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Harry Kane angkat bicara mengenai wawancara Jude Bellingham dan Thomas Tuchel yang kontroversial, sementara kapten Timnas Inggris itu menuduh media berusaha menciptakan 'perpecahan' di skuad Piala Dunia
- Getty Images Sport
Komentar pasca-pertandingan memicu kontroversi
Ketegangan memuncak di lapangan setelah Tuchel dengan blak-blakan menyatakan bahwa Inggris "beruntung" dan bahwa ia "tidak puas" dengan penampilan timnya dalam "segala hal" pada laga melawan Norwegia. Ketika ditanya mengenai penilaian pedas manajernya, Bellingham memberikan respons yang dingin, yang memicu spekulasi media mengenai keharmonisan skuad setelah kemenangan melelahkan 2-1 di perempat final atas Norwegia.
Gelandang Real Madrid itu memberikan reaksi blak-blakan terhadap komentar kritis pasca-pertandingan tersebut: “Ya, terserah. Situasinya sulit di lapangan — ini tugas yang berat.” Ketegangan verbal yang tiba-tiba ini akhirnya memaksa Kane untuk angkat bicara dalam upaya meredam rumor yang semakin memanas menjelang pertandingan melawan Argentina.
- Getty Images Sport
Kapten mengecam narasi media
Kane langsung membela rekan setimnya dalam sebuah wawancara dengan BBC Sport untuk meluruskan narasi negatif yang beredar di publik. Kapten timnas Inggris itu berkata: "Saat Anda baru saja menjalani pertandingan seperti itu dan ditanya lima menit setelah peluit akhir berbunyi, padahal dia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang telah dikatakan, apa yang Anda harapkan Jude [Bellingham] katakan?
"Kami baru saja melalui pertarungan sengit. Sangat mudah untuk mencoba menciptakan perpecahan ini — sepertinya hal yang biasa dilakukan orang Inggris di turnamen-turnamen besar seperti ini. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Tim ini bisa berada di posisi sekarang berkat kekompakan kami yang utuh — tidak hanya para pemain, tetapi juga pelatih dan staf. Terkadang, sesuatu dibuat-buat menjadi lebih besar dari yang sebenarnya."
Penyerang memuji pendekatan Tuchel
Perbedaan mencolok dalam gaya kepemimpinan antara Tuchel dan pendahulunya, Sir Gareth Southgate, menjadi sorotan tajam setelah pertukaran pendapat pasca-pertandingan di Miami. Namun, Kane menekankan bahwa para pemain sangat menghargai kejujuran yang tulus dan sikap blak-blakan Tuchel, karena instruksinya sepenuhnya tulus dan tidak disiapkan sebelumnya.
Kane memuji pendekatan transparan sang pelatih asal Jerman itu: "Dia [Tuchel] sangat terbuka dan orang-orang menghargai hal itu. Saat dia berbicara, itu tidak pernah disiapkan sebelumnya. Itulah yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Ketika itu muncul secara alami, Anda percaya padanya, Anda percaya pada apa yang dia katakan, Anda percaya pada pendekatannya. Dia adalah salah satu manajer terbaik di dunia karena suatu alasan. Kami memahaminya. Selama dua tahun terakhir, kami telah mengenalnya dan tahu apa yang membuatnya bahagia."
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Three Lions akan menghadapi juara bertahan
Ujian berat kini menanti pasukan Tuchel saat mereka bersiap menghadapi juara dunia bertahan Argentina di Stadion Atlanta pada hari Rabu. Meskipun Inggris membanggakan rekor tak terkalahkan dalam delapan pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, mereka harus tetap waspada menghadapi tim Albiceleste yang sedang dalam tren kemenangan luar biasa sebanyak 13 pertandingan berturut-turut.
Pertandingan internasional klasik ini akan menjadi ujian terberat bagi barisan pertahanan Three Lions saat mereka berusaha menghentikan Lionel Messi, yang saat ini memimpin daftar pencetak gol turnamen dengan delapan gol, sejajar dengan Kylian Mbappe.
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