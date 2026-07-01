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Tuchel KaneGetty Images
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Harry Kane: Dari Penampilan Buruk Menjadi Pemain Kelas Dunia - Strategi Terakhir Thomas Tuchel Membalikkan Keadaan: Bagaimana Inggris Mencegah Kekalahan Memalukan yang Bersejarah di Piala Dunia

World Cup
FEATURES
England vs DR Congo
England
DR Congo
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

Republik Demokratik Kongo nyaris menciptakan kejutan di babak 16 besar Piala Dunia saat menghadapi Inggris. Namun, Harry Kane akhirnya berhasil menyelamatkan impian besar The Three Lions.

Pertandingan yang sangat berat bagi Inggris! Di babak 16 besar Piala Dunia 2026, salah satu favorit juara ini sempat tertinggal 0-1 dari Republik Demokratik Kongo selama berlama-lama, setelah Brian Cipenga mencetak gol pada menit ke-7.

Hingga menit-menit akhir, tim Inggris masih merasa cemas dan harus menghadapi kemungkinan tersingkir lebih awal, sebelum Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-75. Pemain berusia 32 tahun dari FC Bayern itu pun kemudian mencetak gol penentu kemenangan 2:1 pada menit ke-86 dan menyelamatkan The Three Lions dari perpanjangan waktu.

Tiga hal yang menonjol dalam perjalanan sulit Inggris menuju babak 16 besar Piala Dunia melawan tuan rumah bersama Meksiko (Senin, pukul 02.00 waktu Jerman).

  • Harry Kane awalnya terlihat kaku, tapi akhirnya tetap menjadi penyelamat bagi Inggris

    Ketika Harry Kane, menjelang akhir babak pertama, menggeser bola melewati kiper Republik Demokratik Kongo Lionel Mpasi yang keluar dari gawangnya di dalam kotak penalti dan terjatuh, semua orang di Atlanta mengira wasit Adham Makhadmeh akan meniup peluit dan menunjuk titik penalti. Namun, peluit penalti tak kunjung berbunyi; sebaliknya, wasit asal Yordania itu menyatakan: Kane hanya berpura-pura terjatuh.

    Sebuah keputusan berani yang tentu saja kemudian diperiksa oleh VAR, namun tidak dipertanyakan. Memang Mpasi menyentuh kaki Kane dengan tangannya, tetapi gerakan kiper tersebut tidak sepenuhnya bersifat aktif, melainkan lebih cenderung sedang menarik diri kembali. Selain itu, penyerang Inggris itu memang mencari kontak fisik, seperti yang sering terjadi dan yang sering membuat penyerang tersebut mendapatkan penalti. Makanya, Kane semakin tak percaya dengan keputusan wasit yang tidak memberinya penalti.

    Namun, kenyataannya adalah bahwa rangkaian gerakan bintang Bayern tersebut tampak cukup terencana. Ia menerobos masuk, merasakan kontak, dan terjatuh. Dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat penalti dan, seperti (hampir) selalu, mencetak gol penyama kedudukan dengan sangat pasti. Republik Demokratik Kongo memang tidak bisa mengeluh soal penalti tersebut, namun jika diamati lebih cermat, keputusan untuk tidak meniup peluit juga bisa dimaklumi.

    Ikon Bayern dan pakar ARD, Bastian Schweinsteiger, menyampaikan pandangan serupa saat jeda babak pertama: “Memang ada kontak, tapi dia (Kane, red.) melompat terlalu dini. Bagi saya, ini terlalu terlihat seperti dia sengaja mencari-cari penalti. Jika dia melakukannya dengan sedikit lebih cerdik dan tidak terjatuh ke arah kiper dengan cara yang begitu kaku, mungkin saja penalti itu diberikan.”

