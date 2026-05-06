Harry Kane bergabung dengan Cristiano Ronaldo dalam klub eksklusif pencetak gol Liga Champions, meski harus menelan kekecewaan di babak semifinal melawan Bayern Munich
Rekor bersejarah bagi Kane
Kane menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut di babak gugur Liga Champions, menyamai prestasi mengesankan yang dicapai Ronaldo antara tahun 2012 dan 2013. Penyerang asal Inggris itu mencetak gol dramatis pada menit ke-94 saat timnya bermain imbang 1-1 melawan juara bertahan Paris Saint-Germain di Allianz Arena. Meskipun ia menjadi pahlawan di menit-menit akhir dan mencetak gol penalti pada leg pertama yang berakhir dengan kekalahan 5-4, Bayern harus tersingkir dengan menyakitkan. Raksasa Jerman itu tersingkir dengan agregat 6-5, sehingga lawan mereka dari Prancis itu melaju ke final.
Impian Eropa ditunda
Kane dikenal meninggalkan klub masa kecilnya, Tottenham Hotspur, untuk bergabung dengan Bayern Munich dengan ambisi utama meraih gelar bergengsi di Eropa. Meskipun tim asal Bavaria itu akhirnya berhasil mencapai babak semifinal musim ini setelah tersingkir di perempat final pada dua musim sebelumnya, trofi tertinggi tetap sulit diraih bagi striker produktif tersebut. Kane sebelumnya hanya sekali mencapai final Liga Champions selama berseragam Tottenham, di mana timnya menderita kekalahan menyakitkan dari Liverpool. Meskipun menikmati musim individu yang spektakuler dengan 56 gol dari 49 penampilan, ia kini harus menunggu sekitar sembilan bulan untuk melanjutkan upayanya.
Juara bertahan melaju ke Budapest
Sementara para pemain Bayern menyesali peluang-peluang yang terlewatkan, PSG merayakan keberhasilan mereka melaju ke babak selanjutnya setelah perjuangan sengit untuk mempertahankan gelar juara. Tim tamu memimpin lebih dulu lewat gol Ousmane Dembele hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai, memaksa Bayern untuk terus mengejar ketertinggalan. Meskipun menguasai bola hingga 66 persen dan melepaskan total 18 tembakan, tuan rumah tak mampu membalikkan keadaan. Juara bertahan kini akan bertolak ke Budapest untuk final Liga Champions yang sangat dinantikan, di mana mereka akan berhadapan dengan Arsenal. Tim asal Inggris tersebut berhasil melewati rintangan Atletico Madrid untuk memastikan tempat mereka di ajang puncak tersebut.
Final domestik menanti
Bayern Munich harus segera kembali fokus untuk menutup musim ini dengan hasil yang memuaskan. Setelah secara resmi memastikan gelar juara Bundesliga, klub ini masih memiliki dua laga liga tersisa. Selain itu, mereka akan menghadapi Stuttgart di final DFB-Pokal pada 23 Mei, yang memberikan Kane kesempatan untuk meraih gelar domestik.