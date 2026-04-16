Harry Kane, atas nama Bayern München, menyampaikan pesan yang jelas kepada Paris Saint-Germain setelah menyingkirkan Real Madrid di Liga Champions

Kane tidak segan-segan berbicara blak-blakan setelah pertandingan dan tampaknya memperingatkan juara Liga Champions saat ini, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan TNT Sports. “Kami merasa bisa mengalahkan siapa pun jika kami bermain di level terbaik kami. Termasuk PSG, yang merupakan salah satu tim terbaik di Eropa.”

Penyerang andalan Inggris ini menyatakan bahwa kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi tim asuhan Vincent Kompany. “Jika Anda mengalahkan tim seperti Real Madrid pada tahap musim ini, hal itu akan memberikan kepercayaan diri yang besar.”