    Karena penalti itu tidak diberikan, Inggris tetap tertinggal. Dan itu berlangsung cukup lama. Hingga menit ke-75, Inggris masih cemas; skenario mimpi buruk itu perlahan mulai terwujud. Namun, kemudian muncullah Kane: Dengan sundulan, dia mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, dan menjelang akhir pertandingan (menit ke-86), penyerang FCB itu menambah gol dengan usaha yang luar biasa. Dengan gigih, ia menempatkan diri di posisi yang tepat untuk menembak, lalu melesakkan bola ke sudut gawang untuk skor akhir 2:1. Rasa lega yang meluap dari hati para bintang Inggris itu terasa hingga jauh di luar Atlanta.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seorang pelatih tanpa nama membuat Thomas Tuchel harus menghadapi keputusan kepegawaian yang kontroversial

    Bek kanan Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, termasuk di antara banyak nama-nama bintang yang secara sukarela dan menjadi bahan perbincangan panjang tidak dimasukkan oleh pelatih Inggris, Thomas Tuchel, ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026. Dan karena dua pemain yang dipilih Tuchel untuk posisi bek kanan, yaitu Reece James dan Jarell Quansah, absen akibat cedera pada babak 16 besar melawan Republik Demokratik Kongo, Djed Spence—yang belakangan ini lebih sering bermain sebagai bek kiri di klubnya, Tottenham Hotspur—harus turun sebagai starter.

    Karena pemain berusia 25 tahun itu jauh dari tampil meyakinkan dalam pertandingan sistem gugur pertama Inggris di Piala Dunia ini, Tuchel mungkin akan kembali mempertimbangkan opsi kontroversial Alexander-Arnold. Spence tampil sangat buruk saat gol kebobolan di awal pertandingan: Saat Chancel Mbemba mengoper bola dari tengah lapangan, ia malah membiarkan Noah Sadiki menariknya ke dalam, alih-alih memberi isyarat kepada gelandang bertahan Elliot Anderson agar mengawal gelandang DR Kongo yang sedang menerobos masuk. Sisi kanan Spence pun menjadi benar-benar kosong. Akibatnya, Brian Cipenga memiliki waktu yang sangat luang di sana untuk mengatur bola dan mengalahkan Jordan Pickford.

    Sementara itu, terlepas dari perannya dalam gol 0-1, Spence juga sesekali mengalami masalah besar. Cipenga yang sangat lincah terus-menerus menyulitkan bek Spurs tersebut, bahkan kadang-kadang membuat Spence pusing. Nilai pasar pemain Inggris itu mencapai 30 juta euro, sementara Cipenga baru bernilai lebih dari satu juta euro sejak setengah tahun terakhir (Sumber: Transfermarkt).

    Pemain berusia 28 tahun ini baru saja pindah dari CD Castellon ke UD Almeria di liga Spanyol kasta kedua. Hingga tiga tahun lalu, Cipenga masih bermain di liga Portugal kasta ketiga untuk klub bernama Vilavardense FC, jauh dari panggung dunia seperti yang terjadi pada Rabu ini di Atlanta.

    Baru pada bulan Oktober lalu, pemain kelahiran Kinshasa dengan tinggi 1,72 meter ini melakukan debutnya di tim nasional; dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Uzbekistan (3:1), ia menjalani penampilan perdananya di Piala Dunia. Dan karena penampilannya yang meyakinkan saat itu, Cipenga pun diturunkan sebagai starter melawan Inggris – dan benar-benar menyulitkan seorang bek Liga Premier.

  • Republik Demokratik Kongo bermain bertahan dengan kompak dan penuh semangat: Namun, ada hal lain yang menjadi penyebab utama masalah yang dihadapi Inggris

    Mengingat status tim bintang Inggris sebagai favorit mutlak, sudah bisa diprediksi bahwa DR Kongo akan mengandalkan pertahanan yang kompak sebagai strategi utama. Itulah yang dilakukan tim Afrika tersebut; mereka bergerak dengan disiplin tinggi, hanya membiarkan sedikit celah di sebagian besar waktu pertandingan, dan mempertahankan garis belakang dengan segenap tenaga.

    Namun, kunci mengapa mereka mampu menyulitkan Inggris sedemikian rupa bukanlah hanya itu saja. Sebaliknya, kekuatan permainan yang ditunjukkan oleh tim underdog ini setidaknya sama pentingnya. Dengan demikian, DR Kongo berulang kali berhasil keluar dari wilayah pertahanan sendiri, mempertahankan permainan jauh dari gawang mereka untuk waktu yang lebih lama, membuat Inggris terus bekerja keras, dan tidak terus-menerus berada di bawah tekanan.

