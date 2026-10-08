Mereka yang berada di City Ground sedang mencari pengganti yang tepat untuk Elliot Anderson, setelah melepas pemain internasional Inggris itu ke Manchester City dalam penjualan senilai £116 juta ($153 juta). Dengan dana belanja yang tersedia, Nottingham Forest mengajukan tawaran £40 juta ($53 juta) untuk Armstrong.

Everton bersedia melakukan bisnis, dengan klub Merseyside itu menyadari perlunya mengumpulkan dana yang bisa diinvestasikan kembali di tempat lain. Pembicaraan pun dilakukan dan bintang binaan sendiri itu sudah siap mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke Trentside.

Kabar soal potensi transfer itu mencuat jelang laga Everton melawan Bournemouth. Para suporter setia menegaskan sepanjang pertandingan Premier League tersebut bahwa mereka sangat menentang kepergian prospek panas yang diperkirakan akan mengikuti Anderson masuk ke tim senior Inggris pada suatu tahap nanti.

Dewan direksi Everton menangkap pesan itu dengan sangat jelas, dengan Forest diberi tahu bahwa kesepakatan yang diusulkan batal. Jarang sekali suporter memiliki pengaruh sebesar itu terhadap urusan bisnis klub, dan sulit mengingat situasi serupa pernah terjadi di kasta tertinggi sepakbola Inggris.