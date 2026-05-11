Harry Kane dan rekan-rekannya diberi waktu istirahat tambahan oleh Vincent Kompany untuk memulihkan diri dari periode yang 'sangat intens', sementara Bayern berupaya meraih gelar ganda domestik
Istirahat dan pemulihan bagi para juara
Setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Wolfsburg pada Sabtu malam, skuad Bayern Munich kembali dari Lower Saxony dan disambut kejutan menyenangkan dari manajer mereka. Vincent Kompany secara resmi memberikan izin libur tiga hari bagi para pemain, sehingga mereka dapat beristirahat sejenak dan memulihkan tenaga menjelang pekan terakhir yang menentukan di musim ini.
Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh direktur olahraga Christoph Freund setelah kemenangan di Volkswagen Arena. Berbicara di zona campuran, pimpinan Bayern itu menjelaskan alasan di balik jeda tersebut: “Para pemain memiliki beberapa hari libur sekarang. Beberapa minggu terakhir sangat intens, juga dari segi mental, dengan banyak perjalanan.”
- AFP
Melewati kekecewaan di Liga Champions
Kelelahan yang disebutkan oleh Freund disebabkan oleh jadwal yang padat, di mana juara Bundesliga asal Jerman itu harus bertanding setiap tiga hari sekali di ajang Bundesliga, DFB-Pokal, dan Liga Champions.
Beban kerja yang berat ini bertepatan dengan beban emosional akibat tersingkirnya mereka di semifinal Eropa oleh Paris Saint-Germain, yang mengakhiri harapan mereka untuk meraih treble Eropa.
Dampak yang masih terasa dari kekecewaan di kompetisi Eropa itu terlihat jelas saat melawan Wolfsburg, di mana Bayern kesulitan di babak pertama dan sangat bergantung pada kiper berusia 22 tahun, Jonas Urbig. Pemain muda yang menggantikan Manuel Neuer ini melakukan empat penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap imbang, sebelum penerbangan pulang ke Munich di akhir pertandingan memungkinkan para pemain memulai masa pemulihan bersama.
Perhatian kini tertuju pada trofi Bundesliga
Tim ini diperkirakan akan kembali ke markas latihan di Sabener Strasse pada Rabu sore untuk memulai persiapan menjelang laga terakhir mereka di Bundesliga.
Mereka akan menjamu Koln pada 16 Mei, pertandingan yang akan dilanjutkan dengan penyerahan trofi Meisterschale secara resmi kepada skuad dan para penggemar di Allianz Arena.
Freund menekankan pentingnya jeda singkat ini agar dapat mengakhiri musim liga dengan kuat: “Sekarang mari kita istirahat sejenak, lalu kita akan menjalani pertandingan perebutan gelar juara di kandang, yang tentunya ingin kita menangkan. Setelah itu, fokus kita sepenuhnya tertuju pada Berlin; kita ingin tetap menjaga ritme saat ini.”
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bayern Munich?
Setelah rangkaian perayaan gelar juara liga berakhir—termasuk resepsi tradisional di balai kota yang diselenggarakan oleh Wali Kota Munich yang baru, Dominik Krause—perhatian akan sepenuhnya beralih ke final DFB-Pokal. Bayern dijadwalkan akan menghadapi Stuttgart di Olympiastadion, Berlin, pada 23 Mei, dengan peluang untuk meraih gelar ganda domestik sebagai penutup musim pertama Kompany sebagai pelatih.