    Fakta bahwa hal ini bisa dilakukan melawan lawan yang secara teori jauh lebih unggul menunjukkan kualitas sepak bola DR Kongo. Melalui serangkaian umpan yang indah, tim asuhan Pelatih Sebastien Desabre berulang kali membuat lawan-lawan Inggris yang sangat diunggulkan itu harus bekerja keras; trio gelandang yang terdiri dari Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille), dan Samuel Moutoussamy (Atromitos Athena) tampil memukau dengan penguasaan bola dan akurasi umpan yang baik.

    Kedua pemain sayap, Nathanael Mbuku (FC Augsburg) dan Cipenga, memberikan dukungan yang baik, sementara permainan posisi mereka seringkali tepat sasaran. Sementara itu, Yoane Wissa di lini depan tampil mengesankan sebagai pemain yang mampu menjadi penghalang, bahkan hampir mencetak gol menjadi 2-0 dengan tendangan yang membentur tiang gawang sesaat sebelum jeda. Siapa tahu, mungkin Inggris tidak akan bisa bangkit kembali jika hal itu terjadi.

    Jude Bellingham dan rekan-rekannya tampak terkadang terkejut dengan penampilan lawan yang juga kuat dalam penguasaan bola, dan kesulitan untuk menciptakan ancaman sepanjang sebagian besar pertandingan. Terutama dua pola yang menonjol dalam permainan ofensif tim favorit Piala Dunia yang terseok-seok, namun pada akhirnya tidak tumbang, setelah jeda minum pertama di pertengahan babak pertama.

    Pertama, umpan silang dari tengah lapangan untuk menghindari blok rapat lawan, yang kemudian diterima oleh Harry Kane atau Jude Bellingham yang menerobos dari lini tengah. Dan kedua, dribel-dribel dari Noni Madueke. Ketika tim asuhan Tuchel berhasil membawa bintang Arsenal yang memiliki akselerasi luar biasa dan penguasaan bola yang ketat di sisi kanannya itu ke situasi satu lawan satu dengan lawan Arthur Masuaku, yang terakhir sering kewalahan dan situasi pun menjadi berbahaya di kotak penalti DR Kongo.

    Namun, setelah satu jam pertandingan, Madueke ditarik keluar oleh Tuchel, sama seperti rekan setimnya Marcus Rashford, dan digantikan oleh Bukayo Saka serta Anthony Gordon sebagai dua pemain segar di sayap. Namun, hal itu baru benar-benar membuahkan hasil ketika Tuchel, setelah jeda minum di babak kedua, melakukan pergantian pemain lain sekaligus menerapkan taktik cerdik yang pada akhirnya menjadi penentu: Untuk menggantikan bek kanan Spence yang tampil lemah, pelatih asal Jerman yang membela timnas Inggris itu memasukkan gelandang serang Eberechi Eze pada menit ke-71.

    Sebagai gantinya, Declan Rice bergeser dari posisi gelandang bertahan ke posisi bek kanan dalam barisan empat bek; meskipun memainkan peran yang tidak biasa, bintang Arsenal itu tampil jauh lebih baik di sana daripada Spence sebelumnya. Beriringan dengan fakta bahwa Eze yang baru masuk bermain lebih maju di tengah lapangan daripada Rice, Inggris mampu menciptakan ancaman yang lebih kuat di dekat kotak penalti pada fase akhir pertandingan. Serangan pun semakin gencar, sementara DR Kongo hampir tidak bisa menciptakan peluang untuk melepaskan tekanan selama 20 menit terakhir.

    Itulah salah satu alasan mengapa tim Afrika tersebut kehilangan kunci kemenangan.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inggris vs. Republik Demokratik Kongo 2:1 (0:1) - data pertandingan


    Pertandingan

    Inggris vs. Republik Demokratik Kongo

    Hasil

    2:1 (0:1)

    Gol

    0:1 Cipenga (7.), 1:1, 2:1 Kane (75., 86.)

    Kompetisi

    Piala Dunia 2026, Babak 16 Besar

    Tempat

    Atlanta (AS)


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