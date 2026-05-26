Harry Kane dan Michael Olise menolak tawaran transfer dari PSG karena klub raksasa Ligue 1 itu khawatir akan menjadi 'klub kecil' tanpa Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Neymar
Keraguan terhadap proyek pasca hengkangnya para bintang
Aura Paris Saint-Germain mengalami pukulan telak seiring dengan berakhirnya era 'Galactico' di klub tersebut. Setelah kepergian Messi, Neymar, dan akhirnya Mbappé, juara Prancis ini kesulitan meyakinkan klub-klub elit Eropa bahwa mereka tetap menjadi tujuan utama.
Di internal PSG, dikabarkan bahwa “banyak orang/pemain berpikir PSG akan kembali menjadi klub kecil” setelah kepergian Mbappe, Messi, dan Neymar.
Kecemasan internal ini tercermin dalam upaya mereka mengejar target-target utama, yang mulai mencari jaminan olahraga di tempat lain. Pimpinan klub semakin sulit menjual visi masa depan ketika pilar-pilar identitas global mereka telah pindah dalam waktu singkat, meninggalkan kekosongan kekuatan bintang di Parc des Princes.
Kane memprioritaskan kesuksesan di ajang Eropa dalam waktu dekat
Menurut L'Equipe, Kane menjadi target utama klub asal Paris tersebut saat mereka berupaya menggantikan kontribusi gol yang hilang akibat hengkangnya para penyerang mereka. Klub tersebut bahkan sampai melakukan negosiasi intensif dengan lingkaran terdekat kapten timnas Inggris itu. Klub Prancis tersebut melakukan pembicaraan dengan saudara laki-laki dan ayahnya, namun sang penyerang tidak terkesan dengan tawaran yang diajukan.
Seorang sumber di PSG mengungkapkan alasan di balik penolakan tersebut, dengan menyatakan: “Di usianya saat ini, Kane ingin bergabung dengan klub yang mampu langsung memenangkan Liga Champions. Dia tidak terlalu percaya pada proyek PSG.” Akibatnya, Kane memilih stabilitas di Bavaria, meninggalkan PSG untuk merenungkan ketidakmampuan mereka mendatangkan pengganti kelas dunia untuk lini depan mereka.
Olise mengikuti jejak Bayern
Penolakan tersebut tidak hanya dialami oleh bintang-bintang berpengalaman seperti Kane; para talenta muda pun menunjukkan preferensi mereka terhadap klub Bundesliga tersebut. Olise, yang saat itu sedang menonjol di Crystal Palace, merupakan target utama lainnya yang mempertimbangkan dengan cermat pilihannya sebelum memutuskan bahwa perkembangannya akan lebih baik jika ia meninggalkan ibu kota Prancis. Ia akhirnya bergabung dengan Kane di Allianz Arena melalui transfer bernilai besar.
Sumber-sumber PSG mengakui bahwa mereka tak berdaya begitu sang pemain telah mengambil keputusan. Mengenai keputusan sang pemain sayap, klub tersebut menyatakan: “Itu terserah dia untuk mengambil keputusan. Dia mempertimbangkan segala hal dan, seperti yang lain, dia memilih proyek lain.”
Babak baru di bawah kepemimpinan Luis Enrique
Terlepas dari penolakan-penolakan yang menjadi sorotan publik tersebut, narasi di Paris kini telah berubah setelah melalui periode pembaruan taktis. Identitas kolektif yang dibangun oleh Luis Enrique telah membantu memulihkan sebagian reputasi klub yang sempat tercoreng.
Meskipun Kane dan Olise pernah khawatir klub ini sedang merosot, struktur tim yang lebih kompak telah muncul, yang menghasilkan peningkatan performa di level Eropa sehingga membungkam sebagian skeptis sebelumnya.
Klub kini telah mengadopsi strategi perekrutan yang lebih terfokus, menjauh dari obsesi terhadap individu dan menuju skuad yang seimbang. Aturan internal kini menetapkan bahwa setiap kepergian pemain harus diganti secara numerik, memastikan skuad tetap kompetitif tanpa harus bergantung pada perekrutan "bling-bling" yang menjadi ciri khas dekade sebelumnya.