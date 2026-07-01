Harry Kane 'benar-benar luar biasa' - Declan Rice menyebut Inggris beruntung memiliki 'pemimpin sejati' setelah mencetak dua gol krusial dalam laga sengit melawan Kongo Demokratik

Inggris tertinggal pada menit ketujuh ketika Brian Cipenga menemukan ruang kosong di kotak penalti dan berhasil mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekatnya; Inggris awalnya kesulitan menemukan ritme permainan mereka melawan tim Afrika yang tampil gemilang. Meskipun tekanan semakin meningkat, Rice menegaskan bahwa timnya tetap yakin bisa mencetak gol pembuka. Akhirnya, mereka berhasil melakukannya, menandai kali kedua dalam sejarah (dan yang pertama sejak final 1966 melawan Jerman) di mana Inggris memenangkan pertandingan Piala Dunia setelah kebobolan gol pembuka.

"Jujur saja, saya hanya berusaha menata kembali pikiran dan menenangkan diri. Ini pertandingan yang sangat berat, intensitasnya sangat tinggi dan tuntutannya besar. Menang pada akhirnya tentu saja membuat saya sangat bersemangat. Bahkan saat kami tertinggal 1-0, saya tetap sangat tenang. Sudah ada kejutan di turnamen ini, tapi saat mereka unggul 1-0, saya tetap yakin kami masih punya cukup amunisi di lapangan. Peluang-peluang yang kami ciptakan, beberapa di antaranya diblok di garis gawang, saya pikir kami seharusnya mendapat penalti tapi tidak diberikan, jadi kami hanya harus terus berusaha. Terus melakukan pergerakan, terus mengarahkan bola ke tiang jauh, dan memanfaatkan ruang kosong, dan pada akhirnya, jika terus melakukannya, sesuatu pasti akan terjadi. Harry kembali tampil gemilang dan mencetak dua gol."