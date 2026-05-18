Harry Kane bertekad untuk memecahkan rekor gol Robert Lewandowski di Bundesliga musim depan, sementara striker Bayern Munich itu menyatakan hal itu "tentu saja bukan hal yang mustahil"

Untuk mengungguli Lewandowski, Kane harus mencetak setidaknya 42 gol dalam satu musim yang terdiri dari 34 pertandingan. Meskipun ini merupakan tugas yang sangat berat, rekam jejaknya di Munich menunjukkan bahwa ia lebih dari mampu melakukannya. Dalam tiga musimnya di Bavaria, ia dua kali mencetak 36 gol di liga, meski performanya sedikit menurun musim lalu dengan hanya mencetak 26 gol. Namun, performa keseluruhannya tetap menakutkan bagi para bek lawan.

Efisiensi tetap menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Meskipun Kane belum pernah bermain dalam 34 pertandingan dalam satu musim Bundesliga, Lewandowski terkenal telah mencetak rekor saat ini dengan 41 gol hanya dalam 29 penampilan. Kane kemungkinan perlu meningkatkan laju golnya jika ingin mengejar sang pemain asal Polandia, meskipun ia telah melampaui rekor satu musim Lewandowski di semua kompetisi setelah hat-tricknya yang klinis melawan Koln membawa total gol Kane menjadi 58 gol, melampaui rekor terbaik Lewandowski sebelumnya yang berjumlah 55 gol.