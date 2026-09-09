Harry Kane berikutnya? Mantan striker Inggris ‘tidak yakin’ Liam Delap adalah pewaris takhta meski melihat transfer £50 juta ke Nottingham Forest mengakhiri kesulitan Chelsea

Mantan gelandang Inggris Danny Murphy mengatakan soal Delap pada November 2024, ketika ia mencetak 12 gol Premier League untuk tim Ipswich yang terdegradasi dari kasta tertinggi: “Saya mungkin akan sampai pada titik mengatakan bahwa dia adalah penerus jangka panjang Kane yang paling jelas. Saya pikir dia adalah penyerang muda Inggris terbaik yang ada saat ini.

“Saya sama sekali tidak melihat kelemahan pada dirinya. Dia sudah mencetak cukup banyak gol dalam tim yang sedang kesulitan, tetapi jika dia mendapatkan banyak peluang, dia akan mencetak lebih banyak gol. Dia punya keseimbangan yang indah antara [kemampuan] fisik dan teknis, dan jarang Anda mendapatkan keduanya. Dia adalah talenta luar biasa.”

Delap bertekad membuktikan bahwa dirinya layak menyandang status besar tersebut, dengan Forest memberinya peluang untuk mengembalikan karier klubnya ke jalur yang benar dan mendorong langkah menuju debut internasional senior.

Ia mengatakan kepada The Guardian: “Saya hanya ingin menundukkan kepala, fokus, dan terus berkembang karena saya masih sangat muda dan masih banyak yang harus saya pelajari. Kadang saya bahkan mungkin berpikir saya sudah jauh lebih lama berada di sepakbola daripada yang sebenarnya. Saya masih, semoga saja, punya karier panjang di depan.

“Sejak kecil, yang ingin Anda lakukan hanyalah bermain untuk negara Anda. Jadi, tentu saja, di pikiran saya itulah yang ingin saya capai. Tetapi itu tidak semudah itu. Saya harus bekerja keras dan berkembang, dan hanya itu yang bisa saya lakukan.”