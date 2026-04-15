Harry Kane dan kawan-kawan siap mengangkat trofi Bundesliga yang baru begitu Bayern Munich memastikan gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut

Liga Sepak Bola Jerman (DFL) telah melakukan perubahan struktural yang signifikan pada trofi Bundesliga karena ruang yang tersedia benar-benar sudah habis. Cincin luar trofi perak yang terkenal itu telah diganti dengan versi yang lebih besar untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk mengukir nama-nama juara di masa depan. Modifikasi ini sangat penting karena versi sebelumnya tidak memiliki ruang lagi untuk mengabadikan para pemenang liga utama Jerman.

Menurut situs web resmi Bundesliga, pekerjaan yang teliti ini dilakukan oleh produsen perak Koch & Bergfeld atas nama liga, dengan menambah luas permukaan yang cukup untuk menampung 30 tahun sejarah sepak bola Jerman berikutnya. Trofi tersebut kini memiliki lima pita perak pada cincin luarnya, meningkat dari tiga pita yang terlihat pada versi sebelumnya yang digunakan selama kemenangan bersejarah Bayer Leverkusen pada musim 2023-24 dan kemenangan Bayern pada musim 2024-25 berikutnya.