Harry Kane dan Michael Olise menolak tawaran transfer dari PSG karena klub raksasa Ligue 1 itu khawatir akan menjadi 'klub kecil' tanpa Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Neymar

Aura Paris Saint-Germain mengalami pukulan telak seiring dengan berakhirnya era 'Galactico' di klub tersebut. Setelah kepergian Messi, Neymar, dan akhirnya Mbappé, juara Prancis ini kesulitan meyakinkan klub-klub elit Eropa bahwa mereka tetap menjadi tujuan utama.

Di internal PSG, dikabarkan bahwa “banyak orang/pemain berpikir PSG akan kembali menjadi klub kecil” setelah kepergian Mbappe, Messi, dan Neymar.

Kecemasan internal ini tercermin dalam upaya mereka mengejar target-target utama, yang mulai mencari jaminan olahraga di tempat lain. Pimpinan klub semakin sulit menjual visi masa depan ketika pilar-pilar identitas global mereka telah pindah dalam waktu singkat, meninggalkan kekosongan kekuatan bintang di Parc des Princes.