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Harry Kane berbagi kisahnya tentang 'pengalaman yang tak terbayangkan' saat bermain golf bersama Donald Trump, sementara striker timnas Inggris itu mengakui bahwa Presiden AS itu 'cukup jago'
Kane bertemu Presiden AS
Kapten timnas Inggris, Kane, menceritakan pengalamannya bermain golf bersama Trump di Palm Beach, Florida. Pertemuan tersebut awalnya diungkapkan oleh Trump kepada media sebelum kemudian dikonfirmasi oleh Kane dalam konferensi pers di Miami menjelang laga perempat final Piala Dunia melawan Norwegia. Penyerang berusia 32 tahun itu menjelaskan bahwa ia menerima undangan langsung dari presiden sekitar 18 bulan lalu saat sedang berada di wilayah tersebut.
- Getty Images News
Penyerang memuji kemampuan Trump
Dalam konferensi pers resmi tersebut, Kane mengaku sangat bersyukur atas kesempatan istimewa yang diberikan kepadanya. Penyerang Bayern itu juga memuji kemampuan bermain golf sang kepala negara, sekaligus mengungkapkan harapannya agar ia dapat mempertahankan performa serupa saat memasuki masa senja.
Kane menceritakan pengalamannya kepada media: "Sejujurnya, permainan saya lumayan. Kami bermain sekitar 18 bulan yang lalu. Beliau mengundang saya untuk bermain saat saya berada di Palm Beach. Jadi, ketika Presiden mengundang Anda ke suatu tempat … Rasanya seperti mimpi bisa bertemu dengannya, dan bermain golf bersamanya.
"Sejujurnya, permainan golfnya cukup bagus. Saya berharap bisa bermain golf sebaik dia saat saya seusia dia, itu pasti. Jadi [itu] pengalaman yang unik. Saya hanya bersyukur dia mengundang saya ke sana untuk bermain."
Saling mengagumi dan saling mendukung
Sebelumnya, Trump telah secara terbuka memuji kualitas Kane baik sebagai pribadi maupun sebagai pesepakbola di platform Truth Social-nya segera setelah Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 di babak 16 besar. Ia menyatakan: "Menurut saya, [Harry] Kane adalah pemain hebat. Begini, saya pernah bermain golf dengannya dan saya sangat menyukainya. Dia pemain golf yang bagus. Dia benar-benar hebat."
Selain mendapat perhatian dari Gedung Putih, skuad Three Lions juga mendapat dorongan motivasi yang tepat waktu dari Sir David Beckham, yang mengunjungi sesi latihan mereka di fasilitas Inter Miami.
Kane menceritakan pertemuannya dengan Beckham: "Dia hanya mendoakan kami semoga beruntung. Setelah kebanyakan pertandingan, dia mengirim pesan kepada saya dan kami tetap menjaga komunikasi. Dia adalah penggemar berat Inggris; kami semua tahu betapa berartinya bagi dia untuk mewakili Inggris, menjadi kapten, dan bermain seperti yang dia lakukan setiap kali mengenakan seragam itu.
"Dia hanya datang untuk mendukung kami. Senang bisa bertemu dengannya lagi, dan beberapa rekan setim lainnya juga bisa berbincang dengannya. Dia adalah legenda Inggris. Semoga besok kami bisa membuatnya bangga."
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Ujian melawan Norwegia menanti Three Lions
Fokus utama Kane kini telah sepenuhnya kembali ke lapangan saat ia berupaya memimpin Inggris menghadapi ujian berat melawan Norwegia dalam laga perempat final Piala Dunia Sabtu malam nanti. Tim asuhan Thomas Tuchel sedang berada dalam momentum positif setelah kemenangan mereka atas Meksiko, namun barisan pertahanan mereka harus tetap waspada untuk menetralisir ancaman serangan lawan. Meraih kemenangan dalam laga di Miami ini tetap sangat penting bagi ambisi Three Lions untuk mengamankan tempat di semifinal.
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