Anda tidak pernah mendengar cerita buruk apa pun tentang dia, apa pun di luar lapangan. Dia berperilaku baik, dia adalah panutan, dia memimpin dengan memberi teladan. Anda tahu, tidak ada yang tidak disukai.
“Tetapi untuk benar-benar tercatat dalam sejarah di sebuah klub tempat Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, sebut saja, [Arjen] Robben, Ribery, mereka semua menjuarai Liga Champions di sini. Dan saya pikir dia mungkin juga harus melakukan hal yang sama. Lewandowski, jangan lupa juga.”
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Bayern siap menggelar pembicaraan kontrak lebih lanjut dengan Kane
Kane sedang menikmati masa istirahat yang lebih panjang setelah penampilannya di Piala Dunia bersama Inggris, yang membuatnya menjadi kapten timnas itu hingga kembali mencapai semifinal dan finis di peringkat ketiga.
Setelah ia kembali menyatu dalam skuad Vincent Kompany, menjelang bentrokan Piala Super melawan Borussia Dortmund pada 22 Agustus, pembicaraan mengenai kontrak baru seharusnya akan semakin intensif dan pena kemungkinan besar akan segera dibubuhkan di atas kertas sebelum kampanye 2026-27 benar-benar dimulai.
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