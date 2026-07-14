Harry Kane angkat bicara mengenai wawancara Jude Bellingham dan Thomas Tuchel yang kontroversial, sementara kapten Timnas Inggris itu menuduh media berusaha menciptakan 'perpecahan' di skuad Piala Dunia

Kane langsung membela rekan setimnya dalam sebuah wawancara dengan BBC Sport untuk meluruskan narasi negatif yang beredar di publik. Kapten timnas Inggris itu berkata: "Saat Anda baru saja menjalani pertandingan seperti itu dan ditanya lima menit setelah peluit akhir berbunyi, padahal dia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang telah dikatakan, apa yang Anda harapkan Jude [Bellingham] katakan?

"Kami baru saja melalui pertarungan sengit. Sangat mudah untuk mencoba menciptakan perpecahan ini — sepertinya hal yang biasa dilakukan orang Inggris di turnamen-turnamen besar seperti ini. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Tim ini bisa berada di posisi sekarang berkat kekompakan kami yang utuh — tidak hanya para pemain, tetapi juga pelatih dan staf. Terkadang, sesuatu dibuat-buat menjadi lebih besar dari yang sebenarnya."