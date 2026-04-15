Getty
Diterjemahkan oleh
Harry Kane dan kawan-kawan siap mengangkat trofi Bundesliga yang baru begitu Bayern Munich memastikan gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut
Ruang bagi generasi mendatang
Liga Sepak Bola Jerman (DFL) telah melakukan perubahan struktural yang signifikan pada trofi Bundesliga karena ruang yang tersedia benar-benar sudah habis. Cincin luar trofi perak yang terkenal itu telah diganti dengan versi yang lebih besar untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk mengukir nama-nama juara di masa depan. Modifikasi ini sangat penting karena versi sebelumnya tidak memiliki ruang lagi untuk mengabadikan para pemenang liga utama Jerman.
Menurut situs web resmi Bundesliga, pekerjaan yang teliti ini dilakukan oleh produsen perak Koch & Bergfeld atas nama liga, dengan menambah luas permukaan yang cukup untuk menampung 30 tahun sejarah sepak bola Jerman berikutnya. Trofi tersebut kini memiliki lima pita perak pada cincin luarnya, meningkat dari tiga pita yang terlihat pada versi sebelumnya yang digunakan selama kemenangan bersejarah Bayer Leverkusen pada musim 2023-24 dan kemenangan Bayern pada musim 2024-25 berikutnya.
- Getty Images
Heavy metal untuk Kane & Co
Ukuran fisik trofi ini telah berkembang seiring dengan warisannya. Setelah proses restorasi dan perluasan, Meisterschale kini memiliki berat lebih dari 11 kilogram dan diameter total 56 cm. Trofi ini tetap menjadi trofi yang berpindah-pindah, dengan trofi asli dipegang oleh juara saat ini sementara replikanya disimpan di ruang trofi para juara sebelumnya di seluruh negeri. Perluasan terbaru ini bukanlah kali pertama perisai tersebut mengalami perubahan. Trofi ini pertama kali dirancang pada tahun 1949 oleh Elisabeth Treskow, menggantikan patung "Victoria" yang hilang selama kekacauan Perang Dunia II. Sejak saat itu, trofi ini telah menjadi dokumen hidup sepak bola Jerman, mencatat setiap juara sejak VfB Leipzig pada tahun 1903. DFL mengonfirmasi bahwa dalam proses terbaru ini, trofi tersebut dibongkar sepenuhnya dan direstorasi secara menyeluruh untuk mengembalikan kemegahannya seperti semula.
Sejarah perisai yang terus berkembang
Perombakan besar-besaran pertama terjadi pada tahun 1981, ketika sebuah cincin perak ditambahkan bersama dengan lima batu turmalin cabochon yang dihiasi emas. Kemudian, pada tahun 2009, lima pelat ukiran yang lebih besar dipasang untuk menambah luas permukaan; versi ini bertahan hingga musim 2025–26 saat ini yang mengharuskan dilakukannya renovasi lebih lanjut.
Trofi ini bahkan memperhitungkan anomali dalam sejarah sepak bola Jerman. Trofi ini menampilkan ukiran ganda untuk tahun 1922, yang mengakui baik FC Nurnberg maupun Hamburger SV, dan secara khusus menyisakan celah untuk tahun 1904 ketika kejuaraan dibatalkan. Semua detail ini telah dipertahankan pada cincin baru yang lebih besar, memastikan bahwa garis keturunan sepak bola Jerman tetap utuh bagi Kane dan rekan-rekannya untuk bergabung.
- AFP
Pertandingan penentu Bayern
Tim asuhan Kompany diperkirakan akan secara resmi memperkenalkan trofi dengan desain baru tersebut pada 16 Mei, setelah laga kandang terakhir mereka melawan Koln. Bayern unggul 12 poin di puncak klasemen Bundesliga dengan hanya lima pertandingan tersisa. Jika hasil pertandingan terus berjalan sesuai tren saat ini, kiper veteran Manuel Neuer akan memimpin timnya keluar lapangan untuk menerima trofi berbentuk perisai yang diperbesar itu di hadapan penonton Allianz Arena. Bagi Kane, trofi berukuran besar ini akan menjadi tonggak sejarah lain dalam kariernya yang gemilang di Jerman. Setelah memecahkan kutukan lemari trofinya musim lalu, striker ini kini siap menjadi bagian dari generasi pertama yang diabadikan di cincin yang diperluas. Dengan nilai sekitar €50.000 untuk keperluan asuransi, Meisterschale tetap menjadi hadiah tertinggi dalam olahraga Jerman, kini siap untuk beberapa dekade kompetisi berikutnya.