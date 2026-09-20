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Harry Kane balas sindiran Lamine Yamal soal Ballon d'Or saat bintang Bayern Munich itu buka suara soal ejekan wonderkid Barcelona tersebut
Kane tepis kritik terhadap Yamal
Pemain internasional Spanyol berusia 19 tahun itu baru-baru ini menyatakan bahwa Ballon d'Or harus mengakui pesepakbola terbaik secara keseluruhan di planet ini, alih-alih diberikan kepada "seorang pemain yang telah mencetak 80 gol". Pernyataan ini secara luas ditafsirkan sebagai sindiran langsung kepada jimat Bayern Munich, yang saat ini menjadi favorit untuk memenangkan penghargaan tersebut.
Kane menikmati kampanye 2025-26 yang fenomenal, dengan mencetak 73 gol di semua kompetisi untuk klub dan negaranya. Ia ditanya soal pernyataan winger Barcelona itu tak lama setelah mencetak gol Bundesliga ke-100-nya saat Bayern menghancurkan Union Berlin 7-0 dengan meyakinkan pada Jumat.
- Getty Images Sport
"Yamal adalah pemain yang luar biasa"
Alih-alih memperkeruh ketegangan, Kane memilih meredakan situasi dengan memuji remaja tersebut. "Saya tidak tahu apa maksudnya. Yamal adalah pemain yang luar biasa," jelas pemain 33 tahun itu. "Dia menjalani musim yang hebat, begitu juga banyak pemain lainnya."
Mantan pemain Tottenham itu menegaskan bahwa persaingan untuk meraih penghargaan tersebut masih sangat terbuka, sambil menyebut beberapa rival elite. Ia mencatat bahwa Kylian Mbappe, Rodri, dan rekan setimnya di Bayern, Michael Olise, semuanya merupakan kandidat kuat, seraya menambahkan: "Semua orang berhak mengekspresikan diri mereka sesuka mereka. Itu bukan urusan saya."
Tetap menjaga fokusnya pada sepakbola, penyerang tajam itu menolak terseret ke perang kata-kata soal penghargaan individu. "Saya memang tidak terlalu suka berbicara tentang diri saya sendiri. Saya fokus pada pekerjaan saya di lapangan," tambahnya. "Semua orang punya pendapat masing-masing soal ini, dan itu tidak masalah."
Eberl membela Kane
Meski kapten Inggris itu tetap sangat diplomatis, jajaran petinggi Bayern mengambil sikap yang lebih tegas. Max Eberl, anggota dewan klub untuk bidang olahraga, melontarkan bantahan tajam terhadap komentar pemain muda Barcelona itu dengan mengatakan: "Pemain terbaik adalah mereka yang tidak membutuhkan kampanye."
Eberl juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung salah satu bintang lini serang Bayern lainnya. Sosok petinggi itu menegaskan bahwa Olise layak masuk dalam pembicaraan bersama para pemain elite sepak bola, dengan menyatakan: "Bagi saya, Michael Olise juga merupakan salah satu kandidat Ballon d'Or. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia."
Terlepas dari kegaduhan dari luar, Kane tetap santai soal peluangnya. "Dari sudut pandang saya, saya sebenarnya cukup menikmatinya," katanya. "Saya hanya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saya akan terus melakukan pekerjaan saya di lapangan, lalu kita lihat apa yang terjadi."
- getty
London memanggil untuk Ballon d'Or
Dunia sepak bola akan mengetahui pemenang utamanya ketika seremoni Ballon d'Or digelar di London pada Senin, 26 Oktober. Kane antusias menantikan apakah ketajamannya yang tanpa henti dalam mencetak gol akan cukup untuk meraih penghargaan individu tertinggi di olahraga ini di tempat yang begitu akrab baginya.
Berbicara kepada Marca, sang penyerang mengakui bahwa mengangkat trofi itu di ibu kota Inggris akan menjadi skenario impian. "Tentu saja, jika itu berlangsung di kota kelahiran saya, hal itu akan membuatnya semakin spesial," katanya. "Jadi ya, rasanya aneh bahwa seremoni itu diadakan di sana tahun ini. Kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi."
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