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Harry Kane atau Wayne Rooney? Eks striker Inggris memilih di antara dua pemain terbaik sepanjang masa dan menjelaskan mengapa peraih Ballon d’Or bisa bermain ‘hingga usia 40 tahun’
Rekor Kane bersama Inggris: 93 gol dan 127 penampilan
Kapten Inggris saat ini, Kane, yang mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan UEFA Nations League baru-baru ini melawan Kroasia dan Spanyol, terus menulis ulang buku rekor pada 2026. Ia telah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk negaranya, dengan 127 penampilan.
Penyerang tajam Bayern Munich itu juga telah menambah koleksi gol bersejarahnya di level senior bersama tim nasional menjadi 93 dan tampaknya akan mencapai 100 gol suatu saat nanti. Ia melewati pemegang rekor sebelumnya, Rooney, yang mencetak 53 gol, pada Maret 2023.
Sejak itu, Kane meraih Ballon d’Or sekaligus menyandang predikat ‘pemain terbaik di dunia’, dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat pada usia 33 tahun. Perannya bagi Inggris kini sama pentingnya dengan sebelumnya. Ia telah mengemban peran sebagai pemimpin sekaligus tumpuan tim.
Rooney pernah mengisi peran yang sama dan mencatatkan 120 penampilan untuk Inggris. Ia mulai mencuri perhatian sebagai pemain ajaib di usia remaja sebelum meraih gelar Premier League dan Champions League bersama Manchester United, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut.
Kane dan Rooney adalah dua tipe penyerang yang sangat berbeda. Kane merupakan penyelesai peluang yang luar biasa, sementara Rooney memiliki energi berlimpah. Keduanya sama-sama bisa mengklaim status sebagai striker terbaik Inggris sepanjang masa.
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Rooney vs Kane: Siapa yang masuk tim impian Inggris?
Ketika diminta memilih antara pemegang penghargaan Bola Emas yang prestisius dan sosok yang kini menjalani tantangan Bushtucker Trials di I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, mantan penyerang Inggris Hateley, yang berbicara dalam kerja sama dengan London.Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya mungkin akan memilih Harry Kane.
“Menurut saya, Wayne Rooney lebih berbakat secara alami di antara keduanya, tetapi Harry telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang. Ia mempelajari seluk-beluk sepakbola sejak kecil, berkali-kali dipinjamkan untuk mengembangkan diri. Sementara itu, Rooney lebih merupakan pemain berbakat alami yang langsung masuk ke tim dan menjadi pemain hebat seperti yang kita kenal.
“Secara keseluruhan, melihat perkembangan karier Harry dari tahun ke tahun, semua orang yang Anda ajak bicara mengatakan ia semakin baik setiap tahun. Sekarang, ia bahkan lebih baik daripada sebelum ia pergi ke mana pun dan melakukan apa pun. Menurut saya, itu akan membuahkan hasil pada tahap akhir kariernya.
“Saya rasa ia akan bermain hingga usia 40 tahun, jika ia menginginkannya dan tetap bebas dari cedera. Itu mencerminkan semua yang ia lalui pada tahun-tahun awalnya. Ia terus beradaptasi dan berkembang menjadi peraih Ballon d’Or, dan memang pantas mendapatkannya. Semakin jauh kariernya berjalan, ia harus beradaptasi lagi.
“Ia akan melakukannya dengan mulus berkat cara ia mempelajari permainan ketika masih muda. Sejak kecil, ia belajar menyesuaikan diri saat lawan menekelnya, menempelnya dengan ketat, dan hal-hal semacam itu. Ia juga belajar menghadapi pemain-pemain bertubuh besar yang menerjangnya.
“Rooney mungkin pemain muda paling berbakat secara alami yang pernah kami miliki, tetapi ia harus terus dikendalikan. Harry telah bekerja keras hingga menjadi pemain seperti sekarang dan akan terus bermain selama bertahun-tahun. Itulah alasan saya memilih Harry.”
Kane diyakini akan membela Inggris di Piala Dunia 2030
Kane, yang telah mencetak 156 gol dalam 162 penampilan untuk Bayern Munich, telah menyepakati kontrak baru dengan juara bertahan Bundesliga itu hingga 2029. Kesepakatan tersebut mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pergi dalam waktu dekat, baik dari klub maupun tim nasional.
Setelah sebelumnya menyatakan bahwa striker yang tetap tampil prima seiring bertambahnya usia itu masih akan bermain cukup lama, Hateley ditanya apakah ia melihat kapten Kane memimpin Inggris ke Piala Dunia berikutnya pada 2030. Ia menjawab: “Ya. [Dominic] Calvert-Lewin akan menunggu tanpa banyak yang bisa dilakukan selama beberapa tahun.
“Jika tetap bugar, Harry akan selalu menjadi nama pertama dalam susunan pemain. Munich mengelolanya dengan baik, ia menjalani hidup dengan baik, cerdas, punya keteguhan, dan gaya hidup yang baik. Dengan perkembangan sepakbola dan ilmu keolahragaan saat ini, serta kemajuannya dalam empat atau lima tahun lagi, semua itu akan membantu pemain memperpanjang karier. Menurut saya, Harry sudah memiliki bekal tersebut.”
- Getty
Inggris belum memiliki penerus yang jelas bagi Kane di posisi nomor 9
Inggris akan dengan senang hati terus memilih Kane selama ia masih bersedia bermain, sebab belum muncul penerus yang jelas untuk mengisi posisi nomor 9 miliknya. Persoalan itu masih harus ditangani di kemudian hari, mungkin beberapa tahun lagi.
Mencari pengganti Rooney pernah menjadi persoalan bagi Inggris ketika ia pensiun dari tim nasional pada usia 31 tahun. Namun, Kane sudah lebih dulu menembus tim saat itu, setelah melakoni debut pada 2015, dan menjadi pemain andalan selama 11 tahun yang berkesan.
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