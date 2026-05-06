Harry Kane bergabung dengan Cristiano Ronaldo dalam klub eksklusif pencetak gol Liga Champions, meski harus menelan kekecewaan di babak semifinal melawan Bayern Munich

Sementara para pemain Bayern menyesali peluang-peluang yang terlewatkan, PSG merayakan keberhasilan mereka melaju ke babak selanjutnya setelah perjuangan sengit untuk mempertahankan gelar juara. Tim tamu memimpin lebih dulu lewat gol Ousmane Dembele hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai, memaksa Bayern untuk terus mengejar ketertinggalan. Meskipun menguasai bola hingga 66 persen dan melepaskan total 18 tembakan, tuan rumah tak mampu membalikkan keadaan. Juara bertahan kini akan bertolak ke Budapest untuk final Liga Champions yang sangat dinantikan, di mana mereka akan berhadapan dengan Arsenal. Tim asal Inggris tersebut berhasil melewati rintangan Atletico Madrid untuk memastikan tempat mereka di ajang puncak tersebut.