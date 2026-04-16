Harry Kane menyampaikan pesan yang menantang kepada Paris Saint-Germain dan memperingatkan klub tersebut, demikian kata penyerang berusia 32 tahun itu dalam wawancara dengan TNT Sports. Bayern München berhasil memenangkan laga dua leg melawan Real Madrid di Liga Champions pada Rabu lalu dan lolos ke babak semifinal, di mana PSG akan menjadi lawannya.
Diterjemahkan oleh
Harry Kane, atas nama Bayern München, menyampaikan pesan yang jelas kepada Paris Saint-Germain setelah menyingkirkan Real Madrid di Liga Champions
Bayern tiga kali tertinggal di Allianz Arena, namun pada akhirnya berhasil memenangkan leg kedua melawan Real Madrid dengan skor spektakuler 4-3 (6-4 secara agregat). Dengan demikian, sang juara bertahan lolos ke semifinal kompetisi bergengsi ini dan akan berhadapan dengan tim asal Paris.
- Getty Images Sport
Kane tidak segan-segan berbicara blak-blakan setelah pertandingan dan tampaknya memperingatkan juara Liga Champions saat ini, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan TNT Sports. “Kami merasa bisa mengalahkan siapa pun jika kami bermain di level terbaik kami. Termasuk PSG, yang merupakan salah satu tim terbaik di Eropa.”
Penyerang andalan Inggris ini menyatakan bahwa kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi tim asuhan Vincent Kompany. “Jika Anda mengalahkan tim seperti Real Madrid pada tahap musim ini, hal itu akan memberikan kepercayaan diri yang besar.”
- Getty Images Sport
Mantan penyerang Tottenham Hotspur ini menekankan bahwa juara terbanyak Jerman tersebut sedang menjalani musim yang sangat kuat. “Sejak awal tahun ini, kami terus membicarakan fakta bahwa kami masih bersaing di semua kompetisi.”
Kane juga menyinggung sekilas tentang kartu merah yang diterima gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dan setuju dengan keputusan wasit Slavko Vincic. “Menurut saya, itu adalah kartu kuning kedua yang tepat. Terkadang keputusan menguntungkan kita, dan terkadang tidak. Kali ini, keputusan itu menguntungkan kami.”
Bayern masih memiliki peluang untuk meraih treble yang terkenal musim ini. Klub ini memimpin klasemen Bundesliga dan unggul dua belas poin atas Borussia Dortmund. Selain itu, Bayern juga lolos ke semifinal DFB-Pokal dan Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Bayer Leverkusen dan PSG.