Dalam konferensi pers resmi tersebut, Kane mengaku sangat bersyukur atas kesempatan istimewa yang diberikan kepadanya. Penyerang Bayern itu juga memuji kemampuan bermain golf sang kepala negara, sekaligus mengungkapkan harapannya agar ia dapat mempertahankan performa serupa saat memasuki masa senja.

Kane menceritakan pengalamannya kepada media: "Sejujurnya, permainan saya lumayan. Kami bermain sekitar 18 bulan yang lalu. Beliau mengundang saya untuk bermain saat saya berada di Palm Beach. Jadi, ketika Presiden mengundang Anda ke suatu tempat … Rasanya seperti mimpi bisa bertemu dengannya, dan bermain golf bersamanya.

"Sejujurnya, permainan golfnya cukup bagus. Saya berharap bisa bermain golf sebaik dia saat saya seusia dia, itu pasti. Jadi [itu] pengalaman yang unik. Saya hanya bersyukur dia mengundang saya ke sana untuk bermain."