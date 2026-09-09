Getty/GOAL
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Harry Kane berikutnya? Mantan striker Inggris ‘tidak yakin’ Liam Delap adalah pewaris takhta meski melihat transfer £50 juta ke Nottingham Forest mengakhiri kesulitan Chelsea
Kane yang memecahkan rekor memiliki 85 gol internasional
Kane, dengan 121 caps dan 85 gol internasional atas namanya, masih punya banyak sepak bola tersisa dalam dirinya. Namun, usianya sudah 33 tahun dan pertanyaan pun mulai muncul soal apakah ia bisa menuntaskan satu siklus Piala Dunia lagi hingga 2030.
Rekornya di Bayern Munich, yang membuatnya mencetak 63 gol musim lalu, menunjukkan bahwa ia mampu memimpin lini depan untuk klub dan negaranya setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Ia juga telah menjadi salah satu kandidat terdepan untuk Ballon d’Or 2026.
Mahkota dan ban kaptennya di England akan diteruskan ketika aksi-aksi luar biasa itu tak lagi bisa ia tampilkan. Siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Delap, di usia 23 tahun, akan percaya diri dengan peluangnya. Namun, jebolan akademi Manchester City itu menjalani kampanye sulit dengan hanya dua gol di Chelsea musim lalu, yang memunculkan keraguan tak terelakkan soal kemampuannya tampil di level tertinggi.
- Getty
Delap bergabung dengan Nottingham Forest dalam transfer senilai £50 juta
Ia telah menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Forest dan sedang dalam proses beradaptasi di City Ground. Cole, mantan penyerang Liverpool yang lahir di Nottingham, mengatakan kepada GOAL, dalam wawancara eksklusif yang bekerja sama dengan kasino online Unibet, saat ditanya apakah Delap pada akhirnya bisa mengikuti jejak gemilang Kane: “Saya tidak tahu. Itu tergantung bagaimana Anda melihatnya.
“Saya pikir ketika dia pindah ke Chelsea dari Ipswich, saya sangat terkejut. Saya tahu dia mencetak beberapa gol di Ipswich, tetapi untuk pergi dari Ipswich ke Chelsea dan mencetak gol-gol yang diyakini orang akan bisa dia cetak, itu memang selalu akan menjadi hal yang sulit. Jadi sekarang pindah ke Nottingham Forest, saya tidak yakin. Kita hanya harus menunggu dan melihat bagaimana jadinya, tetapi untuk saat ini saya belum yakin.”
Delap bertekad menjadi pemain internasional senior
Mantan gelandang Inggris Danny Murphy mengatakan soal Delap pada November 2024, ketika ia mencetak 12 gol Premier League untuk tim Ipswich yang terdegradasi dari kasta tertinggi: “Saya mungkin akan sampai pada titik mengatakan bahwa dia adalah penerus jangka panjang Kane yang paling jelas. Saya pikir dia adalah penyerang muda Inggris terbaik yang ada saat ini.
“Saya sama sekali tidak melihat kelemahan pada dirinya. Dia sudah mencetak cukup banyak gol dalam tim yang sedang kesulitan, tetapi jika dia mendapatkan banyak peluang, dia akan mencetak lebih banyak gol. Dia punya keseimbangan yang indah antara [kemampuan] fisik dan teknis, dan jarang Anda mendapatkan keduanya. Dia adalah talenta luar biasa.”
Delap bertekad membuktikan bahwa dirinya layak menyandang status besar tersebut, dengan Forest memberinya peluang untuk mengembalikan karier klubnya ke jalur yang benar dan mendorong langkah menuju debut internasional senior.
Ia mengatakan kepada The Guardian: “Saya hanya ingin menundukkan kepala, fokus, dan terus berkembang karena saya masih sangat muda dan masih banyak yang harus saya pelajari. Kadang saya bahkan mungkin berpikir saya sudah jauh lebih lama berada di sepakbola daripada yang sebenarnya. Saya masih, semoga saja, punya karier panjang di depan.
“Sejak kecil, yang ingin Anda lakukan hanyalah bermain untuk negara Anda. Jadi, tentu saja, di pikiran saya itulah yang ingin saya capai. Tetapi itu tidak semudah itu. Saya harus bekerja keras dan berkembang, dan hanya itu yang bisa saya lakukan.”
- Getty
Siapa yang akan menjadi nomor 9 Inggris ketika Kane menepi?
Belum ada yang benar-benar mengamankan peran sebagai pelapis Kane di lini depan Inggris, dengan Ivan Toney dan Ollie Watkins, yang sama-sama berkarier di Liga Pro Saudi, mendapat kepercayaan untuk tugas di Piala Dunia 2026.
Delap seharusnya mulai masuk dalam pertimbangan jika ia menemukan performa terbaiknya di Forest, dengan tugas ada padanya untuk meyakinkan Thomas Tuchel, Cole, dan siapa pun yang mengamati dari kejauhan bahwa ia bisa menjadi yang berikutnya dalam antrean di belakang seorang pemain hebat sepanjang masa.
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