Mengingat status tim bintang Inggris sebagai favorit mutlak, sudah bisa diprediksi bahwa DR Kongo akan mengandalkan pertahanan yang kompak sebagai strategi utama. Itulah yang dilakukan tim Afrika tersebut; mereka bergerak dengan disiplin tinggi, hanya membiarkan sedikit celah di sebagian besar waktu pertandingan, dan mempertahankan garis belakang dengan segenap tenaga.

Namun, kunci mengapa mereka mampu menyulitkan Inggris sedemikian rupa bukanlah hanya itu saja. Sebaliknya, kekuatan permainan yang ditunjukkan oleh tim underdog ini setidaknya sama pentingnya. Dengan demikian, DR Kongo berulang kali berhasil keluar dari wilayah pertahanan sendiri, mempertahankan permainan jauh dari gawang mereka untuk waktu yang lebih lama, membuat Inggris terus bekerja keras, dan tidak terus-menerus berada di bawah tekanan.

Fakta bahwa hal ini bisa dilakukan melawan lawan yang secara teori jauh lebih unggul menunjukkan kualitas sepak bola DR Kongo. Melalui serangkaian umpan yang indah, tim asuhan Pelatih Sebastien Desabre berulang kali membuat lawan-lawan Inggris yang sangat diunggulkan itu harus bekerja keras; trio gelandang yang terdiri dari Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille), dan Samuel Moutoussamy (Atromitos Athena) tampil memukau dengan penguasaan bola dan akurasi umpan yang baik.

Kedua pemain sayap, Nathanael Mbuku (FC Augsburg) dan Cipenga, memberikan dukungan yang baik, sementara permainan posisi mereka seringkali tepat sasaran. Sementara itu, Yoane Wissa di lini depan tampil mengesankan sebagai pemain yang mampu menjadi penghalang, bahkan hampir mencetak gol menjadi 2-0 dengan tendangan yang membentur tiang gawang sesaat sebelum jeda. Siapa tahu, mungkin Inggris tidak akan bisa bangkit kembali jika hal itu terjadi.

Jude Bellingham dan rekan-rekannya tampak terkadang terkejut dengan penampilan lawan yang juga kuat dalam penguasaan bola, dan kesulitan untuk menciptakan ancaman sepanjang sebagian besar pertandingan. Terutama dua pola yang menonjol dalam permainan ofensif tim favorit Piala Dunia yang terseok-seok, namun pada akhirnya tidak tumbang, setelah jeda minum pertama di pertengahan babak pertama.

Pertama, umpan silang dari tengah lapangan untuk menghindari blok rapat lawan, yang kemudian diterima oleh Harry Kane atau Jude Bellingham yang menerobos dari lini tengah. Dan kedua, dribel-dribel dari Noni Madueke. Ketika tim asuhan Tuchel berhasil membawa bintang Arsenal yang memiliki akselerasi luar biasa dan penguasaan bola yang ketat di sisi kanannya itu ke situasi satu lawan satu dengan lawan Arthur Masuaku, yang terakhir sering kewalahan dan situasi pun menjadi berbahaya di kotak penalti DR Kongo.

Namun, setelah satu jam pertandingan, Madueke ditarik keluar oleh Tuchel, sama seperti rekan setimnya Marcus Rashford, dan digantikan oleh Bukayo Saka serta Anthony Gordon sebagai dua pemain segar di sayap. Namun, hal itu baru benar-benar membuahkan hasil ketika Tuchel, setelah jeda minum di babak kedua, melakukan pergantian pemain lain sekaligus menerapkan taktik cerdik yang pada akhirnya menjadi penentu: Untuk menggantikan bek kanan Spence yang tampil lemah, pelatih asal Jerman yang membela timnas Inggris itu memasukkan gelandang serang Eberechi Eze pada menit ke-71.

Sebagai gantinya, Declan Rice bergeser dari posisi gelandang bertahan ke posisi bek kanan dalam barisan empat bek; meskipun memainkan peran yang tidak biasa, bintang Arsenal itu tampil jauh lebih baik di sana daripada Spence sebelumnya. Beriringan dengan fakta bahwa Eze yang baru masuk bermain lebih maju di tengah lapangan daripada Rice, Inggris mampu menciptakan ancaman yang lebih kuat di dekat kotak penalti pada fase akhir pertandingan. Serangan pun semakin gencar, sementara DR Kongo hampir tidak bisa menciptakan peluang untuk melepaskan tekanan selama 20 menit terakhir.

Itulah salah satu alasan mengapa tim Afrika tersebut kehilangan kunci kemenangan.