Getty
Diterjemahkan oleh
Harry Kane bertekad untuk memecahkan rekor gol Robert Lewandowski di Bundesliga musim depan, sementara striker Bayern Munich itu menyatakan hal itu "tentu saja bukan hal yang mustahil"
Mesin pencetak gol membidik gelar Lewandowski
Baru saja merayakan gelar liga ke-35 Bayern usai menghancurkan Koln 5-1, Kane sudah mengincar rekor pencetak gol terbanyak Bundesliga dalam satu musim yang saat ini dipegang oleh mantan ikon Bayern, Lewandowski, yang mencetak 41 gol pada musim 2020-21.
Berbicara saat perayaan trofi klub di Rathausbalkon, Kane tidak menyembunyikan ambisinya untuk musim depan. "Itulah tujuannya! Saya selalu mengatakan bahwa itu tergantung pada seringnya bermain dan tetap bugar. Saya akan berusaha untuk terus melakukan hal itu. Rekor itu tentu saja bukan hal yang mustahil," kata pemain berusia 32 tahun itu saat ia bertekad untuk mengukir namanya lebih dalam lagi di buku rekor.
- AFP
Berusaha mencapai angka 42 gol yang sulit diraih
Untuk mengungguli Lewandowski, Kane harus mencetak setidaknya 42 gol dalam satu musim yang terdiri dari 34 pertandingan. Meskipun ini merupakan tugas yang sangat berat, rekam jejaknya di Munich menunjukkan bahwa ia lebih dari mampu melakukannya. Dalam tiga musimnya di Bavaria, ia dua kali mencetak 36 gol di liga, meski performanya sedikit menurun musim lalu dengan hanya mencetak 26 gol. Namun, performa keseluruhannya tetap menakutkan bagi para bek lawan.
Efisiensi tetap menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Meskipun Kane belum pernah bermain dalam 34 pertandingan dalam satu musim Bundesliga, Lewandowski terkenal telah mencetak rekor saat ini dengan 41 gol hanya dalam 29 penampilan. Kane kemungkinan perlu meningkatkan laju golnya jika ingin mengejar sang pemain asal Polandia, meskipun ia telah melampaui rekor satu musim Lewandowski di semua kompetisi setelah hat-tricknya yang klinis melawan Koln membawa total gol Kane menjadi 58 gol, melampaui rekor terbaik Lewandowski sebelumnya yang berjumlah 55 gol.
Pembicaraan perjanjian kerja dan tuntutan kesetaraan upah
Di luar lapangan, masa depan Kane juga menjadi sorotan karena ia mengupayakan komitmen jangka panjang dari petinggi klub. Striker tersebut dilaporkan mendesak perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bertahan di Allianz Arena hingga tahun 2030, meskipun detail finansial masih menjadi poin utama dalam pembicaraan. Seiring berlanjutnya negosiasi, terungkap bahwa ia menginginkan perpanjangan kontrak yang setara dengan gaji fantastis yang diterima rekan setimnya, Jamal Musiala.
- Getty Images Sport
Perburuan gelar juara
Mendapatkan penghargaan individu bukanlah prioritas utama bagi Kane, yang pindah ke Jerman dengan tujuan khusus untuk mengangkat trofi-trofi besar. Setelah berhasil meraih dua gelar liga, ia kini tengah mempersiapkan diri untuk final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei mendatang. Kemenangan di Berlin akan melengkapi gelar ganda domestik, yang semakin membenarkan keputusannya untuk meninggalkan Tottenham pada 2023.
Selain dominasi di level domestik, kapten timnas Inggris ini didorong oleh keinginan untuk menaklukkan Eropa. Pihaknya dilaporkan telah mengindikasikan bahwa ia yakin peluang memenangkan Liga Champions sangat besar di Bayern, terutama mengingat performa klub saat ini di bawah asuhan Vincent Kompany.