AFP
Diterjemahkan oleh
Harry Kane 'benar-benar luar biasa' - Declan Rice menyebut Inggris beruntung memiliki 'pemimpin sejati' setelah mencetak dua gol krusial dalam laga sengit melawan Kongo Demokratik
Rice terkesima oleh kapten tim Inggris
Saat berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir dibunyikan, Rice tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya pada pria yang mengenakan ban kapten. Inggris nyaris tersingkir secara mengejutkan sebelum striker andalan mereka mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan; pertama dengan sundulan yang menyambut umpan silang jarak dekat dari Anthony Gordon, lalu melepaskan tendangan keras tak terbendung dari tepi kotak penalti sebagai gol penentu kemenangan setelah Gordon memanfaatkan kembali bola pantul dari upaya Jude Bellingham yang sempat ditepis kiper.
“Dia sungguh luar biasa. 72 gol musim ini, kurasa, itu sama sekali tidak normal. Angka yang luar biasa,” kata Rice. “Dia adalah pemimpin sejati, seorang kapten, berlatih setiap hari, dan akrab dengan semua orang di tim. Ketika Anda memiliki seseorang yang bisa memenangkan pertandingan untuk Anda seperti itu... Gol kedua itu, dia hanya melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang, dan itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Pemain yang hebat. Kami sangat beruntung memilikinya."
- AFP
Tonggak sejarah bagi nomor 9
Berkat dua gol penentu yang dicetaknya melawan Republik Demokratik Kongo, Kane menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi lima, sehingga ia kini berada di peringkat kedua bersama Erling Haaland dalam perebutan Sepatu Emas, tepat di belakang pemuncak klasemen Kylian Mbappé dan Lionel Messi. Aksi heroik Kane di menit-menit akhir tidak hanya menjaga impian Inggris di Piala Dunia tetap hidup, tetapi juga secara resmi memastikan laga babak 16 besar yang sangat dinantikan melawan Meksiko.
Menurut Opta, gol-gol kapten Inggris ini semakin mengukuhkan status legendarisnya di panggung internasional. Kane kini menjadi salah satu dari hanya dua pemain dalam sejarah sepak bola yang mencetak 20 gol atau lebih di Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, menyamai Cristiano Ronaldo (24). Selain itu, penampilannya yang tak tertandingi di saat-saat krusial tercermin dari rekornya di babak gugur; sejak Euro 2020, Kane telah mencetak 10 gol di babak gugur pada turnamen-turnamen besar - jauh di atas Kylian Mbappe yang mencetak tujuh gol, dan lebih dari tiga kali lipat jumlah gol yang dicetak oleh Dani Olmo, Kasper Dolberg, dan Gonçalo Ramos, yang masing-masing mencetak tiga gol.
Bertahan dari Kejadian Menegangkan di Piala Dunia
Inggris tertinggal pada menit ketujuh ketika Brian Cipenga menemukan ruang kosong di kotak penalti dan berhasil mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekatnya; Inggris awalnya kesulitan menemukan ritme permainan mereka melawan tim Afrika yang tampil gemilang. Meskipun tekanan semakin meningkat, Rice menegaskan bahwa timnya tetap yakin bisa mencetak gol pembuka. Akhirnya, mereka berhasil melakukannya, menandai kali kedua dalam sejarah (dan yang pertama sejak final 1966 melawan Jerman) di mana Inggris memenangkan pertandingan Piala Dunia setelah kebobolan gol pembuka.
"Jujur saja, saya hanya berusaha menata kembali pikiran dan menenangkan diri. Ini pertandingan yang sangat berat, intensitasnya sangat tinggi dan tuntutannya besar. Menang pada akhirnya tentu saja membuat saya sangat bersemangat. Bahkan saat kami tertinggal 1-0, saya tetap sangat tenang. Sudah ada kejutan di turnamen ini, tapi saat mereka unggul 1-0, saya tetap yakin kami masih punya cukup amunisi di lapangan. Peluang-peluang yang kami ciptakan, beberapa di antaranya diblok di garis gawang, saya pikir kami seharusnya mendapat penalti tapi tidak diberikan, jadi kami hanya harus terus berusaha. Terus melakukan pergerakan, terus mengarahkan bola ke tiang jauh, dan memanfaatkan ruang kosong, dan pada akhirnya, jika terus melakukannya, sesuatu pasti akan terjadi. Harry kembali tampil gemilang dan mencetak dua gol."
- Getty Images Sport
Pergeseran posisi Rice ke posisi bek kanan
Salah satu penyesuaian taktis yang cukup mengejutkan selama menit-menit akhir yang penuh ketegangan adalah melihat Rice mengakhiri pertandingan dalam peran bertahan yang tidak biasa baginya. Meskipun ia terbiasa menguasai lini tengah, ia terpaksa turun sebagai bek kanan untuk membantu menahan laju serangan DR Kongo saat Inggris berusaha mempertahankan hasil tersebut.
"Itu mungkin 12 menit tersulit dalam pertandingan saat saya bermain sebagai bek kanan. Dalam pertandingan seperti itu, terkadang situasinya terlalu mirip pertandingan basket, bolak-balik, dan kami harus meredam serangan mereka karena mereka memiliki pemain sayap yang cepat. Saya rasa kami membuatnya lebih sulit daripada yang seharusnya. Saya sudah bermain di posisi itu dua atau tiga kali musim ini, saya paham perannya; mungkin itu bukan kekuatan utama saya, tapi saya siap melakukan apa pun demi tim dan manajer. Dengan sisa 12 menit, saya bilang akan berusaha sebaik mungkin, dan saya rasa saya tampil cukup baik di sana. Kita lihat saja apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, tapi semoga saya tidak perlu bermain sebagai bek kanan lagi."