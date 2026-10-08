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Harrison Armstrong, 'Steven Gerrard-nya Everton', menghadirkan keunikan transfer saat melihat fans Everton menggagalkan kepindahan £40 juta ke Nottingham Forest
Suporter memprotes penjualan Armstrong ke Forest
Mereka yang berada di City Ground sedang mencari pengganti yang tepat untuk Elliot Anderson, setelah melepas pemain internasional Inggris itu ke Manchester City dalam penjualan senilai £116 juta ($153 juta). Dengan dana belanja yang tersedia, Nottingham Forest mengajukan tawaran £40 juta ($53 juta) untuk Armstrong.
Everton bersedia melakukan bisnis, dengan klub Merseyside itu menyadari perlunya mengumpulkan dana yang bisa diinvestasikan kembali di tempat lain. Pembicaraan pun dilakukan dan bintang binaan sendiri itu sudah siap mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke Trentside.
Kabar soal potensi transfer itu mencuat jelang laga Everton melawan Bournemouth. Para suporter setia menegaskan sepanjang pertandingan Premier League tersebut bahwa mereka sangat menentang kepergian prospek panas yang diperkirakan akan mengikuti Anderson masuk ke tim senior Inggris pada suatu tahap nanti.
Dewan direksi Everton menangkap pesan itu dengan sangat jelas, dengan Forest diberi tahu bahwa kesepakatan yang diusulkan batal. Jarang sekali suporter memiliki pengaruh sebesar itu terhadap urusan bisnis klub, dan sulit mengingat situasi serupa pernah terjadi di kasta tertinggi sepakbola Inggris.
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Jarang suporter memengaruhi keputusan bisnis
Ketika ditanya apakah ia pernah melihat sesuatu seperti saga Armstrong, mantan bek Everton Stubbs, yang berbicara atas dukungan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: "Secara pribadi, saya belum pernah. Saya rasa tidak banyak orang yang pernah melihatnya.
"Namun, dia adalah, atau dia punya potensi untuk menjadi pemain yang sangat spesial. Dan saya pikir pada saat ini, ini adalah situasi di mana saya rasa semua orang di sekitar klub sangat senang memilikinya. Tetapi mereka mungkin meredam hype untuk mencoba mengurangi tekanan darinya. Karena dia akan mendapatkan banyak pujian. Akan ada banyak orang yang membicarakannya dengan sangat positif. Dan dia harus mengelola itu. Dan saya pikir klub akan sangat bagus dalam membantunya melakukan hal tersebut.
"Tetapi untuk seorang pemain muda, terutama di lini tengah, dia adalah talenta yang sangat, sangat menarik. Dia adalah pemain muda yang sangat, sangat menarik. Dan akan menarik untuk melihat bagaimana dia berkembang dan memenuhi potensinya.
Apa yang dikatakan Moyes tentang mempertahankan Armstrong tetap di klub
Setelah menyaksikan protes di tribun saat bermain imbang 1-1 dengan Bournemouth, pelatih kepala yang sangat berpengalaman David Moyes mengatakan tentang keinginan bersama untuk mempertahankan Armstrong, lulusan Finch Farm, di lingkungan saat ini: “Saya pikir Anda selalu harus mempertimbangkan suporter; suporter tidak selalu salah.
“Namun, ada juga saat-saat ketika saya memiliki orang-orang di klub yang sangat berkuasa dan membuat keputusan sulit. Saya akan memasukkan Bryan Gray, yang berada di Preston North End, dan Sir Philip Carter, yang berada di Everton ketika saya pertama kali datang. Tidak semua keputusan populer, dan terkadang mereka harus melakukannya karena alasan yang berbeda.
“Manajer terkadang harus membuat keputusan tentang pemain dan itu terasa seperti keputusan besar. Namun, terkadang ada keputusan yang lebih besar yang harus dibuat dan klub, saya yakin, akan mengambil keputusan yang mereka anggap tepat. Jika saya mengatakan sesuatu kepada mereka (para fans), saya akan mengatakan manajer mereka adalah seorang Evertonian.”
- Getty
Saat kontrak Armstrong di Everton berakhir
Armstrong menandatangani kontrak terbarunya bersama Everton pada Januari 2025, dengan kesepakatan itu mengikatnya hingga musim panas 2028. Hanya akan tersisa 12 bulan dalam perjanjian tersebut saat musim ini berakhir.
Itu bisa menempatkan Everton dalam situasi sulit lainnya, karena klub-klub seperti Forest akan memantau perkembangannya dengan saksama. Kontrak baru yang diperpanjang kemungkinan akan dibahas, tetapi pembicaraan soal kepergian juga bisa kembali mencuat seiring nilai sang remaja berbakat terus meningkat.
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