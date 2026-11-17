Kapten Inggris saat ini, Kane, yang mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan UEFA Nations League baru-baru ini melawan Kroasia dan Spanyol, terus menulis ulang buku rekor pada 2026. Ia telah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk negaranya, dengan 127 penampilan .

Penyerang tajam Bayern Munich itu juga telah menambah koleksi gol bersejarahnya di level senior bersama tim nasional menjadi 93 dan tampaknya akan mencapai 100 gol suatu saat nanti. Ia melewati pemegang rekor sebelumnya, Rooney, yang mencetak 53 gol, pada Maret 2023.

Sejak itu, Kane meraih Ballon d’Or sekaligus menyandang predikat ‘pemain terbaik di dunia’ , dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada usia 33 tahun. Perannya bagi Inggris kini sama pentingnya dengan sebelumnya. Ia telah mengemban peran sebagai pemimpin sekaligus tumpuan tim .

Rooney pernah mengisi peran yang sama dan mencatatkan 120 penampilan untuk Inggris. Ia mulai mencuri perhatian sebagai pemain ajaib di usia remaja sebelum meraih gelar Premier League dan Champions League bersama Manchester United, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.

Kane dan Rooney adalah dua tipe penyerang yang sangat berbeda. Kane merupakan penyelesai peluang yang luar biasa, sementara Rooney memiliki energi berlimpah. Keduanya sama-sama bisa mengklaim status sebagai striker terbaik Inggris sepanjang masa .