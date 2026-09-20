Alih-alih memperkeruh ketegangan, Kane memilih meredakan situasi dengan memuji remaja tersebut. "Saya tidak tahu apa maksudnya. Yamal adalah pemain yang luar biasa," jelas pemain 33 tahun itu. "Dia menjalani musim yang hebat, begitu juga banyak pemain lainnya."

Mantan pemain Tottenham itu menegaskan bahwa persaingan untuk meraih penghargaan tersebut masih sangat terbuka, sambil menyebut beberapa rival elite. Ia mencatat bahwa Kylian Mbappe, Rodri, dan rekan setimnya di Bayern, Michael Olise, semuanya merupakan kandidat kuat, seraya menambahkan: "Semua orang berhak mengekspresikan diri mereka sesuka mereka. Itu bukan urusan saya."

Tetap menjaga fokusnya pada sepakbola, penyerang tajam itu menolak terseret ke perang kata-kata soal penghargaan individu. "Saya memang tidak terlalu suka berbicara tentang diri saya sendiri. Saya fokus pada pekerjaan saya di lapangan," tambahnya. "Semua orang punya pendapat masing-masing soal ini, dan itu tidak masalah."



